O prefeito eleito de Anchieta, Leonardo Abrantes (PSB), anunciou parte da equipe que vai integrar a sua administração a partir de janeiro de 2025. Sucessor de Fabrício Petri (PSB), de quem recebeu apoio nas eleições, Léo Português, como é mais conhecido, apresentou sete secretários, entre os quais o vice Renato Lorencini (União), que vai ocupar a pasta da Saúde. O futuro gestor disse que, para a escolha, levou em consideração a formação técnica e o perfil de cada um para desempenhar a função. Confira:
- Saúde: Renato Lorencini
- Educação: Shuana Louzada Cypriano Simas
- Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos: Mateus Vetoracci
Prefeito eleito de Anchieta anuncia sete secretários da nova gestão
- Meio Ambiente: Sofia Nogueira
- Assistência Social: Paula Louzada Martins
- Administração: Jilvan Carvalho dos Santos
- Secretaria de Governo: Tamyris Tristão