Carnaval de Vitória: Chegou o que Faltava é eleita a favorita em enquete de A Gazeta

Chegou o que Faltava desfilou com o enredo “Da lama sai muito barulho” Crédito: Carlos Alberto Silva

A enquete, aberta por A Gazeta após o fim dos desfiles no domingo (23), recebeu ao todo 7.828 votos. A Chegou, que está em busca de seu primeiro título, liderou a votação com 2.325 votos, seguida pela Piedade com 24,4% dos votos (1.912). A MUG ficou em terceiro lugar com 24,2% (1.896 votos).

Também entraram na disputa a Jucutuquara (2,3%), Novo Império (5,7%), Boa Vista (12,5%) e Imperatriz do Forte (1,1%). O resultado oficial da grande vencedora do Carnaval de Vitória será divulgado na quarta-feira (26), com transmissão ao vivo no site e nas redes sociais de A Gazeta.

Enredo da Chegou

A escola rosa, branco e azul entrou na elite do carnaval capixaba em 2023 e, desde então, se manteve no Grupo Especial. No desfile deste ano, a agremiação apostou em valorizar o manguezal e contar a história do bairro Goiabeiras em seu aniversário de 50 anos, com o enredo “Da lama sai muito barulho”.

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