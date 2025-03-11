Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, morreu após ser esfaqueada dentro da loja, na Glória, em Vila Velha Crédito: Reprodução/redes sociais

O suspeito pelo homicídio, Wender Rodrigues, de 30 anos, está internado sob escolta no Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha, pois se feriu com a faca utilizada no crime contra a vendedora. Ele foi detido pela guarda a cerca de 500 metros do comércio onde golpeou a mulher, logo após o ataque.

Your browser does not support the audio element. Mulher atacada em loja na Glória será sepultada em São Gabriel da Palha

A vendedora trabalhava no centro comercial quando foi esfaqueada diversas vezes. Apenas ela e o suspeito estavam na loja no momento do ataque. Ele é conhecido na região por vender doces vestido de super-herói . A motivação do crime ainda é desconhecida visto que, segundo as investigações preliminares da polícia, não há relação entre os dois.

Gritos

Lojistas do entorno contaram à reportagem da TV Gazeta que escutaram os gritos de Carla, mas em um primeiro momento acharam ser um assalto. Só após ouvirem pedidos de socorro e virem o homem sair coberto de sangue é que perceberam a situação.

O velório de Carla está previsto para acontecer a partir de 20h desta terça-feira (11), em um templo da Assembleia de Deus, no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha. O sepultamento deve ocorrer às 12h30 de quarta-feira (12), no Cemitério Santa Cecília, no Centro da cidade. Casada, Carla deixa o marido e uma filha de 2 anos e quatro meses.

Vítima escolhida de forma 'aleatória'

Carla teria sido escolhida de forma aleatória pelo suspeito , já que informações preliminares divulgadas pela Guarda Municipal de Vila Velha apontam não existir nenhuma ligação de convívio entre os dois. "Não foi levado nada da vítima. Não existe nenhuma relação entre eles, como namorado, marido ou ex-marido", disse o subinspetor Vieira, da GMVV.

Fingiu ser cliente

Câmeras de segurança gravaram o momento em que o suspeito se passa por cliente e sai da loja após o crime. As imagens mostram ele rindo enquanto mostra o celular para a vítima na tarde desta segunda-feira (10) e segura um cachorrinho da raça pinscher. Em seguida, ele segue para os fundos do estabelecimento com a funcionária do comércio de produtos eletrônicos. Nesse momento ele desferiu as facadas, segundo a Guarda Municipal.

O vídeo ainda registra quando o homem sai caminhando calmamente após o esfaqueamento. Do lado de fora, outra mulher, aos gritos, pede socorro desesperada ao ver a cena.