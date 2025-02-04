Saiba quem serão os presidentes das principais comissões na Assembleia do ES

As movimentações na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que definem os rumos da Casa de Leis nos próximos dois anos, já apontam os nomes que irão comandar as principais comissões permanentes nesse período. Finanças e Constituição e Justiça, dois dos mais importantes colegiados na esfera do Poder Legislativo, terão como presidentes os deputados Mazinho dos Anjos (PSDB) e Dary Pagung (PSB), respectivamente. Os dois são aliados do governador Renato Casagrande (PSB).
Os dois parlamentares confirmaram a informação à reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (4), durante solenidade de inauguração do ano legislativo. Dary, vice-presidente da Assembleia, ainda confirmou parte dos colegiados cuja presidência já está sacramentada.
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) tem o poder de deliberar sobre o aspecto constitucional, jurídico e legal dos projetos de lei apresentados na Ales.
Já a Comissão de Finanças tem a prerrogativa de opinar sobre as contas do governador do Estado, além de discutir e votar a Lei Orçamentária Anual (LOA). Também compete a esse colegiado se manifestar sobre todas as proposições quanto ao aspecto financeiro, que concorram diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita, bem como os planos e projetos de desenvolvimento.
A reportagem de A Gazeta ainda apurou que a Comissão de Segurança seguirá sendo presidida pelo deputado Danilo Bahiense (PL). O deputado Vandinho Leite (PSDB), alçado ao posto de líder do governo na Ales, continuará presidindo o colegiado relacionado à Comissão de Defesa do Consumidor.
O deputado Adilson Espíndula (PSD) comandará a Comissão de Agricultura no biênio 2025/2026. A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente seguirá sob a presidência do deputado Alcântaro Filho (Republicanos).
As primeiras trativas oficiais visando à composição das comissões permanentes para os próximos dois anos devem começar no dia 12, quarta-feira da próxima semana. A data foi estimada pelo presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos (União), nessa segunda-feira (3), durante entrevista coletiva concedida logo após a sessão que o reelegeu para o posto de chefe do Legislativo estadual.
"Vamos iniciar a partir da semana que vem, talvez na quarta, as duas comissões que têm tramitação fundamental: Justiça e Finanças. As demais vamos estabelecer o número de integrantes das comissões porque a Mesa Diretora estabelece se vai continuar, ampliar ou diminuir", disse Marcelo Santos.