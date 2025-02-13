Do S6 Lite até o S9 FE: descubra opções de tablet para trabalhar e estudar

O que observar na hora de comprar um tablet?
01
Tela
02
Processador e Memória RAM
03
Armazenamento
04
Compatibilidade com caneta e teclado
05
Sistema operacional
06
Bateria
Qual tablet comprar?
Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)
Galaxy Tab S9 FE
Tablet VAIO TL10
Galaxy Tab A9+
iPad Apple (10a geração)
Xiaomi Redmi Pad SE
Tablet Lenovo Tab M9
É possível ler livros no tablet?
Tablet ou Notebook?
Opções de tablets infantis
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