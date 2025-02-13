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Tecnologia

Do S6 Lite até o S9 FE: descubra opções de tablet para trabalhar e estudar

Um tablet é um dispositivo leve e prático para diversas necessidades do dia a dia. Saiba qual melhor se adequa a sua rotina e veja especificações dos modelos em alta

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 16:38

Públicado em 

13 fev 2025 às 16:38
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Confira modelos de tablets, aspectos a observar, comparação entre tablet e notebook e até dicas de tablets infantis. Crédito: Canva
Nos últimos anos, os tablets se tornaram uma presença constante na rotina de muitos brasileiros, de modo a transformar a maneira de trabalhar, estudar ou até assistir filmes e séries. Esses dispositivos combinam a portabilidade dos smartphones com a complexidade dos laptops, à medida que conquistam um espaço único no mercado tecnológico. Desde a leitura de livros até a realização de anotações e participação em reuniões, os tablets oferecem uma gama de possibilidades.
Segundo a pesquisa realizada pela MindMiners, empresa especializada em tecnologia e inteligência de dados, os consumidores brasileiros ponderam acerca de cinco categorias principais ao se deparar com a escolha de um dispositivo móvel: memória interna e memória RAM, processador, bateria e, é claro, custo-benefício. Ao contemplar dispositivos das categorias de tablets, notebooks e smartphones, a pesquisa mostrou que 55% das pessoas usam os tablets para a rotina de estudos.
Assim, confira neste guia como observar essas categorias, assim como dicas de modelos para fins acadêmicos e de trabalho.

O que observar na hora de comprar um tablet?

Antes de escolher um tablet, é importante avaliar alguns critérios que impactam diretamente no desempenho e na usabilidade do aparelho. Veja os principais pontos a considerar:

01

Tela

Se for usar o tablet para desenho ou como segunda tela, um display com alta resolução e suporte para caneta é essencial.

02

Processador e Memória RAM

Para tarefas básicas, um tablet de entrada é suficiente, mas para multitarefa e edição de imagens, modelos mais potentes como o Samsung Galaxy S9 FE ou S10 Ultra são mais indicados.

03

Armazenamento

Opte por modelos com pelo menos 64GB, ou que permitam expansão via microSD.

04

Compatibilidade com caneta e teclado

Se precisar escrever, desenhar ou digitar com mais conforto, escolha um tablet com caneta e suporte a teclado.

05

Sistema operacional

Tablets Android como os da Samsung, Lenovo e Multilaser oferecem flexibilidade, enquanto os iPads são conhecidos pela otimização de apps.

06

Bateria

Para uso prolongado sem preocupações, dê preferência a tablets com pelo menos 5.000mAh.

Qual tablet comprar?

Confira algumas opções populares para diferentes perfis de uso:

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

O tablet mais vendido na Amazon no momento. Tem tela imersiva de 10.4 polegadas, ideal para estudos e trabalho, com a S Pen inclusa para anotações e desenhos precisos. Seu design fino e leve, aliado ao processador Exynos 1280, garante um desempenho ágil e eficiente. A bateria de 7.040 mAh permite longas horas de uso, e o recurso Samsung Dex transforma o tablet em um PC para maior produtividade.
Produtos
Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Tela imersiva, S Pen, design fino e leve, ideal para estudos e trabalho.

Galaxy Tab S9 FE

Experimente uma tela de 10.9 polegadas com alta qualidade de imagem, ideal para entretenimento e produtividade. A S Pen inclusa oferece uma experiência de escrita e desenho precisa, enquanto a classificação IP68 garante resistência à água e poeira. A bateria de 8.000 mAh proporciona longa duração, e o processador Exynos 1380 garante um desempenho rápido e eficiente.
Produtos
Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE

Tela de alta qualidade, S Pen, resistente à água e poeira, bateria de longa duração

Tablet VAIO TL10

O Tablet VAIO TL10 é indicado para quem busca praticidade e versatilidade. Sua tela de 10.4 polegadas oferece uma experiência visual imersiva, ideal para trabalho, estudo e lazer. O teclado de conexão inteligente com capa magnética facilita o uso, e o processador Octa-Core garante um desempenho rápido e eficiente
Produtos
Tablet VAIO TL10

Tablet VAIO TL10

Tela de 10.4 polegadas, teclado inteligente, processador Octa-Core.

Galaxy Tab A9+

Desfrute de uma tela ampla e brilhante de 11 polegadas, ideal para entretenimento e produtividade. O processador Snapdragon 695 oferece um desempenho ágil e eficiente, e a bateria de 7.040 mAh garante longas horas de uso. A funcionalidade de dividir a tela em três aumenta a produtividade, e a possibilidade de expandir o armazenamento com um cartão MicroSD oferece mais espaço para seus arquivos.
Produtos
Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9+

Tela ampla e brilhante, processador rápido, bateria de longa duração, multitarefas.

iPad Apple (10a geração)

O iPad de 10a geração oferece uma tela Liquid Retina de 10,9 polegadas com cores vibrantes e alta resolução. O chip A14 Bionic garante um desempenho rápido e eficiente para todas as suas tarefas. A câmera frontal de 12 MP e a câmera traseira de 12 MP capturam fotos e vídeos de alta qualidade.
Produtos
iPad Apple (10a geração)

iPad Apple (10a geração)

Tela Liquid Retina, chip A14 Bionic, câmeras de alta resolução.

Xiaomi Redmi Pad SE

O Xiaomi Redmi Pad SE oferece um ótimo custo-benefício, com tela FHD de 11 polegadas, processador Snapdragon 680, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A taxa de atualização de 90 Hz garante uma experiência visual suave, e a bateria de 8.000 mAh permite longas horas de uso.
Produtos
Xiaomi Redmi Pad SE

Xiaomi Redmi Pad SE

Bom custo-benefício, tela FHD, processador Snapdragon, bateria de longa duração.

Tablet Lenovo Tab M9

O Lenovo Tab M9 é ideal para quem busca um tablet compacto e acessível. Sua tela de 9 polegadas oferece uma boa experiência visual, e o processador MediaTek Helio G80 garante um desempenho adequado para tarefas do dia a dia. A bateria de 5.100 mAh permite algumas horas de uso, e o design leve e compacto facilita o transporte.
Produtos
Tablet Lenovo Tab M9

Tablet Lenovo Tab M9

Compacto e acessível, tela de 9 polegadas, processador MediaTek

Tabela Comparativa de Tablets
Modelo Tela Processador RAM Armazenamento Bateria Câmera Recursos Adicionais Onde Comprar
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) 10.4" Exynos 1280 4GB 64GB 7.040 mAh 8MP (traseira), 5MP (frontal) S Pen inclusa, Samsung Dex Comprar
Galaxy Tab S9 FE 10.9" Exynos 1380 6GB 128GB 8.000 mAh 8MP (traseira), 12MP (frontal) S Pen inclusa, IP68 Comprar
VAIO TL10 10.4" 2K Octa-Core 8GB 128GB 7.000 mAh 8MP (traseira), 5MP (frontal) Teclado inteligente Comprar
Galaxy Tab A9+ 11" Snapdragon 695 4GB 64GB 7.040 mAh 8MP (traseira), 5MP (frontal) Tela dividida Comprar
iPad (10a geração) 10.9" Liquid Retina A14 Bionic - 64GB Até 10 horas de uso 12MP (traseira), 12MP (frontal) Touch ID Comprar
Xiaomi Redmi Pad SE 11" FHD+ Snapdragon 680 8GB 256GB 8.000 mAh - 90Hz Comprar
Lenovo Tab M9 9" MediaTek Helio G80 4GB 64GB 5.100 mAh 8MP (traseira), 2MP (frontal) Modo de leitura Comprar

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É possível ler livros no tablet?

Sim. Tablets são ótimos dispositivos para leitura de e-books, artigos e documentos. Modelos com tela AMOLED ou IPS reduzem o cansaço visual, e algumas opções oferecem o modo leitura, que ajusta o brilho e tons da tela para maior conforto. Além disso, apps como Kindle, Google Play Livros e Kobo tornam a experiência ainda melhor.

Tablet ou Notebook?

Se você precisa de um dispositivo para edição de textos, navegação e consumo de conteúdo, um tablet com teclado pode ser uma excelente alternativa ao notebook, além de ser mais leve, versátil e fácil de transportar. Em contraste, o notebook é indicado para tarefas mais exigentes, como jogos mais complexos, edição de vídeo ou até desenvolvimento de software.

Opções de tablets infantis

Confira modelos de tablets infantis com controle parental. Crédito: Canva
Para crianças, o ideal é escolher tablets resistentes,  que possibilitem o controle parental e consumo de conteúdo educativo. Algumas opções incluem:
Produtos
Tablet Mickey com Controle Parental

Tablet Mickey com Controle Parental

Tablet Frozen II

Tablet Frozen II

Tablet Patrulha Canina Chase

Tablet Patrulha Canina Chase

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