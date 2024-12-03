Prefeito eleito de Anchieta anuncia sete secretários da nova gestão

Saúde: Renato Lorencini

Formado em Ciências Sociais, com pós-graduação em Gestão Pública e Planejamento Urbano, já atuou com secretário nas pastas de Infraestrutura e Agricultura e Pesca de Anchieta. Também foi da diretoria do Iopes e da Cesan e presidente do sindicato dos trabalhadores rurais da região. Está no segundo mandato como vereador.