Mais uma prefeitura do ES cria quase 200 cargos na administração

Prefeitura de Anchieta encaminhou projeto à Câmara de Vereadores, que aprovou criação dos cargos Crédito: Carlos Alberto Silva

São 135 vagas para cargos comissionados e 64 para funções gratificadas geradas pela prefeitura em 2025. O impacto financeiro da medida está estimado em R$ 39,4 milhões por ano.

O levantamento aponta que, com a medida, a prefeitura passou de 555 para 690 cargos em comissão. O projeto que aumentou as vagas na estrutura administrativa na Prefeitura de Anchieta foi aprovado pela Câmara de Vereadores da cidade em sessão extraordinária realizada no último dia 23. A norma, por sua vez, foi sancionada pelo prefeito Léo Português (PSB).

O maior número de cargos criados pelo Executivo de Anchieta se refere à função de assistente de projetos. No total, são 95 comissionados com salário estimado em R$ 2.067,50. As informações constam da tabela comparativa anexada pela prefeitura ao projeto votado e aprovado pela Câmara de Vereadores.

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Na nova estrutura definida pela prefeitura, o maior salário continuará sendo o do procurador-geral do município, cujo valor de R$ 10.747,10 foi mantido.

Funções gratificadas

As funções gratificadas criadas pelo chefe do Executivo municipal terá impacto financeiro de R$ 1,5 milhão ao ano. O valor da remuneração a título de gratificação está fixado em R$ 1,8 mil.

O projeto da prefeitura distribui as funções gratificadas da seguinte forma:

Assessoria Contábil (FG-AC);

Coordenador de Projeto e Programas (FGCPP);

Responsabilidade Técnica, Divisão Legislativa (FG-DL);

Unidade de Apoio Setorial (FG-AS), Unidade de Compras (FG-UC);

Recrutamento, Seleção;

Treinamento e Administração de Cargos e Salários (FG-RH);

Unidade Tributária (FG-UT).

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Anchieta foi procurada para comentar os novos cargos na estrutura administrativa da cidade. Por meio de assessoria, informou que, na verdade, "o que está sendo feita é uma readequação na estrutura administrativa". Ainda frisou que os já existentes estão recebendo novas atribuições conforme a necessidade do município.