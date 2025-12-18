Conteúdo de Marca

ES entra na rota mundial de surfe com campeonato e reforça potencial turístico

Evento realizado na Praia d'Ulé, em Guarapari, dos dias 20 a 23 de novembro, reuniu mais de 100 atletas; 15 capixabas também competiram

Milhares de pessoas acompanharam os quatro dias de competição na Praia d'Ulé. Crédito: WSL/Divulgação

O mar da Praia d'Ulé, em Guarapari, entrou no mapa mundial do surfe. Isso porque, pela primeira vez, o Espírito Santo recebeu uma etapa do Qualifying Series (QS) da Liga Mundial do Surfe (WSL), dos dias 20 a 23 de novembro. Nesta edição, os vencedores da terceira divisão da hierarquia da WSL recebem 4.000 pontos na busca por uma vaga no Challenger Series (CS), que antecede a última instância da competição, chamada de Championship Tour (CT) e reúne atletas como Gabriel Medina e Filipe Toledo.

A escolha da WSL pelo Espírito Santo não foi à toa. Ao longo dos 410 quilômetros de extensão, o litoral do Estado conta com mais de 30 pontos que permitem a prática do surfe, além de outras modalidades no mar. A etapa em Guarapari, que foi a quarta de cinco competições do circuito em 2025, faz parte da estratégia da liga de diversificar praças, descentralizar o calendário e aproveitar espaços em potencial.

Segundo o presidente da WSL na América Latina, Ivan Martinho, a chegada ao Estado reforça o reconhecimento do Estado como um lar para o surfe e favorece a oportunidade do surgimento de novos talentos.

“Eu vejo a evolução do surfe no Espírito Santo com os melhores olhos possíveis. É um desenvolvimento de um Estado que tem praias belas, talentos e agora conta com apoio econômico para a gente conseguir conciliar tudo isso e fazer com que o esporte seja uma referência ainda maior aqui no Estado”, pontua.

Para o governador do Estado, Renato Casagrande, colocar a praia capixaba na rota da WSL é uma maneira de reconhecer o potencial do Estado no surfe e incentivar o turismo.

“É uma conquista boa do povo capixaba, porque ter a WSL aqui com essa etapa mundial, com mais de 100 surfistas de diversos países do mundo, joga luz sobre o nosso Estado, joga luz sobre o surfe e sobre os surfistas do Espírito Santo. A gente incentiva a vida saudável e ao mesmo tempo divulga o nosso Estado para fortalecer o turismo, fortalecer todo o trabalho que a gente tem”, destaca.

Quem também avalia de forma positiva e necessária a escolha do ES é Filipe Toledo, bicampeão mundial de surfe e referência para quem pratica o esporte. O atleta participou de uma clínica de surfe com crianças, com o objetivo de aproximar o universo do surfe dos mais novos que estiveram na Praia d'Ulé.

“Eu acho que era a hora de já ter um evento desses aqui, ainda mais com essa interação de ídolo com nova geração e crianças, acho que isso pode mudar totalmente o percurso da vida de um pequeno. Então acho que é muito legal, muito importante”, reforça.

Resultados

Jadson André, Laura Raupp, Silvana Lima e Rodrigo Saldanha no pódio de uma das etapas do Qualifying Series, pela primeira vez no ES. Crédito: WSL/Divulgação

O evento reuniu mais de 100 atletas, entre homens e mulheres de diversas regiões do país, sendo 15 capixabas, que entraram na disputa, mas não chegaram até o último dia. Krystian Kymerson, Rafael Teixeira e Luiz Fernando Neiva deram adeus à competição nas baterias na tarde de sexta-feira (21). Já na chave feminina, Alice Pitanga e Bella Mayara se despediram na manhã de sábado (22).

A vitória ficou por conta do potiguar Jadson André, na categoria masculina, e da catarinense Laura Raupp, na feminina. Com a praia cheia e muitos comerciantes ao redor, a final aconteceu na manhã de domingo (23).

Com o título, Laura assumiu a liderança do ranking QS Sul-Americano. Ela venceu a cearense Silvana Lima, veterana e um dos maiores nomes do surfe feminino brasileiro. A vitória de Jadson foi sobre o paulista Rodrigo Saldanha. Veja o resultado abaixo.

Feminino

Campeã: Laura Raupp

Vice-campeã: Silvana Lima Masculino

Campeão: Jadson André

Vice-campeão: Rodrigo Saldanha

