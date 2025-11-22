Conteúdo de Marca

De Referência para Referência: Chegada de novas profissões movimenta mercado de trabalho

Em primeiro episódio, videocast em parceria com a Findes e Sesi ES mostra como pais, professores e estudantes podem se preparar para um futuro cada vez mais tecnológico

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Sesi ES

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 12:24

Provavelmente, todo mundo já ouviu a pergunta: “o que você vai ser quando crescer?”. Entretanto, com o desenvolvimento cada vez mais rápido da tecnologia, a resposta para essa questão pode nem existir ainda. Afinal, nesse cenário, novas profissões surgem, enquanto outras se transformam.

Recomendado para você De Referência para Referência: Chegada de novas profissões movimenta mercado de trabalho

Esse, inclusive, é o tema debatido no primeiro episódio do videocast De Referência Para Referência, em parceria com a Findes e o Sesi ES, que contou com participação de Leonardo Mazim, gestor de projetos do Sesi ES; e Tatiane Franco, gerente executiva de Educação do Sesi ES e do Senai ES.

Durante o bate-papo com a repórter do Estúdio Gazeta Yasmin Spiegel, ambos ressaltaram o papel da escola como um espaço de aprendizagem socioemocional e tecnológico, que seja capaz de preparar os alunos para serem protagonistas de suas histórias.

“Temos diversos projetos que inserem o aluno no contexto da indústria. Com metodologias ativas, como a metodologia maker, o aluno consegue desenvolver as habilidades necessárias para entrar num mercado de trabalho cada vez mais complexo”, afirma Mazim.

Para propiciar isso aos alunos, o Sesi consolidou um modelo de ensino de referência. O projeto da Escola Sesi de Referência tem uma proposta moderna e conectada com as demandas do século 21, com foco na tecnologia, interdisciplinaridade, movimentação ativa dos alunos entre diferentes ambientes e estímulo à criatividade.

“Estamos fazendo esse investimento em todas as unidades do Sesi no Estado de forma gradativa. A primeira escola nesse modelo no Sudeste foi o Sesi Jardim da Penha, mas já vamos inaugurar a reforma e ampliação do Sesi Araçás e Sesi Linhares, além da recente inauguração do novo Sesi Maruípe. Em 2026, também será feita a entrega das unidades de Cachoeiro e Aracruz, também nesse modelo de escola referência”, complementa Tatiane.

Para conferir todas as informações sobre as profissões do futuro e como o Sesi prepara os estudantes para as mudanças no mercado de trabalho, assista ao videocast acima.

Sesi ES

Yasmin Spiegel, do Estúdio Gazeta, com Leonardo Mazim, gestor de projetos do Sesi ES e Findes; e Tatiane Franco, gerente executiva de Educação do Sesi ES e do Senai ES Crédito: Philipe Ferreira

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta