Carnaval de Vitória: vote na escola que merece o título de campeã em 2025

Escolas disputam título de grande campeã do Carnaval de Vitória 2025 Crédito: Fotojornalismo A Gazeta

Com enredos cativantes, cores vibrantes e fantasias impressionantes, sete escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória animaram o Sambão do Povo entre a noite de sábado (22) e a manhã de domingo (23). Agora é a sua vez de opinar! Quem você acha que levou a melhor e merece soltar o grito de "campeã"?

As escolas em disputa são: Jucutuquara, Chegou O Que Faltava, Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória (MUG) – atual bicampeã –, Novo Império, Boa Vista e Imperatriz do Forte.

O resultado oficial será divulgado na quarta-feira (26). Mas, até lá, você pode escolher sua favorita. A Gazeta preparou uma enquete especial. Vote até as 18h de terça-feira (25)!