Da mesma família do mangostão e do bacupari – e confundida com a siriguela –, o achachairu tem sabor agridoce Crédito: TV Gazeta

A cidade de Itarana , no noroeste do Espírito Santo, será a Capital Estadual do Achachairu, uma fruta exótica de origem boliviana, de acordo com o projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Dary Pagung (PSB).

Da mesma família do mangostão e do bacupari – e confundida com a siriguela –, o achachairu tem sabor agridoce. O nome é atribuído ao guarani e significa “beijo de mel”.

Apesar de ser considerada exótica e não ter origem brasileira, a fruta tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil e no Espírito Santo. Em Itarana, famílias de agricultores estão aumentando suas rendas com o cultivo dela. Além de vendê-la, também comercializam mudas produzidas em viveiro.

De acordo o parlamentar, o cultivo é sustentável. “A planta é rústica, dispensa poda e adubação intensiva e não tem registros de pragas ou doenças, o que reduz o uso de defensivos agrícolas. A valorização no mercado é grande, por ser uma fruta exótica e pouco conhecida, pode alcançar preços elevados, chegando a R$ 30 o quilo no Brasil”, destaca Pagung.

Your browser does not support the audio element. Cidade do ES será a capital de fruta exótica que veio da Bolívia

O achachairu é um alimento de grande potencial nutricional e farmacológico, segundo os especialistas. Segundo o parlamentar, até a casca, apesar de não ser comestível, contém propriedades antioxidantes e pode ser usada para preparar sucos e infusões.

“Os benefícios à saúde são diversos. Ele é rico em vitamina C e potássio, auxilia na imunidade, na digestão e na hidratação do organismo”, completa.