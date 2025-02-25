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Tecnologia

Smart TV: 12 melhores modelos para comprar em 2025

Confira modelos de 32 até 55 polegadas, compatíveis com Alexa e com alta qualidade. Saiba também como funcionam e veja dicas de como posicionar a TV

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 15:46

Públicado em 

25 fev 2025 às 15:46
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Em dúvida de qual Smart TV comprar? Confira um guia de compras com modelos em alta e respostas para dúvidas frequentes. Crédito: Freepik
A Smart TV evoluiu bastante nos últimos anos, se tornando um item cada vez mais tecnológico e presente no dia a dia dos brasileiros. Um dos eletrônicos mais populares é também um dos que costumam despertar dúvidas na hora da compra. Pensando nisso, o Clube preparou uma série de dicas para escolher o modelo ideal.
Parte da rotina dos brasileiros, a TV desbancou o computador quando o assunto é acesso à internet segundo o IBGE: de acordo com a pesquisa, 55,9% dos brasileiros utilizam a TV para esse fim, enquanto 44,4% utilizam o microcomputador. Com modelos em alta que variam desde telas de 32 polegadas, com os menores preços do mercado, até 55 polegadas e opções de altíssima definição, marcas como Samsung e LG se destacam no mercado das TVs conectadas, inovando com tecnologias como Smart Things e LG ThinQ. Mas para escolher a melhor opção,  confira o guia a seguir.

O que significa uma TV ser Smart?

Saiba mais sobre Smart TVs e escolha a sua. Crédito: Freepik
Uma Smart TV é um aparelho que ultrapassa a transmissão tradicional de canais de TV aberta e fechada. Com conectividade Wi-Fi ou via cabo, elas permitem acessar aplicativos de streaming como Netflix, YouTube, Disney+ e Prime Video, navegar na internet e até mesmo sincronizar com dispositivos inteligentes da casa.
Além disso, algumas TVs contam com inteligência artificial e assistentes de voz, como Alexa e Google Assistente. Outras também contam com modo gamer, aprimorando a jogabilidade ao reduzir a latência e melhorar a fluidez dos gráficos.

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LED, QLED, Mini LED e OLED: qual é a diferença?

QLED é uma tecnologia de tela que traz imagens com mais nitidez e brilho.  Crédito: Freepik
A tecnologia da tela impacta diretamente na qualidade da imagem. Segundo a Samsung, essas são as principais diferenças entre os tipos disponíveis no mercado:
  • LED – Tecnologia mais comum que se utiliza de iluminação interna na formação da imagem final. Tem boa relação custo-benefício, mas pode apresentar pretos menos profundos e menor contraste.
  • QLED – Utiliza pontos quânticos para oferecer cores mais vibrantes e brilho superior. Indicada para ambientes bem iluminados.
  • Mini LED – Uma versão aprimorada do LED, com muito mais LEDs e consequentemente, mais iluminação. É considerado o melhor tipo do mercado.
  • OLED – Neste modelo cada pixel emite sua própria luz, resultando em pretos perfeitos. Tem ótima qualidade, se destacando no quesito contraste.

Qual Smart TV é melhor?

Agora que você já sabe o que considerar na hora de escolher uma Smart TV, confira 12 modelos que se destacam em 2025:
Produtos
Smart TV LG 50

Smart TV LG 50" 4K UHD LED UT8050

Controle por voz com Alexa embutida e ThinQ AI. Imagens 4K vibrantes com HDR10 e processador Alpha 5 Gen 7. Indicado para quem busca praticidade com controle por voz e qualidade de imagem superior para filmes e séries.

SMART TV LG 32

SMART TV LG 32" 32LR651CBSA

Inteligência artificial ThinQ AI com Alexa e AirPlay 2. Qualidade de imagem HDR10 e otimizador de games para melhor experiência. Para quartos ou ambientes menores, com recursos inteligentes e otimização para jogos.

Smart TV Samsung UN50DU8000GXZD 50'' UHD 4K Crystal

Smart TV Samsung UN50DU8000GXZD 50'' UHD 4K Crystal

Resolução 4K com cores vibrantes e processador Crystal 4K. Controle por voz com Bixby e Alexa, e espelhamento Tap View. Ótima para quem busca cores realistas e integração com múltiplos assistentes de voz.

Smart Tv 43'' Classic 4k 43p755 TCL

Smart Tv 43'' Classic 4k 43p755 TCL

Imagens 4K com HDR e som imersivo Dolby Digital. A partir de 55"", tem 120 hz de taxa de atualização. Excelente para quem quer uma experiência completa com Google TV e compatibilidade com dispositivos Apple. Além disso, tem uma tela brilhosa que pode ser colocada mesmo em ambientes com mais luminosidade.

Smart Tv 32 Philco Roku Tv Led

Smart Tv 32 Philco Roku Tv Led

Resolução HD e som Dolby Audio para boa experiência sonora. Processador quad-core para velocidade e função Midia Cast para espelhamento. Opção econômica com boa qualidade de som e recursos para espelhamento de tela.

Smart TV AIWA 32” Android HD AWS-TV-32-BL-02-A

Smart TV AIWA 32” Android HD AWS-TV-32-BL-02-A

Android TV com borda ultrafina, HDR10 e Dolby Audio. Proteção contra luz azul e Chromecast integrado para transmissão de conteúdo. Para quem busca uma Android TV completa com proteção para os olhos e transmissão fácil de conteúdo.

Smart Tv 40

Smart Tv 40" S5400a Led Fhd Android TCL

Resolução Full HD com HDR e som Dolby Audio. Controle por voz com Google Assistant e compatibilidade com Apple TV. Boa opção para quem busca qualidade Full HD e integração com o ecossistema Google.

Smart Tv TCL 55C655 55

Smart Tv TCL 55C655 55" 4K QLED

Tela QLED 4K com 120Hz para imagens vibrantes e realistas. Som imersivo com Dolby Vision Atmos e controle por voz com Google Assistant. Para quem busca a melhor experiência de imagem e som com tecnologia QLED e recursos avançados.

Smart Tv 32 polegadas Hd Roku Tv 32s5135/78g Aoc

Smart Tv 32 polegadas Hd Roku Tv 32s5135/78g Aoc

Resolução HD com som Dolby Digital e 10W de potência. Compartilhamento de tela e acesso a diversos aplicativos de streaming. Para quem busca uma Smart TV com Roku TV e acesso a muitos aplicativos de streaming.

Samsung Smart Tv 55 Polegadas Qled 4k Q65d 2024

Samsung Smart Tv 55 Polegadas Qled 4k Q65d 2024

Tela QLED 4K com processador Quantum Lite 4K e design Air Slim. Plataforma de games integrada com mais de 1000 jogos. Para gamers e quem busca uma TV com design elegante e plataforma de jogos integrada.

Smart Tv Samsung LS32BETBLGGXZD 32

Smart Tv Samsung LS32BETBLGGXZD 32" HD Led

Resolução HD com tecnologia Hyper Real para imagens detalhadas. Acesso a aplicativos de streaming, navegação na web e jogos. Para quem busca uma Smart TV compacta com recursos inteligentes e boa qualidade de imagem.

Smart Tv 55 4k 55qned7s LG

Smart Tv 55 4k 55qned7s LG

Tela Quantum Dot Nanocell 4K com HDMI 2.1 para a mais alta qualidade de imagem da lista. Recursos inteligentes, HDR e conectividade para uma experiência imersiva. A melhor tecnologia de tela da LG e recursos avançados para jogos e filmes.

Para uma experiência imersiva, a LG 50UT8050 com 4K e HDR10 ou a TCL 55C655 com QLED e Dolby Vision Atmos são ideais.
Para jogos, TVs com taxa de atualização de 120hz como a C655 ou com recursos específicos como  a Samsung Q65D, que conta com plataforma de jogos integrada e Motion Xcelerator, ou ainda a LG 55QNED7S com Quantum Dot Nanocell e HDMI 2.1 são mais indicadas.
Para uso geral e com bom custo-benefício, a TCL 43P755 com Google TV ou a AIWA AWS-TV-32-BL-02-A com Android TV oferecem versatilidade. 

Como posicionar sua Smart TV corretamente?

Para garantir o máximo de conforto e qualidade de imagem, o posicionamento da TV é fundamental. A distância entre a TV e o sofá deve seguir algumas recomendações para evitar fadiga visual e melhorar a experiência de uso.
De acordo com a Samsung, "A melhor e mais imersiva experiência visual é obtida quando a tela ocupa 40 graus do seu campo de visão". A partir desse dado, a distância sugerida de forma a considerar o tamanho da TV é esta: 
Distância de Visualização Samsung
Tamanho da tela Distância de Visualização
55" 1.7 m (5.5 ft)
65" 2.0 m (6.5 ft)
75" 2.3 m (7.5 ft)
85" 2.6 m (8.5 ft)
98" 3 m (9.8 ft)

O que é a TV 3.0?

De acordo com este artigo do Governo Federal, a TV 3.0 trará integração total dos canais com a internet, substituindo-os por aplicativos. A navegação será mais interativa, permitindo acesso a conteúdos sob demanda, além das transmissões ao vivo. A qualidade da imagem passará de Full HD para 4K ou até 8K, com melhor nitidez, cor e contraste aprimorado por tecnologias HDR. A migração ocorrerá gradativamente, começando pelas grandes capitais.

Qual é o melhor sistema operacional para TV?

O WebOS, sistema operacional usado nas Smart TVs da LG, se destaca por sua resposta rápida, enquanto o Google TV, usada nas TVs da TCL, Philips e Philco, é considerado o melhor no quesito de variedade de aplicativos. Enquanto isso, o Tizen, da Samsung, é mais intuitivo e fácil de navegar.

Quais são os processadores mais usados em Smart TVs?

Os processadores são essenciais para a performance de uma Smart TV. Alguns dos mais populares incluem o a5 AI Ger6, o Neo Quantum 4K e o processador a5.

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