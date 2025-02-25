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Carnaval de Vitória: Chegou o que Faltava é eleita a favorita em enquete de A Gazeta

Escola de Goiabeiras recebeu 29,7% dos votos, seguida por Piedade e MUG; apuração oficial das notas das escolas acontece na quarta-feira (26)

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 19:25

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

25 fev 2025 às 19:25
Chegou o Que Faltava
Chegou o que Faltava desfilou com o enredo “Da lama sai muito barulho” Crédito: Carlos Alberto Silva
Após uma emocionante noite de desfiles, a Chegou O Que Faltava se destacou como a favorita da audiência de A Gazeta para levar o título de campeã do Carnaval de Vitória 2025, com 29,7% dos votos. Em seguida, a disputa ficou acirrada entre Piedade MUG.
A enquete, aberta por A Gazeta após o fim dos desfiles no domingo (23), recebeu ao todo 7.828 votos. A Chegou, que está em busca de seu primeiro título, liderou a votação com 2.325 votos, seguida pela Piedade com 24,4% dos votos (1.912). A MUG ficou em terceiro lugar com 24,2% (1.896 votos).
Também entraram na disputa a Jucutuquara (2,3%), Novo Império (5,7%), Boa Vista (12,5%) e Imperatriz do Forte (1,1%). O resultado oficial da grande vencedora do Carnaval de Vitória será divulgado na quarta-feira (26), com transmissão ao vivo no site e nas redes sociais de A Gazeta.

Enredo da Chegou

A escola rosa, branco e azul entrou na elite do carnaval capixaba em 2023 e, desde então, se manteve no Grupo Especial. No desfile deste ano, a agremiação apostou em valorizar o manguezal e contar a história do bairro Goiabeiras em seu aniversário de 50 anos, com o enredo “Da lama sai muito barulho”.

Ficha Técnica

  • Escola:  A Associação Cultural Chegou o Que Faltava
  • Fundação: 06/06/1975
  • Comunidade/Território: Grande Goiabeiras
  • Presidente: Rafael Cavalieri
  • Carnavalesco: Vanderson Cesar
  • Direção de Carnaval: Lorena De Bona e Rislany Rosa
  • Coreógrafo da comissão de frente: Rodrigo Carvalho
  • Intérprete: Igor Vianna
  • Diretor Musical: Vinicius Moraes
  • Direção de Casais: Grazzi Ferreira e Rafael Miranda
  • 1° Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Amanda e Kleyson
  • Rainha de Bateria: Thalita Zampirolli
  • Mestres de Bateria: Jorge Borges e Alcino

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