Morta a facadas dentro da loja da família no Polo Moda Glória, em Vila Velha, Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, nasceu e foi criada em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, onde será velada e sepultada. A informação foi confirmada por Eloisa Gomes Techio, cunhada da vítima.
O sonho da jovem, que deixou a terra natal há onze anos em busca de uma vida melhor na Grande Vitória, foi interrompido após um homem invadir a loja onde ela trabalhava e golpeá-la, várias vezes, na tarde de segunda-feira (10). Na madrugada desta terça-feira (11), Carla morreu no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para onde foi levada após ser socorrida no local do crime.
O suspeito pelo homicídio, Wender Rodrigues, de 30 anos, está internado sob escolta no Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha, pois se feriu com a faca utilizada no crime contra a vendedora. Ele foi detido pela guarda a cerca de 500 metros do comércio onde golpeou a mulher, logo após o ataque.
Mulher atacada em loja na Glória será sepultada em São Gabriel da Palha
A vendedora trabalhava no centro comercial quando foi esfaqueada diversas vezes. Apenas ela e o suspeito estavam na loja no momento do ataque. Ele é conhecido na região por vender doces vestido de super-herói. A motivação do crime ainda é desconhecida visto que, segundo as investigações preliminares da polícia, não há relação entre os dois.
Gritos
Lojistas do entorno contaram à reportagem da TV Gazeta que escutaram os gritos de Carla, mas em um primeiro momento acharam ser um assalto. Só após ouvirem pedidos de socorro e virem o homem sair coberto de sangue é que perceberam a situação.
O velório de Carla está previsto para acontecer a partir de 20h desta terça-feira (11), em um templo da Assembleia de Deus, no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha. O sepultamento deve ocorrer às 12h30 de quarta-feira (12), no Cemitério Santa Cecília, no Centro da cidade. Casada, Carla deixa o marido e uma filha de 2 anos e quatro meses.
Vítima escolhida de forma 'aleatória'
Carla teria sido escolhida de forma aleatória pelo suspeito, já que informações preliminares divulgadas pela Guarda Municipal de Vila Velha apontam não existir nenhuma ligação de convívio entre os dois. "Não foi levado nada da vítima. Não existe nenhuma relação entre eles, como namorado, marido ou ex-marido", disse o subinspetor Vieira, da GMVV.
Fingiu ser cliente
Câmeras de segurança gravaram o momento em que o suspeito se passa por cliente e sai da loja após o crime. As imagens mostram ele rindo enquanto mostra o celular para a vítima na tarde desta segunda-feira (10) e segura um cachorrinho da raça pinscher. Em seguida, ele segue para os fundos do estabelecimento com a funcionária do comércio de produtos eletrônicos. Nesse momento ele desferiu as facadas, segundo a Guarda Municipal.
O vídeo ainda registra quando o homem sai caminhando calmamente após o esfaqueamento. Do lado de fora, outra mulher, aos gritos, pede socorro desesperada ao ver a cena.
Ao sair da loja, o homem seguiu com a faca usada no crime. A ajuda à funcionária veio de comerciantes do entorno, assim que perceberam os chamados por ajuda. Dois homens e uma mulher foram até o local. Lá, eles viram a jovem ensanguentada já no chão e acionaram o socorro.