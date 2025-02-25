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Nesta quarta (26)

A Gazeta transmite apuração dos desfiles do Carnaval de Vitória

A contagem da notas dadas pelos 27 jurados que avaliaram as escolas acontece no Sambão do Povo e pode ser acompanhada em tempo real pelo site

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 16:50

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

25 fev 2025 às 16:50
A apuração das notas dos desfiles das escolas de samba acontece nesta quarta-feira (26), a partir das 16 horas, no Sambão do Povo. A decisão dos jurados define as agremiações vencedoras dos grupos A e B, que avançam de categoria no próximo ano, e a do Grupo Especial, que se tornará a campeã do Carnaval de Vitória 2025. Em A Gazeta, o internauta pode acompanhar tudo ao vivo, numa transmissão em tempo real. 
Os desfiles foram avaliados por uma comissão formada por 27 jurados que analisam nove quesitos de cada escola. São eles: bateria, samba-enredo, evolução, harmonia, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e o casal de mestre-sala e porta-bandeira.
Ao final da apuração, a escola que ocupar o último lugar será rebaixada para o desfile de 2026, enquanto a vencedora conquista a oportunidade de desfilar em um grupo de um patamar acima do atual. 
Assim, no sobe e desce do carnaval, a agremiação que ganhar no Grupo B passa para o A e, a vencedora do A, vai para o Especial no desfile do próximo ano. Ao passo que quem fica na última posição, cai para o grupo que o antecede: do Especial para o A, e do A, para o B.  
Durante os três dias de desfiles, 20 escolas se apresentaram no Sambão do Povo. Confira:
Grupo Especial
  • Unidos de Jucutuquara
  • Chegou o Que Faltava
  • Unidos da Piedade
  • Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • Novo Império
  • Independente de Boa Vista 
  • Imperatriz do Forte
Grupo de Acesso A
  • Império de Fátima
  • Independentes de São Torquato
  • Rosas de Ouro
  • Andaraí
  • Independente de Eucalipto
  • Pega no Samba
  • Mocidade da Praia
Grupo de Acesso B
  • Unidos de Barreiros
  • Tradição Serrana
  • Mocidade Serrana
  • Chega Mais
  • União Jovem de Itacibá

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