4 maneiras de inserir a televisão na decoração

A televisão é um elemento de destaque em muitas casas, servindo como um ponto central de entretenimento e convivência familiar. Por isso, é essencial pensar em maneiras de instalá-la de forma funcional e que se harmonize com a decoração do ambiente. A escolha do suporte adequado e a altura ideal para a visualização confortável, por exemplo, são aspectos cruciais para garantir uma instalação prática e estética. A seguir, a arquiteta Natália Salla explica como fazer isso!
1. Esconde e esconde
Uma solução divertida é ter a TV escondida. Ela pode ficar virada para a cama em um momento e, em outro, para a sala. Isso mantém o ambiente limpo e versátil.
2. Próprio cinema
Em vez da tradicional televisão, considere um telão automático que desce do teto quando desejado. As cortinas podem servir como fundo para o telão, além de dividirem os ambientes, uma alternativa interessante para grandes ambientes.
3. Televisão no teto
Para otimizar o espaço, instale a TV no teto. Essa opção é ideal para ambientes pequenos ou quando você deseja manter as paredes livres.
4. Tela na varanda
Reúna amigos e familiares na varanda para assistir a jogos ou filmes. Uma tela externa é uma ótima solução para esses momentos.
Lembre-se de considerar a distância entre a TV e o sofá para garantir uma boa visualização. Com essas ideias, você pode transformar a televisão em um elemento funcional e estiloso na sua decoração.