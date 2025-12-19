Conteúdo de Marca

Empresa capixaba é reconhecida como a melhor em medicina e segurança do trabalho da América Latina

Grupo Innovar, de Marataízes, recebe premiação dupla no Quality Festival 2025, no Panamá, e destaca frota de unidades móveis e nova sede no ES

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Grupo Innovar

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 18:07

Nova sede do Grupo Innovar,m em Marataízes, terá 3 mil metros quadrados e centro de excelência e inovação Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

O Grupo Innovar, empresa de Marataízes, Sul do Espírito Santo, recebeu um reconhecimento duplo durante o Quality Festival 2025: a melhor empresa de Medicina e Segurança do Trabalho da América Latina e o prêmio President's Choice Awards 2025.

A premiação aconteceu na Cidade do Panamá, Panamá, e contou com o apoio de mais de 40 organizações promotoras da Qualidade Total localizadas em todo o mundo. O tema central do Quality Festival 2025 foi “A Qualidade é o Ponto de Partida. A Responsabilidade Total é o Destino”. Atualmente o Grupo Innovar acumula nove vitórias consecutivas como a melhor empresa do Brasil e seis vezes na América Latina e duas vitórias no President's Choice.

“Para o Grupo Innovar, o prêmio solidifica nossa posição como líder e referência, um farol que não apenas ilumina nosso próprio caminho, mas que também eleva os padrões de todo o setor. É a prova de que, mesmo após tantos anos, continuamos em alto nível, olhando para o futuro e para o impacto positivo que geramos”, diz o presidente do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento.

O Prêmio Quality é uma premiação internacional, instituída em 1951, no Japão. Realizado no Brasil desde 2000, o objetivo é reconhecer organizações e profissionais que se dedicam a destacar a qualidade dos produtos e serviços, buscando a excelência e o reconhecimento do mercado.

Presidente do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento: "Essa homenagem representa a validação de uma trajetória pautada na busca incessante pela excelência" Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

“A qualidade é o ponto de partida, pois estabelece as bases sólidas para a construção de empresas responsáveis e sustentáveis. A responsabilidade total é o destino, alcançado por organizações que compreendem que excelência, ética e compromisso ambiental caminham juntos. Parabenizo as empresas premiadas por escolherem trilhar esse caminho, mostrando que é possível transformar negócios em agentes de impacto positivo para a sociedade e o futuro”, afirma o fundador e CEO da LAQI, Daniel Maximilian Da Costa.

O LAQI reconheceu o Grupo Innovar pela gestão empresarial e desenvolvimento integral, com o objetivo de alcançar o futuro desejado até o ano de 2030. A gestão de diretrizes da LAQI visa ao fortalecimento de relacionamentos e satisfação do cliente, gerada pela qualidade e inovação.

“É uma honra que transcende o sentimento de dever cumprido. Para mim, como empresário à frente de uma estrutura do porte do Grupo Innovar, essa homenagem representa a validação de uma trajetória pautada na busca incessante pela excelência e na responsabilidade que carregamos em nossos ombros”, comemora.

Diferenciais

A combinação entre “paixão pelo trabalho feito e uma estrutura técnica e operacional inigualável” é um dos principais motivos pelos resultados, segundo Breno Simoura Nascimento. “Um dos nossos diferenciais é a frota de unidades móveis, a maior e mais moderna do Brasil. Por meio dela, é possível levar uma equipe multidisciplinar e os equipamentos necessários para os clientes, onde quer que estejam”, complementa.

Segundo o gestor, essa operação “representa uma revolução em agilidade, eficiência e conveniência, eliminando barreiras logísticas e otimizando o tempo das empresas atendidas”. Para ele, o sucesso do grupo, nascido no Sul do Estado, mostra o potencial do Espírito Santo.

“Esse pioneirismo, somado ao nosso compromisso com a excelência e a uma equipe altamente qualificada, nos permite entregar soluções completas e personalizadas, que vão muito além do convencional”, destaca.

O grupo também prepara a inauguração, para janeiro de 2026, da nova sede administrativa, em Marataízes, com cerca de 3 mil metros quadrados. O imóvel vai contar com setores administrativos, auditório, realização de todos os exames em um só local, inclusive exames de diagnósticos por imagem e também um centro de excelência e inovação.

“Com a nova sede, queremos mostrar que é possível aliar crescimento empresarial de ponta com qualidade de vida e responsabilidade social. Marataízes é o lugar perfeito para fincarmos raízes e continuarmos nossa história de sucesso. Além disso, é uma forma de reafirmar o compromisso da empresa com o desenvolvimento socioeconômico do litoral sul capixaba”, acrescenta.

Empresa conta com uma das maiores e mais modernas frotas de unidades móveis do país Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

Origem em Marataízes

Com foco na consultoria de Medicina e Segurança do Trabalho, o Grupo Innovar nasceu em Marataízes, Sul do Estado. Com clientes em ramos diferentes da indústria, serviços e órgãos públicos, o grupo realiza consultorias para adequação à legislação, capacitação de colaboradores e apoio técnico especializado para preservação da saúde e prevenção de acidentes.

Atualmente está presente em todas as cidades capixabas e Estados do Brasil. No Espírito Santo, além da sede em Marataízes, o grupo conta com duas unidades em Cachoeiro de Itapemirim e duas na Serra, além de unidades em todas as cidades da região metropolitana, um total de 36 unidades estrategicamente espalhadas de norte a sul do Estado.

“Ao sermos coroados como referência na América Latina, colocamos nosso Estado em um mapa de excelência e inovação em saúde e segurança no trabalho, mostrando que aqui se faz gestão de classe mundial. Isso eleva o padrão do setor local, inspirando outras empresas a investirem em qualidade e tecnologia. Além disso, nosso crescimento se traduz em impacto direto para a região: geramos empregos qualificados e fomentamos a economia”, finaliza.

Saiba mais

Grupo Innovar

Grupo Innovar: começou sua trajetória no ano de 2006 na região norte, chegando em Marataízes em 2008, e atualmente está presente em todas as cidades capixabas e todos os Estados do Brasil. No Espírito Santo, além da sede em Marataízes, o grupo conta com duas unidades em Cachoeiro de Itapemirim e duas na Serra, além de unidades em todas as cidades da região metropolitana, um total de 36 unidades estrategicamente espalhadas de norte a sul do Estado.

começou sua trajetória no ano de 2006 na região norte, chegando em Marataízes em 2008, e atualmente está presente em todas as cidades capixabas e todos os Estados do Brasil. No Espírito Santo, além da sede em Marataízes, o grupo conta com duas unidades em Cachoeiro de Itapemirim e duas na Serra, além de unidades em todas as cidades da região metropolitana, um total de 36 unidades estrategicamente espalhadas de norte a sul do Estado. Serviços: apoio e suporte médico ocupacional e em segurança do trabalho, independentemente do tamanho da empresa. Elaboração e coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), de todos exames clínicos e complementares, inclusive de diagnósticos por imagem, perícias médicas, treinamentos e palestras; elaboração, implantação e coordenação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, dimensionamento e composição da CIPA, realização de SIPAT, SESMT completo, entre outros.

apoio e suporte médico ocupacional e em segurança do trabalho, independentemente do tamanho da empresa. Elaboração e coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), de todos exames clínicos e complementares, inclusive de diagnósticos por imagem, perícias médicas, treinamentos e palestras; elaboração, implantação e coordenação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, dimensionamento e composição da CIPA, realização de SIPAT, SESMT completo, entre outros. Profissionais: a empresa conta com um time de profissionais altamente qualificados, especialistas que atuam em áreas como medicina do trabalho e enfermagem do trabalho, biomedicina, bioquímica, assistência social, psicologia, radiologia, fonoaudiologia, fisioterapia ocupacional, ergonomia ocupacional, engenharia de segurança do trabalho, engenharia de segurança no combate a incêndio e pânico, engenharia ambiental, administração de empresas, departamento jurídico e outros.

a empresa conta com um time de profissionais altamente qualificados, especialistas que atuam em áreas como medicina do trabalho e enfermagem do trabalho, biomedicina, bioquímica, assistência social, psicologia, radiologia, fonoaudiologia, fisioterapia ocupacional, ergonomia ocupacional, engenharia de segurança do trabalho, engenharia de segurança no combate a incêndio e pânico, engenharia ambiental, administração de empresas, departamento jurídico e outros. Site: grupo-innovar.com

grupo-innovar.com Instagram: @innovargrupo

@innovargrupo Telefone: 28 3532-7733 / 3532-7766

28 3532-7733 / 3532-7766 E-mail: [email protected]

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta