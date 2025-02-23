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Carnaval de Vitória: vote na escola que merece o título de campeã em 2025

Sete agremiações estão na disputa pelo troféu; escolha a favorita entre as agremiações do Grupo Especial

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 08:15

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

23 fev 2025 às 08:15
Sete escolas se apresentaram no Sambão do Povo em desfile com chuva e sol
Escolas disputam título de grande campeã do Carnaval de Vitória 2025 Crédito: Fotojornalismo A Gazeta
Com enredos cativantes, cores vibrantes e fantasias impressionantes, sete escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória animaram o Sambão do Povo entre a noite de sábado (22) e a manhã de domingo (23). Agora é a sua vez de opinar! Quem você acha que levou a melhor e merece soltar o grito de "campeã"? 
As escolas em disputa são: Jucutuquara, Chegou O Que Faltava, Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória (MUG) – atual bicampeã –, Novo Império, Boa Vista e Imperatriz do Forte.
O resultado oficial será divulgado na quarta-feira (26). Mas, até lá, você pode escolher sua favorita. A Gazeta preparou uma enquete especial. Vote até as 18h de terça-feira (25)!
Assista abaixo os melhores momentos de cada escola

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