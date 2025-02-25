A Gazeta transmite apuração dos desfiles do Carnaval de Vitória

A Gazeta, o internauta pode acompanhar tudo ao vivo, numa transmissão em tempo real.

A apuração das notas dos desfiles das escolas de samba acontece nesta quarta-feira (26), a partir das 16 horas, no Sambão do Povo . A decisão dos jurados define as agremiações vencedoras dos grupos A e B, que avançam de categoria no próximo ano, e a do Grupo Especial, que se tornará a campeã do Carnaval de Vitória 2025. Emo internauta pode acompanhar tudo ao vivo, numa transmissão em tempo real.

Os desfiles foram avaliados por uma comissão formada por 27 jurados que analisam nove quesitos de cada escola. São eles: bateria, samba-enredo, evolução, harmonia, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e o casal de mestre-sala e porta-bandeira.

Ao final da apuração, a escola que ocupar o último lugar será rebaixada para o desfile de 2026, enquanto a vencedora conquista a oportunidade de desfilar em um grupo de um patamar acima do atual.

Assim, no sobe e desce do carnaval, a agremiação que ganhar no Grupo B passa para o A e, a vencedora do A, vai para o Especial no desfile do próximo ano. Ao passo que quem fica na última posição, cai para o grupo que o antecede: do Especial para o A, e do A, para o B.

Durante os três dias de desfiles, 20 escolas se apresentaram no Sambão do Povo. Confira:

Grupo Especial

Unidos de Jucutuquara

Chegou o Que Faltava

Unidos da Piedade

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Novo Império

Independente de Boa Vista

Imperatriz do Forte

Grupo de Acesso A

Império de Fátima

Independentes de São Torquato

Rosas de Ouro

Andaraí

Independente de Eucalipto

Pega no Samba

Mocidade da Praia