Euclério Sampaio projeta mais espaço para o União Brasil na Assembleia e na Câmara dos Deputados Crédito: Ricardo Medeiros

"Sempre tive vontade de presidir um partido e agora estou voltando ao União. Tenho diálogos com Marcelo [Santos, presidente da Assembleia Legislativa], com [Felipe] Rigoni [atual presidente estadual do União] e Bruno Resende [deputado estadual]. Inclusive, tenho reunião marcada com o Rigoni na segunda-feira (17) para falarmos sobre isso", detalhou Euclério.

Segundo o prefeito, a reunião do início da próxima semana deve servir para alinhamento dos próximos passos para que ele assuma a sigla, hoje presidida por Felipe Rigoni, também secretário de Estado de Meio Ambiente no governo de Renato Casagrande (PSB).

Your browser does not support the audio element. Euclério deve assumir presidência do União Brasil no ES até o fim deste mês

“Eu sou do grupo do governador Renato Casagrande e quero fortalecê-lo. Com isso, vamos trabalhar visando principalmente a cidade de Cariacica. O que for bom para a cidade, eu faço”, destacou o prefeito, que ainda sinaliza que a presidência do União Brasil deve ser tocada a “muitas mãos”.

"Quero que o partido cresça efetivamente. Quero eleger deputados estaduais e federais, falando no plural mesmo”, afirma Euclério.

Procurado pela reportagem, Felipe Rigoni destacou, através de sua assessoria, que “segue no União Brasil, tem ótimo diálogo com Euclério Sampaio e que os próximos passos serão dados nos próximos dias”.

Ainda em janeiro, quando Euclério compartilhou detalhes do convite de Rueda, o deputado Marcelo Santos , também do União Brasil, destacou que a saída do prefeito do MDB se dá em um cenário de apoio ao projeto político do grupo capitaneado pelo governador Casagrande visando ao processo eleitoral do próximo ano.

"Tivemos um encontro com o presidente nacional do União, o Rueda, para tratarmos do apoio do partido ao projeto político liderado pelo governador Renato Casagrande. Aqui no Estado, como nome do partido, sempre deixei público o meu compromisso de apoiar esse projeto conduzido pelo governador. Então, também trouxemos essa discussão sobre os rumos do União no Espírito Santo, momento em que oficializamos o convite ao prefeito Euclério", disse o presidente da Ales ao repórter Tiago Alencar em janeiro

Na ocasião, Marcelo ainda afirmou que a nova gestão do União deve funcionar de maneira compartilhada, corroborando com o ideal de Euclério em tocar o partido “a muitas mãos”. A ideia é que o prefeito de Cariacica e o presidente da Casa de Leis tomem as decisões em conjunto no comando da sigla.