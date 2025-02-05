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Moção de aplausos

A Gazeta é homenageada na Câmara de Vitória por série sobre Morro do Macaco

Websérie produzida sobre a tragédia que se abateu sobre a comunidade há 40 anos motivou a iniciativa do vereador Aylton Dadalto

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2025 às 17:50
Capa do vídeo da Tragédia do Morro do Macaco
O deslizamento de uma pedra no Morro do Macaco provocou mortes e destruição  Crédito: Montagem Camilly
Após a produção da websérie sobre o Morro do Macaco, resgatando a trágica história que há 40 anos abateu a comunidade, na região de Tabuazeiro, em Vitória, a Câmara Municipal concedeu uma moção de aplauso para A Gazeta. A proposta foi apresentada pelo vereador Aylton Dadalto (Republicanos) na terça-feira (4) e aprovada. 

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Em seu discurso, o parlamentar nomeou Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta da CBN Vitória, que liderou a equipe de jornalistas e da área de audiovisual na realização do projeto. 
A moção de aplausos foi estendida a toda a equipe de A Gazeta envolvida na produção da websérie: Abdo Chequer, Adriana Rios, Joyce Meriguetti, Gisele Arantes, Mikaella Campos, Haelly Dragnev, Farley Silva, Aline Nunes, João Barbosa, Camilly Napoleão, Anelise Roriz Nunes e Fernando Madeira.
Dadalto também mencionou que nasceu e viveu parte da infância na região e sabe o que representou aquela madrugada de 15 de janeiro de 1985, quando uma pedra de aproximadamente 150 toneladas deslizou pelo morro, após quase três meses ininterruptos de chuva, deixando um rastro de destruição e mortes. 
Mesmo após 40 anos, algumas áreas do morro continuam oferecendo risco. Obras de contenção e deslocamento de moradores para outros bairros são algumas das iniciativas para evitar nova tragédia. Sobreviventes daquele período também precisaram se mudar e boa parte deles contribuiu para a formação de Feu Rosa, na Serra. 

Confira os vídeos da websérie

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