A família da jovem Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, assassinada a facadas enquanto trabalhava na Glória, em Vila Velha, decidiu fechar a loja onde o crime aconteceu na última segunda-feira (10). A mulher, além de trabalhar no atendimento, ela era sócia-proprietária do estabelecimento com a irmã. A informação sobre o fechamento do comércio foi confirmada pelo cunhado da vítima, que optou em não se identificar.
Família fecha loja na Glória onde mulher foi esfaqueada por homem
Na noite dessa quinta-feira (13), funcionários e amigos desmontaram a loja, que era alugada, retiraram toda a mercadoria e fizeram a limpeza do local. Os produtos serão distribuídos para outros estabelecimentos da família, que continua com os negócios.
Relembrando o caso
Na segunda-feira (10), Wenderson Rodrigues de Souza, de 30 anos, entrou em uma loja na Glória, em Vila Velha, e esfaqueou a vendedora Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, sem qualquer motivo aparente. Antes do ataque, ele chegou a exibir a faca para funcionários de outro estabelecimento. Após o crime, ele fugiu, mas foi preso em uma rua atrás da loja.
Carla sofreu múltiplos ferimentos e passou por três cirurgias, mas não resistiu e morreu na madrugada de terça-feira (11) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Natural de São Gabriel da Palha, ela vivia na Grande Vitória há 10 anos, era casada e mãe de uma menina de dois anos.
Wenderson, conhecido por vender doces fantasiado de super-herói, também se feriu com a mesma faca usada no crime e foi levado sob escolta para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. Após quatro dias internado, recebeu alta nesta sexta-feira (14) e foi transferido para o Centro de Triagem de Viana. A família da vítima pede justiça e mais segurança na região onde o crime ocorreu.