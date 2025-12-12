Conteúdo de Marca

Aracruz reforça infraestrutura em meio a crescimento econômico

Com grandes investimentos anunciados para os próximos anos, a Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, está realizando obras de melhorias na cidade, incluindo saneamento, áreas de lazer e pavimentação de vias

Um dos principais investimentos em infraestrutura em Aracruz foram as obras da Macrodrenagem em Aracruz, na região da Grande Bela Vista. Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

Aracruz pode estar prestes a passar por um crescimento significativo nos próximos anos, com R$ 7,3 bilhões em investimentos anunciados de 2024 a 2029, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Os novos negócios que chegam ao município incluem a instalação de portos, uma zona de processamento de exportação (ZPE), indústrias, entre outras atividades econômicas.

Em meio a este cenário, a cidade está realizando obras estruturais que vão desde a modernização de espaços públicos até grandes intervenções. Segundo o prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho, investir em infraestrutura é fundamental para garantir que o desenvolvimento econômico da cidade seja sustentável e atraente para novos negócios.

“Com a chegada de grandes investimentos, Aracruz precisa oferecer condições estruturais adequadas, como vias pavimentadas, drenagem eficiente, iluminação pública de qualidade e espaços urbanos organizados. A nossa gestão também avançou no saneamento básico, saindo de 33% para 93%, e em breve atingiremos a universalização. Essa base sólida transmite segurança para investidores, reduz custos logísticos, melhora o fluxo de pessoas e mercadorias e fortalece o ambiente econômico, tornando o município mais competitivo e preparado para receber novas empresas”, destaca.

Macrodrenagem

Além das intervenções no sistema de drenagem, as obras também contemplaram melhorias diversas nas vias da região. Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

Com o objetivo de solucionar o problema das enchentes em períodos de chuva, as obras da Macrodrenagem, na região da Grande Bela Vista, receberam um investimento de R$ 60 milhões. As obras contemplaram melhorias no sistema de drenagem, na iluminação pública e na arborização da região, além da criação de centenas de vagas de estacionamento.

Realizadas em uma área de 2,57 km de extensão, as intervenções também incluíram a instalação de uma calçada multiuso.

“As obras de Macrodrenagem representam muito mais do que infraestrutura para a população de Aracruz, elas trazem tranquilidade, dignidade e alívio para milhares de famílias que por muitos anos conviveram com o medo das chuvas. Além disso, as novas vias, as calçadas, as áreas verdes e a iluminação renovam os bairros, trazendo beleza e esperança para quem vive ali e que por muito tempo conviveram com um valão a céu aberto”, pontua o prefeito.

Em complemento às obras de Macrodrenagem da Grande Bela Vista, a Prefeitura de Aracruz também investiu R$ 26 milhões na obra Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Sul. A execução foi feita de forma simultânea às ações do valão e contemplou os bairros Limão, Centro, Vila Rica, De Carli, Sauassu, Bela Vista, Segatto, Jequitibá e Cohab 3, podendo beneficiar mais de 57 mil habitantes, segundo a Prefeitura.

Com a ETE em funcionamento, o município elevou de 33% para 81% o percentual de tratamento do esgoto. Segundo Dr. Coutinho, este é um importante passo para cumprimento das metas da Lei Federal n.º 14.026/2020, que atualizou o Marco Regulatório do Saneamento.

Espaços públicos

Praças em Aracruz foram revitalizadas e modernizadas, para ampliar o acesso da população a opções de lazer. Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

Os espaços públicos também estão no radar de investimentos da Prefeitura de Aracruz. Do centro da cidade à orla, foram realizadas obras de revitalização de praças, quadras e outros espaços, visando ampliar o acesso da população a lazer e garantir a acessibilidade.

Um exemplo foi a revitalização da Praça Praia dos Padres, que ganhou um conceito geométrico e pisos coloridos, com o objetivo de criar um espaço de convivência moderno e diferenciado.

A área foi planejada para ser acolhedora e funcional, com arborização, equipamentos de academia ao ar livre, petplay, playground, além de um palco para apresentações culturais. Com 1.325,44 m² de área total, a praça recebeu um investimento final de R$ 896.935,24.

No bairro Limão, a quadra e a praça locais também passaram por uma ampla reforma e revitalização. A obra incluiu a construção de um parquinho com área de 63,23 m², equipado com piso emborrachado para maior segurança. Também foi instalada uma academia ao ar livre, com 67,63 m², proporcionando mais opções de lazer e bem-estar para a comunidade.

Foram realizados, ainda, serviços de passeios, calçadas e rampas acessíveis, visando oferecer mais acessibilidade no bairro. Além disso, foi feita uma nova pavimentação dos pisos da praça, a modernização do sistema de iluminação da praça e da quadra, a instalação de mobiliários urbanos como bancos, lixeiras e mesa de jogos, o paisagismo e a reforma completa da quadra descoberta.

A obra também contemplou melhorias importantes na infraestrutura, como drenagem pluvial, contenção e tratamento de talude, assegurando mais segurança e durabilidade ao espaço. O investimento total foi de R$ 1.348.699,25.

“As ações realizadas no bairro Limão e na Praia dos Padres promovem a convivência social, incentivam atividades físicas e fortalecem o bem-estar coletivo, além de contribuir para a saúde física e mental da população. Com a oferta de espaços modernos, arborizados e equipados com playgrounds, academias ao ar livre, petplay e áreas culturais, estimulamos a prática de esportes, ampliamos opções de lazer familiar e tornamos os bairros mais agradáveis”, ressalta o prefeito Luiz Carlos Coutinho.

Infraestrutura em Vila do Riacho

Em Vila do Riacho, bairro de Aracruz, a Prefeitura destinou R$ 22,9 milhões para melhorias em um trecho de mais de 17 quilômetros, que incluíram pavimentação, drenagem pluvial e reabilitação e revitalização de ruas que estavam com o revestimento danificado.

