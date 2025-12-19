Especial Publicitário

De Referência para Referência: Educação emocional ajuda estudantes a enfrentarem desafios dentro e fora da escola

No quarto e último episódio da série de videocasts, especialistas do Sesi ES reforçam os novos desafios escolares e a importância de se trabalhar a inteligência socioemocional também em sala de aula

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:30

As telas, o excesso de estímulos e a pressão por desempenho têm aumentado a preocupação com o bem-estar emocional de crianças e adolescentes. Afinal, entre 2014 e 2024, os atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) relacionados ao aumento de ansiedade, impulsividade e dificuldade de foco voltados para crianças de 10 a 14 anos aumentaram quase 2.500%, enquanto na faixa dos 15 aos 19 anos o índice chega a 3.300%.

Entre conflitos escolares, desafios socioemocionais e índices alarmantes de saúde mental, a pergunta que muitos responsáveis se fazem é: meu filho está preparado para lidar com frustrações?

Esse é o tema do quarto e último episódio do videocast De Referência para Referência, em parceria com a Findes e o Sesi ES. Para discutir o assunto, a repórter Yasmin Spiegel conversa com Wagner Martins, diretor escolar do Sesi Jardim da Penha, e Daniela Moraes de Oliveira, psicóloga educacional do Núcleo de Apoio Psicossocial e Inclusão (Napi) do Sesi ES.

Para Daniela, o aumento nos casos de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes tem impacto direto na relação ensino-aprendizagem e, para melhorar essa questão, a escola deve se posicionar: "Nosso maior objetivo é proporcionar, com o Napi, um ambiente positivo de aprendizagem. Um aluno que está saudável mentalmente e que desenvolve suas competências socioemocionais, comprovadamente, tem um desempenho melhor. Temos projetos voltados ao combate ao bullying, à saúde mental e também preparação para provas e olimpíadas", afirma.

Wagner também avalia que a escola se tornou um dos principais cenários onde as emoções se manifestam: provas, convivência entre colegas, mudanças de ciclo, expectativas e frustrações. Segundo ele, lidar com tudo isso é parte essencial da formação dos estudantes.



“A cobrança por uma boa performance é intensa. Vemos estudantes com dificuldade em lidar com pequenas frustações, que são supervalorizadas”, afirma. Por isso, o Sesi ES integra práticas de desenvolvimento socioemocional ao currículo, trazendo para a sala de aula metodologias que valorizam protagonismo e colaboração ajudam os estudantes a desenvolver domínio emocional e a reconhecer seus próprios limites.

Para saber como trabalhar o desenvolvimento de competência socioemocionais tanto na escola quanto em casa, assista ao videocast acima.

Wagner Martins e Daniela Moraes de Oliveira falaram sobre inteligência socioemocional nas escolas com Yasmin Spiegel Crédito: Henrique Silva

