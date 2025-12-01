Especial Publicitário

De Referência para Referência: Uso excessivo de telas pode afetar desempenho escolar

No segundo episódio da série de videocasts em parceria com Findes e Sesi ES, especialistas abordam sobre como diálogo entre escola, família e estudantes é essencial para o equilíbrio

83% dos jovens de 9 a 17 anos possuem perfis em redes sociais, segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024. Com o uso cada vez mais precoce de celulares, redes sociais e jogos online, a forma com que crianças e adolescentes se relacionam com o mundo foi alterada e o celular se tornou uma companhia constante.

Entretanto, o impacto do uso de telas sem acompanhamento durante a fase escolar, pode afetar, além das notas, o comportamento e saúde emocional dos estudantes, e o desafio de equilibrar telas e atividades da rotina tem preocupado tanto famílias quanto educadores.

No segundo episódio do videocast De Referência para Referência, em parceria com a Findes e Sesi ES, a repórter Yasmin Spiegel discutiu o assunto com Marcelo Batista, psicólogo do Núcleo de Apoio Psicossocial e Inclusão (Napi) do Sesi ES, e Roberta Moreira, diretora escolar do Sesi Maruípe.

No episódio, os especialistas explicam como o uso excessivo de telas tem afetado o cotidiano dos estudantes e o que escolas e famílias podem fazer para criar hábitos digitais mais saudáveis.

“Acreditamos que o primeiro passo é o diálogo, porque, quando proibimos o estudante de ter acesso ao celular, isso aguça sua vontade de usá-lo. Hoje temos diversas ferramentas a favor das famílias para controle do acesso e monitoramento dos conteúdos”, afirma Roberta.

Para os estudantes que precisam de atenção, o Napi do Sesi atua como um aliado: “Trabalhamos com atendimentos pontuais de acordo com o que a equipe pedagógica apresenta, com avaliações pontuais para cada caso”, complementa Marcelo.

Para conferir a conversa completa e todas as orientações dos especialistas, assista ao episódio do videocast localizado no início da página.

Marcelo Batista e Roberta Moreira Carvalho conversaram com a repórter Yasmin Spiegel sobre os efeitos do uso excessivo das telas Crédito: Ana Clara Souza

