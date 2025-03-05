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Leonel Ximenes

Lixo até “do fim do mundo” é recolhido em praia do ES

No final do dia, dois amigos conseguiram juntar quatro sacos de material depositado irregularmente na praia capixaba

Publicado em 05 de Março de 2025 às 14:23

Públicado em 

05 mar 2025 às 14:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Garrafa de água mineral venezuelana recolhida da Praia do Bosque, em Guriri, São Mateus
Garrafa de água mineral venezuelana recolhida da Praia do Bosque, em Guriri, São Mateus Crédito: Lucas Knupp
O último dia de Carnaval foi diferente e até surpreendente para dois amigos que foram a Guriri, em São Mateus. Eles tinham a intenção de se divertir e relaxar, mas acabaram encontrando acúmulo de lixo, inclusive proveniente de outros países, e passaram horas recolhendo o material.
“Recolhemos garrafas de água mineral dos Emirados Árabes, da Venezuela e até da longínqua China. Foi o que conseguimos identificar de lixo internacional porque tinham embalagem legível”, conta o fotógrafo e ambientalista Lucas Knupp, que retirou o material na Praia do Bosque.
Lata enferrujada de aerossol descartada na praia
Lata enferrujada de aerossol descartada na praia Crédito: Lucas Knupp
Lucas se diz surpreso com o achado: “Lembro que a última vez que vi lixo internacional foi na Ilha de Trindade, para onde viajei no ano passado, mas desta vez fiquei surpreso de ver material semelhante aqui na costa do Espírito Santo”.
Além do lixo identificado pelo rótulo legível, os dois encontraram em Guriri pneus, garrafas plásticas de óleo de motor, óleo de soja, água e refrigerante, isopor, linhas de nylon, redes e cordas de pesca, lâmpadas de embarcação, caixas de suco, latas de aerossol e muitos fragmentos de plásticos diversos.
José Luiz Zouain ajudou no recolhimento de lixo descartado de forma irregular, inclusive pneus
José Luiz Zouain ajudou no recolhimento de lixo descartado de forma irregular, inclusive pneus Crédito: Lucas Knupp
Por sinal, o acúmulo de plástico nos oceanos é tanto que o publicitário diz que encontrou rochas desse material que foram descobertas pela Ufes na viagem à Ilha de Trindade.
Ao final do dia, Lucas e seu amigo, José Luiz Zouain, frequentador de Guriri há mais de 40 anos, recolheram quatro sacos de lixo depositado irregularmente na Praia do Bosque.
“Suspeito que o descarte irregular ocorra por navios que se abastecem em seus portos de origem e despejam lixo no litoral do Espírito Santo”, diz Lucas, que ainda não sabe qual destino dar ao material retirado da praia mateense, se encaminha para o serviço de limpeza municipal ou a uma ONG ou organização que cuida desses resíduos.
O material mais recolhido foi plástico
O material mais recolhido foi plástico Crédito: Lucas Knupp
“O lixo internacional nas praias é um problema crescente, especialmente no litoral brasileiro. De acordo com a ONG Ecomov, o volume de lixo internacional recolhido aumentou 453% nos últimos anos”, alerta o fotógrafo e ambientalista.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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