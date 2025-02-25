Carnaval de Vitória: Chegou o que Faltava é eleita a favorita em enquete de A Gazeta

Após uma emocionante noite de desfiles, a Chegou O Que Faltava se destacou como a favorita da audiência de A Gazeta para levar o título de campeã do Carnaval de Vitória 2025, com 29,7% dos votos. Em seguida, a disputa ficou acirrada entre Piedade e MUG.
A enquete, aberta por A Gazeta após o fim dos desfiles no domingo (23), recebeu ao todo 7.828 votos. A Chegou, que está em busca de seu primeiro título, liderou a votação com 2.325 votos, seguida pela Piedade com 24,4% dos votos (1.912). A MUG ficou em terceiro lugar com 24,2% (1.896 votos).
Também entraram na disputa a Jucutuquara (2,3%), Novo Império (5,7%), Boa Vista (12,5%) e Imperatriz do Forte (1,1%). O resultado oficial da grande vencedora do Carnaval de Vitória será divulgado na quarta-feira (26), com transmissão ao vivo no site e nas redes sociais de A Gazeta.
Enredo da Chegou
A escola rosa, branco e azul entrou na elite do carnaval capixaba em 2023 e, desde então, se manteve no Grupo Especial. No desfile deste ano, a agremiação apostou em valorizar o manguezal e contar a história do bairro Goiabeiras em seu aniversário de 50 anos, com o enredo “Da lama sai muito barulho”.
Ficha Técnica
- Escola: A Associação Cultural Chegou o Que Faltava
- Fundação: 06/06/1975
- Comunidade/Território: Grande Goiabeiras
- Presidente: Rafael Cavalieri
- Carnavalesco: Vanderson Cesar
- Direção de Carnaval: Lorena De Bona e Rislany Rosa
- Coreógrafo da comissão de frente: Rodrigo Carvalho
- Intérprete: Igor Vianna
- Diretor Musical: Vinicius Moraes
- Direção de Casais: Grazzi Ferreira e Rafael Miranda
- 1° Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Amanda e Kleyson
- Rainha de Bateria: Thalita Zampirolli
- Mestres de Bateria: Jorge Borges e Alcino