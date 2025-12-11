De Referência para Referência: Disciplinas de robótica e empreendedorismo expandem habilidades dos alunos

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:27
Robótica, cultura maker, STEAM e empreendedorismo. Esses termos, que antes pareciam distantes da rotina escolar, hoje já estão transformando a forma como crianças e adolescentes aprendem.
Afinal, com as novas demandas do mercado de trabalho e uma sociedade cada vez mais tecnológica, é preciso que a escola trabalhe, para além dos conteúdos obrigatórios, o estímulo à autonomia, criatividade, pensamento crítico e capacidade de resolver problemas.
Esse é o tema do terceiro episódio do videocast De Referência para Referência, feito em parceria com a Findes e o Sesi ES. E, para entender como isso acontece na prática, a repórter Yasmin Spiegel recebeu Bruno Silveira de Castro, professor de Robótica do SESI Jardim da Penha e técnico da equipe STEM Racing Pocadores; e Maria Eduarda Carlos Cruz, aluna do Sesi ES e integrante da equipe; que compartilharam a importância dessas atividades no desenvolvimento.
Segundo Bruno, espaços como laboratórios de robótica e ambientes maker criam oportunidades para que os alunos desenvolvam habilidades que dificilmente emergem em aulas expositivas.
“O Sesi tem uma metodologia de colocar o aluno como protagonista no processo de ensino-aprendizagem. A Robótica traz a oportunidade ao aluno de desenvolver várias competências, com conhecimento técnico de engenharia e pensamento computacional, mas também habilidades como o trabalho em equipe, lidando com os acertos e erros", explica o professor.
Além disso, Maria Eduarda contou que entrar para a equipe de robótica mudou sua relação com a escola. “Sou gestora de projetos e líder dos Pocadores, e faço tanto a gestão da equipe quanto de problemas empresariais. Enquanto líder, também preciso ser um exemplo, representando força e que todos os problemas do dia a dia serão resolvidos”, diz.
Para assistir a conversa e entender como as novas disciplinas podem transformar a jornada acadêmica dos estudantes, confira o episódio localizado no início da página.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o