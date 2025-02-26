Prefeito de Cariacica corta verba da Boa Vista por desfile de ala do MST

Atualização Horas após a manifestação de Euclério Sampaio, o perfil da Prefeitura de Cariacica postou nas redes sociais uma mensagem agora negando represálias à escola Boa Vista e afirmando que o processo de verbas seguirá os "trâmites democráticos e republicanos.[Leia mais aqui]

A Independente de Boa Vista, do bairro Itaquari, entrou na avenida às 5h28 de domingo (23). A ideia da escola era contar sobre a vida e obra do fotógrafo, que tem reconhecimento internacional. Com o enredo "Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado", a agremiação aproveitou para celebrar no Sambão o ano em que completa o 50º aniversário.

Desfile da Boa Vista com referência ao MST

Uma das alas representava os trabalhadores do campo e o Movimento Sem Terra, já retratados por Sebastião Salgado. O fotógrafo acompanhou o movimento por cerca de dois anos e reuniu fotografias no livro "Terra", lançado em 1997. A obra foi exposta em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa.

Prefeito anuncia fim do repasse

Na manhã desta quarta-feira (26), Euclério Sampaio publicou uma postagem em que repudiou a referência feita ao MST, classificando a ala como uma "homenagem a movimento criminoso". No texto, disse que foi informado pela escola sobre o enredo em homenagem ao fotógrafo Sebastião Salgado, mas não foi comunicada a temática da ala que o incomodou.

"Não compactuo com homenagens a movimentos criminosos, que espalham terror e a tristeza no campo" Euclério Sampaio - Prefeito de Cariacica

O repúdio de Euclério | Na íntegra Venho a público me manifestar sobre a polêmica envolvendo o desfile da Independente de Boa Vista no Carnaval de Vitória. A partir deste ano, não faremos mais qualquer repasse à escola. Não compactuo com homenagens a movimentos criminosos, que espalham o terror e a tristeza no campo. Quando nos apresentaram o projeto, a escola nos informou que faria uma homenagem ao fotógrafo Sebastião Salgado. Em nenhum momento nos informou que levaria para a avenida uma ala do MST. Não participo do carnaval e nosso objetivo enquanto prefeitura foi fomentar o movimento cultural da nossa cidade. Contudo, esse erro é inadmissível. Vamos responsabilizar a escola da forma cabível.

A Gazeta procurou a Prefeitura de Cariacica para saber como será a punição anunciada por Euclério — além do corte de verba — e quanto foi destinado à escola, mas não houve retorno até a publicação da reportagem.



O que diz a Boa Vista

Após a manifestação do prefeito, a Independente de Boa Vista também se pronunciou e ressaltou que é responsável por "gerar emprego e renda, movimentando a economia local e proporcionando oportunidades para muitos trabalhadores". Em nota, a escola lamentou a manifestação do prefeito. "É com tristeza que a escola de samba Independente de Boa Vista, juntamente com seus componentes, desfilantes, torcedores, amantes do Carnaval e da cultura do nosso Estado, recebeu a Nota de Repúdio. Sabemos do coração bom de Euclério, por isso, ficamos na expectativa de uma reversão desse posicionamento".

A escola explicou que Sebastião Salgado passou anos junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizando um importante trabalho fotográfico. A ala da escola, intitulada “Terra”, faz referência a um dos livros mais emblemáticos de Sebastião Salgado, segundo a escola. "A representação apresentada no desfile visou unicamente destacar esse aspecto importante da obra do fotógrafo", completou em nota.

O que diz o presidente da escola

Em conversa com A Gazeta, o presidente e intérprete da Boa Vista, Emerson Xumbrega, afirmou ter recebido o posicionamento "com tristeza" e afirmou que a escola não apoia nem recebeu apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

"A Boa Vista é uma instituição cultural e não tem ideologia partidária. A gente faz cultura" Emerson Xumbrega - Presidente e intérprete da Boa Vista

Xumbrega disse ainda esperar que o prefeito reconsidere. "A Boa Vista está triste, os foliões e os torcedores estão tristes. Somos o orgulho da nossa cidade, a gente gera renda, gera emprego. O prefeito é uma pessoa de coração bom, espero que possa rever isso futuramente".

O presidente explicou que o repasse da prefeitura à escola acontece anualmente, como uma forma de apoio, e não é necessária qualquer autorização da prefeitura para escolha do enredo. Xumbrega revelou ainda que a escola recebeu R$ 650 mil da gestão municipal para o desfile deste ano — embora a apresentação completa da escola tenha custado R$ 2 milhões.