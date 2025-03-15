Crime ocorreu no meio da tarde da última segunda-feira (10), no Polo Moda Glória Crédito: Leitor/A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Família fecha loja na Glória onde mulher foi esfaqueada por homem

Na noite dessa quinta-feira (13), funcionários e amigos desmontaram a loja, que era alugada, retiraram toda a mercadoria e fizeram a limpeza do local. Os produtos serão distribuídos para outros estabelecimentos da família, que continua com os negócios.

Relembrando o caso

Na segunda-feira (10), Wenderson Rodrigues de Souza, de 30 anos, entrou em uma loja na Glória, em Vila Velha, e esfaqueou a vendedora Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, sem qualquer motivo aparente. Antes do ataque, ele chegou a exibir a faca para funcionários de outro estabelecimento. Após o crime, ele fugiu, mas foi preso em uma rua atrás da loja.

Carla sofreu múltiplos ferimentos e passou por três cirurgias, mas não resistiu e morreu na madrugada de terça-feira (11) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Natural de São Gabriel da Palha, ela vivia na Grande Vitória há 10 anos, era casada e mãe de uma menina de dois anos.