Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso em Vila Velha

Família fecha loja na Glória onde mulher foi esfaqueada por homem

Nos últimos dias, pessoas próximas foram ao local e retiraram as mercadorias; além de trabalhar no local, Carla Gobbi Fabrete também era sócia-proprietária do comércio

Publicado em 14 de Março de 2025 às 21:00

Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

14 mar 2025 às 21:00
Movimentação na rua onde ocorreu o crime na Glória, Vila Velha
Crime ocorreu no meio da tarde da última segunda-feira (10), no Polo Moda Glória Crédito: Leitor/A Gazeta
A família da jovem Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, assassinada a facadas enquanto trabalhava na Glória, em Vila Velha, decidiu fechar a loja onde o crime aconteceu na última segunda-feira (10). A mulher, além de trabalhar no atendimento, ela era sócia-proprietária do estabelecimento com a irmã. A informação sobre o fechamento do comércio foi confirmada pelo cunhado da vítima, que optou em não se identificar. 
Família fecha loja na Glória onde mulher foi esfaqueada por homem
Na noite dessa quinta-feira (13), funcionários e amigos desmontaram a loja, que era alugada, retiraram toda a mercadoria e fizeram a limpeza do local. Os produtos serão distribuídos para outros estabelecimentos da família, que continua com os negócios.

Relembrando o caso

Na segunda-feira (10), Wenderson Rodrigues de Souza, de 30 anos, entrou em uma loja na Glória, em Vila Velha, e esfaqueou a vendedora Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, sem qualquer motivo aparente. Antes do ataque, ele chegou a exibir a faca para funcionários de outro estabelecimento. Após o crime, ele fugiu, mas foi preso em uma rua atrás da loja.
Carla sofreu múltiplos ferimentos e passou por três cirurgias, mas não resistiu e morreu na madrugada de terça-feira (11) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Natural de São Gabriel da Palha, ela vivia na Grande Vitória há 10 anos, era casada e mãe de uma menina de dois anos.
Wenderson, conhecido por vender doces fantasiado de super-herói, também se feriu com a mesma faca usada no crime e foi levado sob escolta para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. Após quatro dias internado, recebeu alta nesta sexta-feira (14) e foi transferido para o Centro de Triagem de Viana. A família da vítima pede justiça e mais segurança na região onde o crime ocorreu.

+Reportagens

Homem que esfaqueou e matou mulher na Glória recebe alta e vai para presídio

'Pedaço meu indo embora', diz pai de vendedora morta após ataque na Glória

Manifestantes vão às ruas pedir justiça pela morte de vendedora na Glória

Mulher atacada em loja na Glória será sepultada em São Gabriel da Palha

Morre vendedora esfaqueada por homem dentro de loja na Glória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato crime Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados