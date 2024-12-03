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Equipe de governo

Prefeito eleito de Anchieta anuncia sete secretários da nova gestão

Leonardo Abrantes, conhecido como Léo Português, indicou, entre outros nomes, o do vice Renato Lorencini, que vai ocupar a pasta da Saúde

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2024 às 15:41
Prefeitura de Anchieta
Prefeitura de Anchieta: novo secretariado está sendo formado Crédito: PMA
O prefeito eleito de Anchieta, Leonardo Abrantes (PSB), anunciou parte da equipe que vai integrar a sua administração a partir de janeiro de 2025. Sucessor de Fabrício Petri (PSB), de quem recebeu apoio nas eleições, Léo Português, como é mais conhecido, apresentou sete secretários, entre os quais o vice Renato Lorencini (União), que vai ocupar a pasta da Saúde. O futuro gestor disse que, para a escolha, levou em consideração a formação técnica e o perfil de cada um para desempenhar a função. Confira:
  • Saúde: Renato Lorencini
Formado em Ciências Sociais, com pós-graduação em Gestão Pública e Planejamento Urbano, já atuou com secretário nas pastas de Infraestrutura e Agricultura e Pesca de Anchieta. Também foi da diretoria do Iopes e da Cesan e presidente do sindicato dos trabalhadores rurais da região. Está no segundo mandato como vereador.  
  • Educação: Shuana Louzada Cypriano Simas
Pedagoga, especialista em Gestão Educacional e Psicopedagogia Institucional, com MBA em Gestão de Pessoas. Possui 22 anos de experiência na área, já foi da diretoria do Sesi/Senai, é pesquisadora e mestranda em Educação pela Ufes. 
  • Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos: Mateus Vetoracci
Formado em Administração de Empresas, tem MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria pela FGV. Tem mais de 30 anos de experiência na iniciativa privada e especializações, entre outras áreas, em negociação com fornecedores, gestão de compras e gestão financeira tributária. 
Prefeito eleito de Anchieta anuncia sete secretários da nova gestão
  • Meio Ambiente: Sofia Nogueira
Engenheira ambiental, tem pós-graduação em Auditoria e Perícia Ambiental e ainda em Recursos Hídricos. Recentemente, ocupava a mesma pasta no município vizinho de Piúma.
  • Assistência Social: Paula Louzada Martins
Mestre em Educação, com pós-graduação em Gestão Pública e Gestão Educacional. Já atuou na administração municipal como vice-prefeita de Edival Petri (2009-2012) e foi secretária na cidade nas áreas de Educação, Administração, Governo e Desenvolvimento. 
  • Administração: Jilvan Carvalho dos Santos
Bacharel em Direito, também atuou na gestão de Edival Petri como coordenador do setor de contratos e convênios e como gerente de licitações e contratos. Na atual administração, ocupou vários cargos e, no momento, é agente de políticas públicas da Secretaria de Governo. 
  • Secretaria de Governo: Tamyris Tristão
Formada em Direito e pós-graduada em Direito Penal, é guarda civil municipal de Anchieta. 

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