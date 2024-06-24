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4 maneiras de inserir a televisão na decoração

Arquiteta lista soluções simples e funcionais para obter funcionalidade e beleza com a TV e que harmonize com a decoração do ambiente
Portal Edicase

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Publicado em 

24 jun 2024 às 10:47

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 10:47

Imagem Edicase Brasil
A TV é um elemento de destaque em muitas casas Crédito: vanitjan | Shutterstock
A televisão é um elemento de destaque em muitas casas, servindo como um ponto central de entretenimento e convivência familiar. Por isso, é essencial pensar em maneiras de instalá-la de forma funcional e que se harmonize com a decoração do ambiente. A escolha do suporte adequado e a altura ideal para a visualização confortável, por exemplo, são aspectos cruciais para garantir uma instalação prática e estética. A seguir, a arquiteta Natália Salla explica como fazer isso!

1. Esconde e esconde

Uma solução divertida é ter a TV escondida. Ela pode ficar virada para a cama em um momento e, em outro, para a sala. Isso mantém o ambiente limpo e versátil.

2. Próprio cinema

Em vez da tradicional televisão, considere um telão automático que desce do teto quando desejado. As cortinas podem servir como fundo para o telão, além de dividirem os ambientes, uma alternativa interessante para grandes ambientes.
Imagem Edicase Brasil
A TV no teto ajuda a otimizar o espaço Crédito: Artazum | Shutterstock

3. Televisão no teto

Para otimizar o espaço, instale a TV no teto. Essa opção é ideal para ambientes pequenos ou quando você deseja manter as paredes livres.

4. Tela na varanda

Reúna amigos e familiares na varanda para assistir a jogos ou filmes. Uma tela externa é uma ótima solução para esses momentos.
Lembre-se de considerar a distância entre a TV e o sofá para garantir uma boa visualização. Com essas ideias, você pode transformar a televisão em um elemento funcional e estiloso na sua decoração.

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