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Leonel Ximenes

Quatro hospitais do ES estão entre os melhores do mundo

"The World's Best Hospitals", da revista americana Newsweek, traz a avaliação de mais de 2,4 mil unidades em todo o planeta

Publicado em 06 de Março de 2025 às 16:56

Públicado em 

06 mar 2025 às 16:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Hospital Unimed de Cachoeiro, o único do interior do ES no ranking
Hospital Unimed de Cachoeiro, o único do interior do ES no ranking "The World's Best Hospitals" Crédito: Divulgação
A revista americana Newsweek acaba de divulgar a edição 2025 do "The World's Best Hospitals", o ranking dos melhores hospitais do mundo. Na lista brasileira, formada por 115 hospitais, quatro são do Espírito Santo: Vitória Apart Hospital na Serra (22º lugar); Hospital Evangélico de Vila Velha (44º); Hospital Unimed Vitória (70º); e Hospital Unimed Sul Capixaba de Cachoeiro (90º), o único do interior do ES na lista e o mais novo entre os quatro mais bem-avaliados - foi inaugurado durante a pandemia de Covid-19.
A lista avalia indicadores de qualidade e segurança dos hospitais, a satisfação dos pacientes e a recomendação de especialistas de mais de 30 países.
Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV)
Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) é filantrópico Crédito: Divulgação
A tabela deste ano lista os melhores hospitais em 30 países: Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Israel, Itália, Japão, Malásia, México, Holanda, Noruega, Arábia Saudita, Cingapura, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos.

OS 250 MELHORES DO MUNDO

Sete hospitais brasileiros estão entre os 250 melhores do mundo, de acordo com o ranking anual divulgado pela Newsweek, em parceria com o Statista, empresa global de pesquisa de dados. Mais de 2,4 mil hospitais foram avaliados.
Dessa seleta lista mundial, seis hospitais estão localizados na cidade de São Paulo e apenas um é de fora da capital paulista, o Moinho de Ventos de Porto Alegre (RS).
O brasileiro mais bem avaliado foi o Hospital Israelita Albert Einstein, que ocupa a 22ª posição global. É seguido pelo Hospital Sírio-Libanês (83º lugar); Hospital Alemão Oswaldo Cruz (115º); Hospital Moinhos de Vento (127º); Hospital Santa Catarina (165º); Hospital do Coração (HCor) (202º); e o Hospital das Clínicas da USP (210º).

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Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital das Clínicas, considerado o maior da América Latina, foi a única instituição integralmente pública do Brasil a figurar no ranking global top 250.
De acordo com a plataforma Statista, o número de hospitais no mundo todo deve chegar a 215.977 até 2026.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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