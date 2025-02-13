Do S6 Lite até o S9 FE: descubra opções de tablet para trabalhar e estudar

Confira modelos de tablets, aspectos a observar, comparação entre tablet e notebook e até dicas de tablets infantis. Crédito: Canva



Nos últimos anos, os tablets se tornaram uma presença constante na rotina de muitos brasileiros, de modo a transformar a maneira de trabalhar, estudar ou até assistir filmes e séries . Esses dispositivos combinam a portabilidade dos smartphones com a complexidade dos laptops, à medida que conquistam um espaço único no mercado tecnológico. Desde a leitura de livros até a realização de anotações e participação em reuniões, os tablets oferecem uma gama de possibilidades.



Segundo a pesquisa realizada pela MindMiners, empresa especializada em tecnologia e inteligência de dados, os consumidores brasileiros ponderam acerca de cinco categorias principais ao se deparar com a escolha de um dispositivo móvel: memória interna e memória RAM, processador, bateria e, é claro, custo-benefício. Ao contemplar dispositivos das categorias de tablets, notebooks e smartphones, a pesquisa mostrou que 55% das pessoas usam os tablets para a rotina de estudos.

Assim, confira neste guia como observar essas categorias, assim como dicas de modelos para fins acadêmicos e de trabalho.

O que observar na hora de comprar um tablet?

Antes de escolher um tablet, é importante avaliar alguns critérios que impactam diretamente no desempenho e na usabilidade do aparelho. Veja os principais pontos a considerar:

01 Tela Se for usar o tablet para desenho ou como segunda tela, um display com alta resolução e suporte para caneta é essencial. 02 Processador e Memória RAM Para tarefas básicas, um tablet de entrada é suficiente, mas para multitarefa e edição de imagens, modelos mais potentes como o Samsung Galaxy S9 FE ou S10 Ultra são mais indicados. 03 Armazenamento Opte por modelos com pelo menos 64GB, ou que permitam expansão via microSD. 04 Compatibilidade com caneta e teclado Se precisar escrever, desenhar ou digitar com mais conforto, escolha um tablet com caneta e suporte a teclado. 05 Sistema operacional Tablets Android como os da Samsung, Lenovo e Multilaser oferecem flexibilidade, enquanto os iPads são conhecidos pela otimização de apps. 06 Bateria Para uso prolongado sem preocupações, dê preferência a tablets com pelo menos 5.000mAh.

Qual tablet comprar?

Confira algumas opções populares para diferentes perfis de uso:

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

O tablet mais vendido na Amazon no momento. Tem tela imersiva de 10.4 polegadas, ideal para estudos e trabalho, com a S Pen inclusa para anotações e desenhos precisos. Seu design fino e leve, aliado ao processador Exynos 1280, garante um desempenho ágil e eficiente. A bateria de 7.040 mAh permite longas horas de uso, e o recurso Samsung Dex transforma o tablet em um PC para maior produtividade.

Produtos Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Tela imersiva, S Pen, design fino e leve, ideal para estudos e trabalho. VER OFERTA

Galaxy Tab S9 FE

Experimente uma tela de 10.9 polegadas com alta qualidade de imagem, ideal para entretenimento e produtividade. A S Pen inclusa oferece uma experiência de escrita e desenho precisa, enquanto a classificação IP68 garante resistência à água e poeira. A bateria de 8.000 mAh proporciona longa duração, e o processador Exynos 1380 garante um desempenho rápido e eficiente.

Produtos Galaxy Tab S9 FE Tela de alta qualidade, S Pen, resistente à água e poeira, bateria de longa duração VER OFERTA

Tablet VAIO TL10

O Tablet VAIO TL10 é indicado para quem busca praticidade e versatilidade. Sua tela de 10.4 polegadas oferece uma experiência visual imersiva, ideal para trabalho, estudo e lazer. O teclado de conexão inteligente com capa magnética facilita o uso, e o processador Octa-Core garante um desempenho rápido e eficiente

Produtos Tablet VAIO TL10 Tela de 10.4 polegadas, teclado inteligente, processador Octa-Core. VER OFERTA

Galaxy Tab A9+

Desfrute de uma tela ampla e brilhante de 11 polegadas, ideal para entretenimento e produtividade. O processador Snapdragon 695 oferece um desempenho ágil e eficiente, e a bateria de 7.040 mAh garante longas horas de uso. A funcionalidade de dividir a tela em três aumenta a produtividade, e a possibilidade de expandir o armazenamento com um cartão MicroSD oferece mais espaço para seus arquivos.

Produtos Galaxy Tab A9+ Tela ampla e brilhante, processador rápido, bateria de longa duração, multitarefas. VER OFERTA

iPad Apple (10a geração)

O iPad de 10a geração oferece uma tela Liquid Retina de 10,9 polegadas com cores vibrantes e alta resolução. O chip A14 Bionic garante um desempenho rápido e eficiente para todas as suas tarefas. A câmera frontal de 12 MP e a câmera traseira de 12 MP capturam fotos e vídeos de alta qualidade.

Produtos iPad Apple (10a geração) Tela Liquid Retina, chip A14 Bionic, câmeras de alta resolução. VER OFERTA

Xiaomi Redmi Pad SE

O Xiaomi Redmi Pad SE oferece um ótimo custo-benefício, com tela FHD de 11 polegadas, processador Snapdragon 680, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A taxa de atualização de 90 Hz garante uma experiência visual suave, e a bateria de 8.000 mAh permite longas horas de uso.

Produtos Xiaomi Redmi Pad SE Bom custo-benefício, tela FHD, processador Snapdragon, bateria de longa duração. VER OFERTA

Tablet Lenovo Tab M9

O Lenovo Tab M9 é ideal para quem busca um tablet compacto e acessível. Sua tela de 9 polegadas oferece uma boa experiência visual, e o processador MediaTek Helio G80 garante um desempenho adequado para tarefas do dia a dia. A bateria de 5.100 mAh permite algumas horas de uso, e o design leve e compacto facilita o transporte.

Produtos Tablet Lenovo Tab M9 Compacto e acessível, tela de 9 polegadas, processador MediaTek VER OFERTA

Tabela Comparativa de Tablets Modelo Tela Processador RAM Armazenamento Bateria Câmera Recursos Adicionais Onde Comprar Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) 10.4" Exynos 1280 4GB 64GB 7.040 mAh 8MP (traseira), 5MP (frontal) S Pen inclusa, Samsung Dex Comprar Galaxy Tab S9 FE 10.9" Exynos 1380 6GB 128GB 8.000 mAh 8MP (traseira), 12MP (frontal) S Pen inclusa, IP68 Comprar VAIO TL10 10.4" 2K Octa-Core 8GB 128GB 7.000 mAh 8MP (traseira), 5MP (frontal) Teclado inteligente Comprar Galaxy Tab A9+ 11" Snapdragon 695 4GB 64GB 7.040 mAh 8MP (traseira), 5MP (frontal) Tela dividida Comprar iPad (10a geração) 10.9" Liquid Retina A14 Bionic - 64GB Até 10 horas de uso 12MP (traseira), 12MP (frontal) Touch ID Comprar Xiaomi Redmi Pad SE 11" FHD+ Snapdragon 680 8GB 256GB 8.000 mAh - 90Hz Comprar Lenovo Tab M9 9" MediaTek Helio G80 4GB 64GB 5.100 mAh 8MP (traseira), 2MP (frontal) Modo de leitura Comprar

É possível ler livros no tablet?

Sim. Tablets são ótimos dispositivos para leitura de e-books, artigos e documentos. Modelos com tela AMOLED ou IPS reduzem o cansaço visual, e algumas opções oferecem o modo leitura, que ajusta o brilho e tons da tela para maior conforto. Além disso, apps como Kindle, Google Play Livros e Kobo tornam a experiência ainda melhor.

Tablet ou Notebook?

Se você precisa de um dispositivo para edição de textos, navegação e consumo de conteúdo, um tablet com teclado pode ser uma excelente alternativa ao notebook , além de ser mais leve, versátil e fácil de transportar. Em contraste, o notebook é indicado para tarefas mais exigentes, como jogos mais complexos, edição de vídeo ou até desenvolvimento de software.

Opções de tablets infantis

Confira modelos de tablets infantis com controle parental. Crédito: Canva

Para crianças, o ideal é escolher tablets resistentes, que possibilitem o controle parental e consumo de conteúdo educativo. Algumas opções incluem:

Produtos Tablet Mickey com Controle Parental VER OFERTA Tablet Frozen II VER OFERTA Tablet Patrulha Canina Chase VER OFERTA