A Gazeta é homenageada na Câmara de Vitória por série sobre Morro do Macaco

O deslizamento de uma pedra no Morro do Macaco provocou mortes e destruição Crédito: Montagem Camilly

Em seu discurso, o parlamentar nomeou Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, que liderou a equipe de jornalistas e da área de audiovisual na realização do projeto.

A moção de aplausos foi estendida a toda a equipe de A Gazeta envolvida na produção da websérie: Abdo Chequer, Adriana Rios, Joyce Meriguetti, Gisele Arantes, Mikaella Campos, Haelly Dragnev, Farley Silva, Aline Nunes, João Barbosa, Camilly Napoleão, Anelise Roriz Nunes e Fernando Madeira.

Dadalto também mencionou que nasceu e viveu parte da infância na região e sabe o que representou aquela madrugada de 15 de janeiro de 1985, quando uma pedra de aproximadamente 150 toneladas deslizou pelo morro, após quase três meses ininterruptos de chuva, deixando um rastro de destruição e mortes.

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