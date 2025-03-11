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Leonel Ximenes

Depois de 3 anos, acesso a cachoeira famosa no ES volta a ser gratuito

Prefeitura rescindiu o contrato com a empresa que administrava parque natural desde 2022 e que cobrava pela entrada

Publicado em 11 de Março de 2025 às 14:57

Públicado em 

11 mar 2025 às 14:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Cachoeira de Matilde tem 70 metros de queda livre
A Cachoeira de Matilde tem 70 metros de queda livre Crédito: Dirceu Cetto
Contemplar a famosa cachoeira de Engenheiro Reeve, em Alfredo Chaves, voltará a ser um programa gratuito a partir de segunda-feira (17). Desde abril de 2022, quem visita a cachoeira localizada no Parque Cachoeira de Matilde, no distrito de Matilde, tinha que pagar R$ 5.
Mas agora quem for conhecer a queda d'água de 70 metros, mais conhecida como Cachoeira de Matilde, não terá mais custo algum e nem precisará passar pela catraca, após a prefeitura rescindir o contrato com a empresa que administrava o parque natural.

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O acesso à Cachoeira de Matilde, que fica a 18 quilômetros de distância da sede de Alfredo Chaves, por uma rodovia estadual asfaltada, é feito por uma escadaria.

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O Parque Cachoeira de Matilde é um dos principais pontos turísticos de Alfredo Chaves. Além da cachoeira, a maior em queda livre do Espírito Santo, o local tem uma vista privilegiada para o Vale Santa Maria Madalena e um Centro de Apoio ao Turista.
Vista do Vale Santa Maria Madalena
Vista do Vale Santa Maria Madalena a partir do Parque Cachoeira de Matilde Crédito: Dirceu Cetto
A atração natural também é próxima à Estação Ferroviária e ao Túnel de Matilde, equipamentos históricos que fazem parte do patrimônio cultural da região.
Segundo o prefeito Hugo Luiz (PP), o mais novo do Estado (26 anos), a decisão pela gratuidade visa assegurar que moradores de Alfredo Chaves e turistas possam usufruir desse importante atrativo natural sem custos.
"Nosso objetivo é valorizar o turismo local e proporcionar uma experiência mais acessível para todos. Convido a todos para conhecer ou revisitar esse lugar incrível", destacou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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