Depois de 3 anos, acesso a cachoeira famosa no ES volta a ser gratuito

A Cachoeira de Matilde tem 70 metros de queda livre Crédito: Dirceu Cetto

Contemplar a famosa cachoeira de Engenheiro Reeve, em Alfredo Chaves, voltará a ser um programa gratuito a partir de segunda-feira (17). Desde abril de 2022 , quem visita a cachoeira localizada no Parque Cachoeira de Matilde, no distrito de Matilde, tinha que pagar R$ 5.

Mas agora quem for conhecer a queda d'água de 70 metros, mais conhecida como Cachoeira de Matilde, não terá mais custo algum e nem precisará passar pela catraca, após a prefeitura rescindir o contrato com a empresa que administrava o parque natural.

O acesso à Cachoeira de Matilde, que fica a 18 quilômetros de distância da sede de Alfredo Chaves , por uma rodovia estadual asfaltada, é feito por uma escadaria.

O Parque Cachoeira de Matilde é um dos principais pontos turísticos de Alfredo Chaves. Além da cachoeira, a maior em queda livre do Espírito Santo, o local tem uma vista privilegiada para o Vale Santa Maria Madalena e um Centro de Apoio ao Turista.

Vista do Vale Santa Maria Madalena a partir do Parque Cachoeira de Matilde Crédito: Dirceu Cetto

A atração natural também é próxima à Estação Ferroviária e ao Túnel de Matilde, equipamentos históricos que fazem parte do patrimônio cultural da região.

Segundo o prefeito Hugo Luiz (PP), o mais novo do Estado (26 anos), a decisão pela gratuidade visa assegurar que moradores de Alfredo Chaves e turistas possam usufruir desse importante atrativo natural sem custos.