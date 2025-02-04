Saiba quem serão os presidentes das principais comissões na Assembleia do ES

Assembleia Legislativa segue sob o comando de Marcelo Santos Crédito: Ricardo Medeiros

As movimentações na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) , que definem os rumos da Casa de Leis nos próximos dois anos, já apontam os nomes que irão comandar as principais comissões permanentes nesse período. Finanças e Constituição e Justiça, dois dos mais importantes colegiados na esfera do Poder Legislativo, terão como presidentes os deputados Mazinho dos Anjos (PSDB) e Dary Pagung (PSB), respectivamente. Os dois são aliados do governador Renato Casagrande (PSB).

Os dois parlamentares confirmaram a informação à reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (4), durante solenidade de inauguração do ano legislativo. Dary, vice-presidente da Assembleia, ainda confirmou parte dos colegiados cuja presidência já está sacramentada.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) tem o poder de deliberar sobre o aspecto constitucional, jurídico e legal dos projetos de lei apresentados na Ales.

Já a Comissão de Finanças tem a prerrogativa de opinar sobre as contas do governador do Estado, além de discutir e votar a Lei Orçamentária Anual (LOA). Também compete a esse colegiado se manifestar sobre todas as proposições quanto ao aspecto financeiro, que concorram diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita, bem como os planos e projetos de desenvolvimento.

A reportagem de A Gazeta ainda apurou que a Comissão de Segurança seguirá sendo presidida pelo deputado Danilo Bahiense (PL). O deputado Vandinho Leite (PSDB), alçado ao posto de líder do governo na Ales, continuará presidindo o colegiado relacionado à Comissão de Defesa do Consumidor.

O deputado Adilson Espíndula (PSD) comandará a Comissão de Agricultura no biênio 2025/2026. A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente seguirá sob a presidência do deputado Alcântaro Filho (Republicanos).

As primeiras trativas oficiais visando à composição das comissões permanentes para os próximos dois anos devem começar no dia 12, quarta-feira da próxima semana. A data foi estimada pelo presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos (União), nessa segunda-feira (3) , durante entrevista coletiva concedida logo após a sessão que o reelegeu para o posto de chefe do Legislativo estadual.