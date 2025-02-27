Sebastião Salgado exalta ala do MST e celebra Boa Vista campeã: 'Fenomenal'

O renomado fotógrafo Sebastião Salgado, homenageado no enredo da Independente de Boa Vista, escola campeã do Grupo Especial no Carnaval de Vitória, gravou um vídeo em comemoração ao título da agremiação, celebrado desde a noite de quarta-feira (26), quando as notas foram anunciadas no Sambão do Povo. O vídeo gravado por ele tem quase dois minutos de duração. Além de celebrar a 1ª colocação, ele agradece aos membros da escola, classifica a homenagem como "sublime" e exalta a ala do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, alvo de polêmica envolvendo o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio.
Com o enredo "Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado", a Independente de Boa Vista entrou na avenida às 5h28 de domingo (23) para homenagear o fotógrafo Sebastião Salgado. A agremiação aproveitou para celebrar no Sambão o ano em que completa seu 50º aniversário. A agremiação somou 179,90 pontos e ficou à frente da Chegou o que Faltava, que teve 179,60 pontos.
"Foi uma homenagem sublime, pura, uma homenagem ligada ao povo do Espírito Santo com um samba-enredo maravilhoso [...] Fiquei felicíssimo. E mais feliz ainda que ganhamos o carnaval. Agradeço demais a todos os membros da Boa Vista pelo bom gosto, pela simplicidade e pela maneira fenomenal de chegar ao povo. Muito obrigado!"
A Boa Vista terminou o desfile com 1 hora e 1 minuto, dentro do tempo exigido para não ser penalizada. A escola desfilou com 1.800 componentes, 19 alas, 3 carros alegóricos, dois tripés. Sebastião Salgado não esteve presente no Sambão do Povo durante o desfile, mas enviou o vídeo após a conquista do título.
Adereços, fantasias e, claro, o samba-enredo, faziam referência à vida e obra de Sebastião Salgado. Uma ala representava os trabalhadores do campo e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O fotógrafo acompanhou o movimento por cerca de dois anos e reuniu fotografias no livro "Terra", lançado em 1997. A obra foi exposta em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa. A fantasia no desfile era composta pelas cores vermelha e verde, com uma bandeira do movimento e um chapéu.
Desfile da Boa Vista com referência ao MST
Na manhã de quarta-feira (26), horas antes da apuração das notas e anúncio da grande campeã, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, divulgou uma nota de repúdio tratando a referência ao MST como "polêmica" e afirmando que cortaria a verba destinada anualmente pela administração municipal. Em nota, o prefeito classificou o MST como "movimento criminoso" e escreveu que a referência da Boa vista foi um "erro inadmissível".
Horas depois, durante a tarde de quarta-feira (26), a Prefeitura de Cariacica recuou da decisão. Em uma nova nota, desta vez publicada na conta da prefeitura, a administração informou que "o processo de verbas de fomento à cultura seguirá os trâmites democráticos, sem represálias".
Sem citar a polêmica envolvendo o corte de verbas, tampouco o nome do prefeito Euclério Sampaio, o fotógrafo Sebastião Salgado saiu em defesa do MST.
"Fiquei felicíssimo com a participação de uma pequena ala do Movimento Sem Terra, porque eu respeito profundamente o MST, uma das maiores organizações sociais de toda a América Latina. Talvez a maior nos últimos 100 anos. Talvez, o Movimento Sem Terra seja o maior plantador de árvores do Brasil"
Após o título, o presidente e intérprete da agremiação, Emerson Xumbrega, dedicou a vitória a Aline Bianca, musa da escola que morreu horas depois de desfilar no Sambão do Povo. Depois de quatro anos sem título, Xumbrega descreveu o sentimento da escola de Cariacica: "Agora a sensação é de 'a campeã voltou!' Sétima estrela, e já vamos começar a trabalhar para o próximo ano".
O resultado do Grupo Especial no Carnaval de Vitória:
- Independente de Boa Vista - 179,90 pontos
- Chegou o que Faltava - 179,60 pontos
- Mocidade Unida da Glória - 179,40 pontos
- Unidos da Piedade - 178,90 pontos
- Novo Império - 176,90 pontos
- Unidos de Jucutuquara - 176,10 pontos
- Imperatriz do Forte - 175,90 pontos