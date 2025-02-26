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Desfiles 2025

Chega Mais conquista o Grupo B do Carnaval de Vitória

A escola da comunidade do Quadro, em Vitória, apresentou o melhor desempenho na avenida e avançou de categoria, passando para o Grupo A, que desfila sexta-feira

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2025 às 17:35
Carnaval de Vitória 2025: Chega Mais emociona o público com desfile sobre Yemanjá
Chega Mais emocionou o público com desfile sobre Yemanjá Crédito: Léo Silveira/PMV
A Escola Chega Mais venceu a disputa no Grupo B do Carnaval de Vitória 2025, com 179,50 pontos, avançando de categoria. Assim, a agremiação da comunidade do Quadro, na Capital, conquistou uma vaga no Grupo A e, no próximo ano, vai desfilar na sexta-feira. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (26), durante apuração das notas, no Sambão do Povo.  
Além da Chega Mais, desfilaram pelo Grupo B as escolas Unidos de Barreiros, Tradição Serrana, Mocidade Serrana e União Jovem de Itacibá. 
Maria Jose, a Dona Zezé, presidente da Escola Chega Mais, com o troféu do título do Grupo B
Dona Zezé, presidente da Escola Chega Mais, com o troféu de título do Grupo B Crédito: Carlos Alberto Silva
Confira as notas e a colocação final
  1. Chega Mais - 179,50 pontos
  2. Tradição Serrana - 179,30 pontos
  3. União Jovem de Itacibá - 177,70 pontos
  4. Barreiros - 177,60 pontos
  5. Mocidade Serrana - 177,30 pontos

Desfiles

As cinco escolas do Grupo B se apresentaram no domingo (23). A primeira foi a Unidos de Barreiros, do bairro Santa Martha, em Vitória, com o enredo "A Voz do Negro Ecoa Pelo Ar", apresentando a pluralidade religiosa e étnico-racial de Vitória.
Chega Mais conquista o Grupo B do Carnaval de Vitória
Depois foi a vez da Mocidade Serrana, de José de Anchieta, na Serra, transformar a avenida. A agremiação levou ao público o enredo "Uma Incrível Viagem ao Fantástico Reino das Cores".
Também da Serra, dos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares, a Tradição Serrana foi a terceira escola a atravessar a passarela do samba, revivendo os Anos 90 no seu enredo. 
Cantando "Alodê, Odofiaba, Mãe-d'água, Odoyá", a Chega Mais, do Morro do Quadro, em Vitória, exaltou a história e a importância de Yemanjá.
Para encerrar a noite, a União Jovem de Itacibá, de Cariacica, retratou o próprio município no enredo "Do rural ao urbanismo: Cariacica, município que almeja a modernidade que Aloísio sonhou".

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