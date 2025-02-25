Smart TV: 12 melhores modelos para comprar em 2025

Em dúvida de qual Smart TV comprar? Confira um guia de compras com modelos em alta e respostas para dúvidas frequentes. Crédito: Freepik

A Smart TV evoluiu bastante nos últimos anos, se tornando um item cada vez mais tecnológico e presente no dia a dia dos brasileiros. Um dos eletrônicos mais populares é também um dos que costumam despertar dúvidas na hora da compra. Pensando nisso, o Clube preparou uma série de dicas para escolher o modelo ideal.

Parte da rotina dos brasileiros, a TV desbancou o computador quando o assunto é acesso à internet segundo o IBGE : de acordo com a pesquisa, 55,9% dos brasileiros utilizam a TV para esse fim, enquanto 44,4% utilizam o microcomputador. Com modelos em alta que variam desde telas de 32 polegadas, com os menores preços do mercado, até 55 polegadas e opções de altíssima definição, marcas como Samsung e LG se destacam no mercado das TVs conectadas, inovando com tecnologias como Smart Things e LG ThinQ. Mas para escolher a melhor opção, confira o guia a seguir.

O que significa uma TV ser Smart?

Saiba mais sobre Smart TVs e escolha a sua. Crédito: Freepik

Uma Smart TV é um aparelho que ultrapassa a transmissão tradicional de canais de TV aberta e fechada. Com conectividade Wi-Fi ou via cabo, elas permitem acessar aplicativos de streaming como Netflix, YouTube, Disney+ e Prime Video , navegar na internet e até mesmo sincronizar com dispositivos inteligentes da casa.

Além disso, algumas TVs contam com inteligência artificial e assistentes de voz, como Alexa e Google Assistente. Outras também contam com modo gamer, aprimorando a jogabilidade ao reduzir a latência e melhorar a fluidez dos gráficos.

LED, QLED, Mini LED e OLED: qual é a diferença?

QLED é uma tecnologia de tela que traz imagens com mais nitidez e brilho. Crédito: Freepik

A tecnologia da tela impacta diretamente na qualidade da imagem. Segundo a Samsung , essas são as principais diferenças entre os tipos disponíveis no mercado:

LED – Tecnologia mais comum que se utiliza de iluminação interna na formação da imagem final. Tem boa relação custo-benefício, mas pode apresentar pretos menos profundos e menor contraste.

– Tecnologia mais comum que se utiliza de iluminação interna na formação da imagem final. Tem boa relação custo-benefício, mas pode apresentar pretos menos profundos e menor contraste. QLED – Utiliza pontos quânticos para oferecer cores mais vibrantes e brilho superior. Indicada para ambientes bem iluminados.

– Utiliza pontos quânticos para oferecer cores mais vibrantes e brilho superior. Indicada para ambientes bem iluminados. Mini LED – Uma versão aprimorada do LED, com muito mais LEDs e consequentemente, mais iluminação. É considerado o melhor tipo do mercado.

– Uma versão aprimorada do LED, com muito mais LEDs e consequentemente, mais iluminação. É considerado o melhor tipo do mercado. OLED – Neste modelo cada pixel emite sua própria luz, resultando em pretos perfeitos. Tem ótima qualidade, se destacando no quesito contraste.

Qual Smart TV é melhor?

Agora que você já sabe o que considerar na hora de escolher uma Smart TV, confira 12 modelos que se destacam em 2025:

Para uma experiência imersiva, a LG 50UT8050 com 4K e HDR10 ou a TCL 55C655 com QLED e Dolby Vision Atmos são ideais.

Para jogos, TVs com taxa de atualização de 120hz como a C655 ou com recursos específicos como a Samsung Q65D, que conta com plataforma de jogos integrada e Motion Xcelerator, ou ainda a LG 55QNED7S com Quantum Dot Nanocell e HDMI 2.1 são mais indicadas.

Para uso geral e com bom custo-benefício, a TCL 43P755 com Google TV ou a AIWA AWS-TV-32-BL-02-A com Android TV oferecem versatilidade.

Como posicionar sua Smart TV corretamente?

Para garantir o máximo de conforto e qualidade de imagem, o posicionamento da TV é fundamental. A distância entre a TV e o sofá deve seguir algumas recomendações para evitar fadiga visual e melhorar a experiência de uso.

De acordo com a Samsung , "A melhor e mais imersiva experiência visual é obtida quando a tela ocupa 40 graus do seu campo de visão". A partir desse dado, a distância sugerida de forma a considerar o tamanho da TV é esta:

Distância de Visualização Samsung Tamanho da tela Distância de Visualização 55" 1.7 m (5.5 ft) 65" 2.0 m (6.5 ft) 75" 2.3 m (7.5 ft) 85" 2.6 m (8.5 ft) 98" 3 m (9.8 ft)

O que é a TV 3.0?

De acordo com este artigo do Governo Federal, a TV 3.0 trará integração total dos canais com a internet, substituindo-os por aplicativos. A navegação será mais interativa, permitindo acesso a conteúdos sob demanda, além das transmissões ao vivo. A qualidade da imagem passará de Full HD para 4K ou até 8K, com melhor nitidez, cor e contraste aprimorado por tecnologias HDR. A migração ocorrerá gradativamente, começando pelas grandes capitais.

Qual é o melhor sistema operacional para TV?

O WebOS, sistema operacional usado nas Smart TVs da LG, se destaca por sua resposta rápida, enquanto o Google TV, usada nas TVs da TCL, Philips e Philco, é considerado o melhor no quesito de variedade de aplicativos. Enquanto isso, o Tizen, da Samsung, é mais intuitivo e fácil de navegar.

Quais são os processadores mais usados em Smart TVs?

Os processadores são essenciais para a performance de uma Smart TV. Alguns dos mais populares incluem o a5 AI Ger6, o Neo Quantum 4K e o processador a5.