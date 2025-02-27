Sebastião Salgado exalta ala do MST e celebra Boa Vista campeã: 'Fenomenal'

Com o enredo "Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado", a Independente de Boa Vista entrou na avenida às 5h28 de domingo (23) para homenagear o fotógrafo Sebastião Salgado. A agremiação aproveitou para celebrar no Sambão o ano em que completa seu 50º aniversário. A agremiação somou 179,90 pontos e ficou à frente da Chegou o que Faltava, que teve 179,60 pontos.

"Foi uma homenagem sublime, pura, uma homenagem ligada ao povo do Espírito Santo com um samba-enredo maravilhoso [...] Fiquei felicíssimo. E mais feliz ainda que ganhamos o carnaval. Agradeço demais a todos os membros da Boa Vista pelo bom gosto, pela simplicidade e pela maneira fenomenal de chegar ao povo. Muito obrigado!" Sebastião Salgado - Fotógrafo homenageado pela Boa Vista

A Boa Vista terminou o desfile com 1 hora e 1 minuto, dentro do tempo exigido para não ser penalizada. A escola desfilou com 1.800 componentes, 19 alas, 3 carros alegóricos, dois tripés. Sebastião Salgado não esteve presente no Sambão do Povo durante o desfile, mas enviou o vídeo após a conquista do título.

Adereços, fantasias e, claro, o samba-enredo, faziam referência à vida e obra de Sebastião Salgado. Uma ala representava os trabalhadores do campo e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O fotógrafo acompanhou o movimento por cerca de dois anos e reuniu fotografias no livro "Terra", lançado em 1997. A obra foi exposta em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa. A fantasia no desfile era composta pelas cores vermelha e verde, com uma bandeira do movimento e um chapéu.

Desfile da Boa Vista com referência ao MST

Sem citar a polêmica envolvendo o corte de verbas, tampouco o nome do prefeito Euclério Sampaio, o fotógrafo Sebastião Salgado saiu em defesa do MST.

"Fiquei felicíssimo com a participação de uma pequena ala do Movimento Sem Terra, porque eu respeito profundamente o MST, uma das maiores organizações sociais de toda a América Latina. Talvez a maior nos últimos 100 anos. Talvez, o Movimento Sem Terra seja o maior plantador de árvores do Brasil" Sebastião Salgado - Fotógrafo homenageado pela Boa Vista

Após o título, o presidente e intérprete da agremiação, Emerson Xumbrega, dedicou a vitória a Aline Bianca, musa da escola que morreu horas depois de desfilar no Sambão do Povo . Depois de quatro anos sem título, Xumbrega descreveu o sentimento da escola de Cariacica: "Agora a sensação é de 'a campeã voltou!' Sétima estrela, e já vamos começar a trabalhar para o próximo ano".