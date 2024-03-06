Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decoração

Veja como escolher os móveis para a sala de estar

A seleção dessas peças do mobiliário deve ser pensada de acordo com o espaço disponível e com critérios de conforto e funcionalidade

Publicado em 06 de Março de 2024 às 11:20

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 mar 2024 às 11:20
Imagem Edicase Brasil
A cor do sofá deve estar de acordo com o tamanho da sala  Crédito: Shcherban Oleksandr | Shutterstock
Os móveis são de extrema importância para a decoração de qualquer espaço, e com a sala de estar não é diferente. Por meio da escolha de um mobiliário adequado é possível somar beleza, conforto e praticidade ao cômodo.

Escolha dos móveis

Durante a montagem da sala de estar, uma dica importante é priorizar a escolha de alguns móveis. Para a arquiteta Ingrid Souza, essas mobílias são: sofá, poltronas e rack ou painel de TV. A designer de interiores Débora Máximo acrescenta que a seleção dessas peças deve ser pensada de acordo com o espaço disponível e com critérios de conforto e funcionalidade.

Disposição dos móveis

Após a escolha das mobílias, o próximo passo é analisar a forma correta de posicioná-las na sala de estar. “Para a disposição dos móveis, devemos sempre verificar se há uma boa circulação entre a entrada e a saída do ambiente. O posicionamento errado dessas peças pode afetar o conforto e a funcionalidade do espaço”, explica Ingrid Souza.

Sofá ideal

O sofá é um dos maiores móveis da sala de estar e, por isso, a escolha do tamanho deve ser analisada de acordo com o local. “Ambientes amplos tendem a ter modelos de sofás retráteis, que são ideais para acomodar um número maior de pessoas. Já locais menores conquistam a comodidade por meio de modelos com encostos reclináveis e braços mais acolchoados”, esclarece a arquiteta Ingrid Souza.
Além disso, a cor do sofá também deve levar em consideração o tamanho do espaço . De acordo com Ingrid Souza, caso a sala de estar seja pequena, o ideal é apostar em uma peça com tons neutros, como bege, marfim, branco ou cinza claro. Mas, se o cômodo for espaçoso, é possível usar tonalidades mais vibrantes, como azul, verde, amarelo e rosa chá.

Rack

Outra peça importante para compor a sala de estar é o rack. A designer de interiores Débora Máximo comenta que não há uma regra específica para a seleção da peça, contudo, o mais indicado é que ela seja compatível com o tamanho da sala e que consiga acomodar os objetos que os moradores desejam.

Móveis secundários

Caso a sala de estar seja um pouco mais ampla, é possível acrescentar outros móveis. Segundo a arquiteta Juliana Silva, as peças secundárias são: mesa de centro, aparador de sofá, estante e chapelaria (mobília que comporta casacos, sapatos e bolsas).

LEIA MAIS SOBRE DECORAÇÃO EM MOTOR

Especialista dá 5 dicas para escolher a mesinha ideal para a sala de estar

5 dicas para escolher o buffet perfeito para a sala de jantar

5 dicas para escolher o pendente ideal para a sala de estar

5 dicas para ter uma sala de estar sem a TV como foco principal

Sala de estar: confira 5 tendências de decoração para se inspirar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arquitetura decoracao Design Sala de Estar Sofá
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados