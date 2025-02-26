Prefeitura de Cariacica nega corte de verbas para a Boa Vista após fala de prefeito

Desfile da Boa Vista com fantasias que fazem referência ao MST Crédito: Ricardo Medeiros

Dez horas após o prefeito Euclério Sampaio informar sobre o corte de verba destinado anualmente pela Prefeitura de Cariacica para a escola Boa Vista devido à presença de uma ala do MST no desfile da agremiação, uma nova nota publicada pela administração municipal afirma que não haverá punição. A publicação realizada na tarde desta quarta-feira (26) diz ainda que "o processo de verbas de fomento à cultura seguirá os trâmites democráticos e republicanos, sem represálias".

A confusão sobre o apoio a Boa Vista, que é do bairro Itaquari, com sede em Cariacica, começou na manhã desta quinta-feira, quando Sampaio se manifestou em conta pessoal no Instagram ser contra a ala em referência ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, durante desfile da agremiação. Em 2025, a escola homenageou o fotógrafo Sebastião Salgado – com foco no trabalho social – que lançou o livro Terra, em 1997, com diversas fotos da vida de trabalhadores rurais.

Na publicação realizada mais cedo, Euclério ainda escreveu os seguintes trechos: "não compactua com homenagens a movimentos criminosos" e que o "erro é inadmissível". Acrescentou ainda que vai "responsabilizar a escola de forma cabível".

O repúdio de Euclério | Na íntegra Venho a público me manifestar sobre a polêmica envolvendo o desfile da Independente de Boa Vista no Carnaval de Vitória. A partir deste ano, não faremos mais qualquer repasse à escola. Não compactuo com homenagens a movimentos criminosos, que espalham o terror e a tristeza no campo. Quando nos apresentaram o projeto, a escola nos informou que faria uma homenagem ao fotógrafo Sebastião Salgado. Em nenhum momento nos informou que levaria para a avenida uma ala do MST. Não participo do carnaval e nosso objetivo enquanto prefeitura foi fomentar o movimento cultural da nossa cidade. Contudo, esse erro é inadmissível. Vamos responsabilizar a escola da forma cabível.

Agora, na nova nota, oficializada pela administração central, é reafirmado que o prefeito segue a linha conservadora e contra movimentos radicais de ocupação de terra. Porém, diz não ter questionado a escolha do homenageado e frisou que nem o município, nem Euclério são contra o carnaval.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Cariacica nega corte de verbas para a Boa Vista após fala de prefeito

"(...) Tanto que o maior apoiador das escolas de samba de Cariacica é o município na atual gestão", disse na publicação.

Desfile

A Independente de Boa Vista entrou na avenida às 5h28 de domingo (23). A ideia da escola era contar sobre a vida e obra do fotógrafo, que tem reconhecimento internacional.

Desfile da Boa Vista com referência ao MST

Com o enredo "Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado", a agremiação aproveitou para celebrar no Sambão o ano em que completa o 50º aniversário.

Uma das alas representava os trabalhadores do campo e o Movimento Sem Terra, já retratados por Sebastião Salgado. O fotógrafo acompanhou o movimento por cerca de dois anos e reuniu fotografias no livro "Terra", lançado em 1997. A obra foi exposta em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa.

A Gazeta procurou a Prefeitura de Cariacica para saber como será a punição anunciada por Euclério — além do corte de verba — e quanto foi destinado à escola, mas não houve retorno até a publicação da reportagem.



O que diz a Boa Vista

Após a manifestação do prefeito, a Independente de Boa Vista também se pronunciou e ressaltou que é responsável por "gerar emprego e renda, movimentando a economia local e proporcionando oportunidades para muitos trabalhadores". Em nota, a escola lamentou a manifestação do prefeito.

"É com tristeza que a escola de samba Independente de Boa Vista, juntamente com seus componentes, desfilantes, torcedores, amantes do Carnaval e da cultura do nosso Estado, recebeu a Nota de Repúdio. Sabemos do coração bom de Euclério, por isso, ficamos na expectativa de uma reversão desse posicionamento".

A escola explicou que Sebastião Salgado passou anos junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizando um importante trabalho fotográfico. A ala da escola, intitulada “Terra”, faz referência a um dos livros mais emblemáticos de Sebastião Salgado, segundo a escola. "A representação apresentada no desfile visou unicamente destacar esse aspecto importante da obra do fotógrafo", completou em nota.

O que diz o presidente da escola

Em conversa com A Gazeta, o presidente e intérprete da Boa Vista, Emerson Xumbrega, afirmou ter recebido o posicionamento "com tristeza" e afirmou que a escola não apoia nem recebeu apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

"A Boa Vista é uma instituição cultural e não tem ideologia partidária. A gente faz cultura" Emerson Xumbrega - Presidente e intérprete da Boa Vista

Xumbrega disse ainda esperar que o prefeito reconsidere. "A Boa Vista está triste, os foliões e os torcedores estão tristes. Somos o orgulho da nossa cidade, a gente gera renda, gera emprego. O prefeito é uma pessoa de coração bom, espero que possa rever isso futuramente".

O presidente explicou que o repasse da prefeitura à escola acontece anualmente, como uma forma de apoio, e não é necessária qualquer autorização da prefeitura para escolha do enredo. Xumbrega revelou ainda que a escola recebeu R$ 650 mil da gestão municipal para o desfile deste ano — embora a apresentação completa da escola tenha custado R$ 2 milhões.