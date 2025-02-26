A Escola Chega Mais venceu a disputa no Grupo B do Carnaval de Vitória 2025, com 179,50 pontos, avançando de categoria. Assim, a agremiação da comunidade do Quadro, na Capital, conquistou uma vaga no Grupo A e, no próximo ano, vai desfilar na sexta-feira. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (26), durante apuração das notas, no Sambão do Povo.
Além da Chega Mais, desfilaram pelo Grupo B as escolas Unidos de Barreiros, Tradição Serrana, Mocidade Serrana e União Jovem de Itacibá.
Confira as notas e a colocação final
- Chega Mais - 179,50 pontos
- Tradição Serrana - 179,30 pontos
- União Jovem de Itacibá - 177,70 pontos
- Barreiros - 177,60 pontos
- Mocidade Serrana - 177,30 pontos
Desfiles
As cinco escolas do Grupo B se apresentaram no domingo (23). A primeira foi a Unidos de Barreiros, do bairro Santa Martha, em Vitória, com o enredo "A Voz do Negro Ecoa Pelo Ar", apresentando a pluralidade religiosa e étnico-racial de Vitória.
Chega Mais conquista o Grupo B do Carnaval de Vitória
Depois foi a vez da Mocidade Serrana, de José de Anchieta, na Serra, transformar a avenida. A agremiação levou ao público o enredo "Uma Incrível Viagem ao Fantástico Reino das Cores".
Também da Serra, dos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares, a Tradição Serrana foi a terceira escola a atravessar a passarela do samba, revivendo os Anos 90 no seu enredo.
Cantando "Alodê, Odofiaba, Mãe-d'água, Odoyá", a Chega Mais, do Morro do Quadro, em Vitória, exaltou a história e a importância de Yemanjá.
Para encerrar a noite, a União Jovem de Itacibá, de Cariacica, retratou o próprio município no enredo "Do rural ao urbanismo: Cariacica, município que almeja a modernidade que Aloísio sonhou".