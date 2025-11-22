De Referência para Referência: Chegada de novas profissões movimenta mercado de trabalho

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 12:24
Provavelmente, todo mundo já ouviu a pergunta: “o que você vai ser quando crescer?”. Entretanto, com o desenvolvimento cada vez mais rápido da tecnologia, a resposta para essa questão pode nem existir ainda. Afinal, nesse cenário, novas profissões surgem, enquanto outras se transformam.
Esse, inclusive, é o tema debatido no primeiro episódio do videocast De Referência Para Referência, em parceria com a Findes e o Sesi ES, que contou com participação de Leonardo Mazim, gestor de projetos do Sesi ES; e Tatiane Franco, gerente executiva de Educação do Sesi ES e do Senai ES.
Durante o bate-papo com a repórter do Estúdio Gazeta Yasmin Spiegel, ambos ressaltaram o papel da escola como um espaço de aprendizagem socioemocional e tecnológico, que seja capaz de preparar os alunos para serem protagonistas de suas histórias.
“Temos diversos projetos que inserem o aluno no contexto da indústria. Com metodologias ativas, como a metodologia maker, o aluno consegue desenvolver as habilidades necessárias para entrar num mercado de trabalho cada vez mais complexo”, afirma Mazim.
Para propiciar isso aos alunos, o Sesi consolidou um modelo de ensino de referência. O projeto da Escola Sesi de Referência tem uma proposta moderna e conectada com as demandas do século 21, com foco na tecnologia, interdisciplinaridade, movimentação ativa dos alunos entre diferentes ambientes e estímulo à criatividade.
“Estamos fazendo esse investimento em todas as unidades do Sesi no Estado de forma gradativa. A primeira escola nesse modelo no Sudeste foi o Sesi Jardim da Penha, mas já vamos inaugurar a reforma e ampliação do Sesi Araçás e Sesi Linhares, além da recente inauguração do novo Sesi Maruípe. Em 2026, também será feita a entrega das unidades de Cachoeiro e Aracruz, também nesse modelo de escola referência”, complementa Tatiane.
Para conferir todas as informações sobre as profissões do futuro e como o Sesi prepara os estudantes para as mudanças no mercado de trabalho, assista ao videocast acima.
