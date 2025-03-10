Em Cariacica, as alfinetadas de Casagrande e Euclério em Pazolini

Euclério, Casagrande e aliados durante a inauguração do Mercado Municipal de Cariacica Crédito: Mateus Fonseca/Governo ES

Muita gente, muita festa, muito discurso, cenário perfeito para que políticos façam o que mais gostam de fazer: política. Aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), durante a inauguração do Mercado Municipal da Cariacica . As orelhas do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que não tinha nada a ver com o evento, arderam. E muito.

A primeira estocada veio logo do anfitrião da festa, o prefeito Euclério Sampaio (MDB). Ele mandou uma indireta ao prefeito de Vitória, que no ano passado inaugurou o Mercado da Capixaba, espaço que até hoje não foi ocupado pelos comerciantes e prestadores de serviço

“Eu não faço inauguração, faço entrega. Mercado foi feito para estar com as portas abertas”, discursou o prefeito cariaciquense, aplaudidíssimo pelos muitos aliados presentes, inclusive o governador Renato Casagrande (PSB).

Não satisfeito, Euclério avançou nas alfinetadas em Pazolini, apontado como pré-candidato ao Palácio Anchieta em 2026. O prefeito de Cariacica disse que o governador investe nos 78 municípios, independentemente se o prefeito é ou não aliado. E teve tempo até para uma ironia, ao enfatizar que “acha” que Vitória está recebendo mais investimento do que Cariacica.

“Ninguém constrói nada sozinho”, prosseguiu Euclério, fazendo uma referência velada a Pazolini, apontado pelos seus adversários como isolado politicamente.

A VEZ DE CASAGRANDE

Coube ao governador fazer o último discurso na solenidade de inauguração do Mercado de Cariacica. Embora um pouco mais contido que o aliado Euclério, Casagrande também deu uma beliscada no rival Pazolini.

“Estamos abrindo com as lojas funcionando. É muito bom poder entregar mais uma obra nessa parceria com a prefeitura”, afirmou o governador, numa clara referência, mais uma vez, ao Mercado da Capixaba , que foi restaurado e inaugurado em julho do ano passado por Pazolini.

Vista externa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Jansen Lube/PMV

Para arrematar, Casagrande afirmou que não discrimina os prefeitos: "A gente governa, trabalha e faz parcerias para desenvolver nosso Estado, sem se preocupar com ideologias ou partidos políticos”.