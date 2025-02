Conteúdo de Marca

Carnaval do Centro de Vitória terá dez blocos de rua e shows com atrações nacionais; confira programação e novidades

Prefeitura de Vitória preparou superestrutura para a festividade, que conta com programação oficial até dia 4 de março

Carnaval 2024 - Centro - Bloco Afro Kizomba. (Leonardo Silveira)

O Carnaval do Brasil começa em Vitória e os foliões da Capital capixaba já podem se preparar para colocar o bloco na rua. Após os tradicionais desfiles no Sambão do Povo, que acontecem nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, o Centro da cidade se prepara para o início oficial da festa com uma gama de opções e novidades que prometem agitar a multidão.

E, por falar nisso, as expectativas de público são altas. A taxa de ocupação dos hotéis nesta época chega a atingir 90%, o que reflete o entusiasmo dos turistas. A estimativa, inclusive, quando se fala apenas dos desfiles das agremiações, é de que, entre as 60 mil pessoas que passarão pelo Sambão, 15 mil sejam visitantes.

Para dar continuidade a festa e garantir uma celebração de alto nível no Carnaval de rua, realizado tradicionalmente no Centro Histórico da cidade, a Prefeitura de Vitória preparou uma superestrutura, com trios elétricos, bebedouros espalhados para hidratação, banheiros quimicos, 1000 lixeiras espalhadas pelo circuito, cinco ecopontos para entrega de material reciclável que beneficiarão associações de catadores.



Além disso, 150 ambulantes, que movimentam a economia e garantem o sucesso da festa com alimentos, bebidas e outros itens, passaram por treinamentos no Qualifica Verão 2025. Lá, os profissionais foram capacitados para prestar um atendimento de excelência, boas práticas de higiene e segurança sanitária e também sobre como diminuir os impactos no meio ambiente.

Mas não para por aí. A segurança também está garantida com o Centro de Comando e Controle da Segurança, operado pela Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), que conta com mais de 100 câmeras de videomonitoramento espalhadas pela região.

Diferentes blocos e uma atração nacional por dia

Circuito da Folia teve dias de shows extendidos para este ano. (Divulgação/Prefeitura de Vitória)

Em 2025, dez blocos irão agitar os quatro dias de Carnaval e a segunda edição do Circuito da Folia, evento que acontece no Sambão após o término dos blocos, ganhará mais um dia de festa. Durante o período, uma atração nacional diferente se apresentará por dia, como Arlindinho e Serjão Loroza.

Nos dias 1º, 2 e 3 de março, o trajeto dos blocos começa na Beira-Mar (avenida Marechal Mascarenhas de Moraes) seguindo pela avenida Getúlio Vargas para acessar a Avenida República, passando por um dos maiores centros culturais de Vitória, o Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane).

O trio segue pela avenida Cleto Nunes, em frente ao Parque Moscoso. O bloco entrará na avenida Marcos de Azevedo, pega as avenidas Duarte Lemos e Nair Azevedo Silva, até chegar à rua Pedro Nolasco, rumo ao Sambão do Povo, onde deverá chegar por volta das 20 horas para dar início ao Circuito da Folia.

Na terça-feira (4), o trio parte da Praça Costa Pereira, passa pela avenida Jerônimo Monteiro até a Avenida República, onde repete o trajeto dos dias anteriores para o Sambão.

Confira a programação:

01/03 – Sábado

08h às 14h - Bloco Subúrbio - avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar);

14h às 19h - Bloco Afro Kizomba - avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar).

Circuito da Folia

19h - Viviane Miranda (puxada do trio);

20h - Leley (Sambão do Povo);

22h - Arlindinho (Sambão do Povo).

02/03 – Domingo

8h às 15h - Maluco Beleza - rua Sete de Setembro;

8h às 14h - Regional da Nair - avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar);

14h às 19h - Puta Bloco - avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar).



Circuito da Folia

19h - Ton Oliver (puxada do trio);

20h - Emerson Xumbrega (Sambão do Povo);

22h - Serjão Loroza (Sambão do Povo).

03/03 - Segunda-feira

8h às 14h - Bloco Voador - avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar);

12h às 18h - Bloco Vai que Gama - rua Gama Rosa.

14h às 19h - Bloco Afro Coisas De Negres - avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar);

Circuito da Folia

19h - Marcus Rauta (puxada do trio);

20h - Cheiro Moreno (Sambão do Povo);

22h - Pique Novo (Sambão do Povo).

04/03 - Terça-feira

8h às 15h - Bloco Amigos da Onça - rua Barão de Monjardim;

14h às 19h - Galinha Preta - rua Maria Saraiva.

Circuito da Folia

19h - Som e Cia (puxada do trio);

20h - Alan Venturin (Sambão do Povo);

22h - Samba 90 Graus (Sambão do Povo).

Homenagem a músico

O músico Maurício de Oliveira será homenageado do Carnaval deste ano. (GILDO LOYOLA /ARQUIVO)

Para finalizar as novidades, este ano a festa presta uma homenagem ao centenário de Maurício de Oliveira, uma forma de reconhecimento e gratidão ao trabalho do maestro que completaria 100 anos em 2025.

Em tributo ao capixaba, a logomarca criada para a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) estampa a imagem do músico filho de pescador, que passou a infância na região da Praia do Suá. Maurício recebeu no decorrer de sua vida inúmeros prêmios entre os quais se destacam o 2º lugar no Festival Internacional do Violão, em 1955, em Varsóvia, na Polônia, e o prêmio da Fundação Cultural do Espírito Santo por sua contribuição ao desenvolvimento da música capixaba.

Após seu falecimento, em 2009, a Faculdade de Música do Espírito Santo passou a se chamar Faculdade de Música do Espírito Santo "Maurício de Oliveira".

