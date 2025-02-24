Quem era a musa da Boa Vista que morreu após desfilar no Sambão do Povo

Aline Bianca, 38 anos, musa da Boa Vista, morreu na tarde de domingo (23) Crédito: Reprodução redes sociais

A paixão pelo Carnaval e pela beleza eram marcas de Aline Bianca, musa da escola de samba Boa Vista, que faleceu no último domingo (23) , horas após desfilar no Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo. Empresária e proprietária de um salão de beleza na Serra, ela tinha 38 anos e era mãe de dois filhos. Amigos e familiares dela e integrantes da agremiação destacaram seu carisma e dedicação ao samba.

Aline desfilava no Carnaval de Vitória havia três anos e construiu uma relação forte com a Boa Vista, escola que defendeu no desfile de domingo. O diretor de musas da agremiação, Alex Alves, lembrou com carinho do momento em que Aline estreou no desfile. "Ela veio a um ensaio e se apaixonou pela escola. Quis sair como musa, mas não havia mais vaga. Depois, aconteceu um imprevisto e uma das meninas não conseguiu desfilar. Liguei para ela e ela aceitou o convite com louvor", recordou.

"A cada ano, estava mais envolvida, e, neste, estava muito apaixonada pelo enredo" Alex Alves - Diretor de musas da Independente de Boa Vista

A empresária não escondia o amor pelo Carnaval. Minutos após cruzar a avenida no desfile deste ano, compartilhou a felicidade em mensagem para amigos. "Foi tudo muito lindo, obrigado por tudo e eu fiz o meu melhor", escreveu ela para Alex Alves. Seu entusiasmo contagiava a todos que a cercavam. "A Aline era uma pessoa maravilhosa, sempre muito grata e educada. A comunidade gostava muito dela", disse Alex.

Empresária pretendia expandir negócios

Além da paixão pela folia, Aline também se destacava no ramo da beleza. Ao lado do marido, Rafael Aquino, ela planejava a inauguração de um novo espaço para o salão de beleza que administrava. Nas redes sociais, compartilhava momentos do trabalho, da família e do carnaval, sempre transmitindo alegria e gratidão.

Comoção

Aline passou mal em casa após o desfile e foi levada ao Hospital Meridional, na Serra, onde sofreu um infarto. A morte foi confirmada pela agremiação em nota de pesar, mas a causa oficial ainda não foi divulgada. A Boa Vista lamentou profundamente a perda e destacou que Aline desfilou "com garra e brilho", representando sua comunidade com paixão.

A família também se manifestou. "Aline deixou um legado de beleza, amor e superação. A causa do falecimento continua sendo apurada", diz nota divulgada por parentes da empresária. O velório e o enterro da empresária foram realizados na segunda-feira.