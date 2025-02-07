Câmara de Viana cria cota de R$ 10 mil por mês para cada vereador

"As mudanças são fundamentais para otimizar a gestão pública e alinhar a estrutura administrativa ao momento de crescimento e desenvolvimento que a cidade de Viana está vivenciando. O objetivo é promover um funcionamento mais eficiente e integrado da máquina pública, garantindo melhores resultados para a população. Não houve aumento no número de secretarias.

O Turismo foi incorporado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, potencializando a vocação de Viana nesta área; a Secretaria de Gestão passou a se chamar Administração e Tecnologia, incorporando as funções da antiga Secretaria de Tecnologia e Inovação; a Secretaria de Fazenda agora é Finanças, incorporando algumas atribuições da antiga Secretaria de Gestão e a de Fazenda. Foi criada a Secretaria de Planejamento Estratégico e a antiga Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas agora é Secretaria de Gestão de Pessoas, com foco na valorização do servidor municipal.

A proposta também contempla a valorização dos profissionais que cuidam da gestão da segurança no município, criando funções gratificadas e chefias na estrutura da Guarda Municipal. Outras gratificações são para atender as novas escolas na função de diretores e coordenadores das unidades. É importante frisar que não houve alteração no subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores.

O impacto financeiro dessa reforma já está devidamente previsto no orçamento da Prefeitura para os próximos anos, garantindo a sustentabilidade fiscal do município. Além disso, destacamos que os comissionados representam apenas 12,68% do total de servidores públicos no município. A reforma é uma ação importante para o fortalecimento da máquina pública e para atender às demandas da população de forma mais eficaz, considerando sua composição de forma meritocrática".

