Morre vendedora esfaqueada por homem dentro de loja na Glória

Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, trabalhava quando o suspeito a abordou fingindo ser um cliente antes de dar os golpes Crédito: Redes Sociais

Nas redes sociais, Carla se apresentava como natural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, e casada. Ela também deixa uma filha de apenas dois anos de idade.

Carla teria sido escolhida de forma aleatória pelo suspeito , já que informações preliminares apuradas pela Guarda Municipal de Vila Velha apontam não existir nenhuma ligação de convívio entre os dois. "Não foi levado nada da vítima. Não existe nenhuma relação entre eles, como namorado, marido ou ex-marido", disse o subinspetor Vieira, da GMVV.

A vendedora trabalhava no centro comercial quando foi esfaqueada diversas vezes pelo homem. Apenas ela e o suspeito estavam na loja no momento do ataque. Ele é conhecido na região por vender doces vestido de super-herói. Não há informação sobre a motivação do crime.

O homem está internado sob escolta no Hospital Antonio Bezerra de Faria, na cidade canela-verde, pois se feriu com a faca utilizada no crime contra a jovem. Ele foi detido pela guarda a cerca de 500 metros do comércio onde golpeou a mulher.

Lojistas do entorno contaram que escutaram os gritos de Carla, mas em um primeiro momento acharam ser um assalto. Só após ouvirem pedidos de socorro e virem o homem sair coberto de sangue é que perceberam a situação.

Fingiu ser cliente

Câmeras de segurança gravaram o momento em que o suspeito se passa por cliente e sai da loja após o crime. As imagens mostram ele rindo enquanto mostra o celular para a vítima na tarde desta segunda-feira (10) e segura um cachorrinho da raça pinscher. Em seguida, ele segue para os fundos do estabelecimento com a funcionária do comércio de produtos eletrônicos. Nesse momento ele desferiu as facadas, segundo a Guarda Municipal.

O vídeo ainda registra quando o homem sai caminhando calmamente após o esfaqueamento. Do lado de fora, outra mulher, aos gritos, pede socorro desesperada ao ver a cena. O subinspetor Vieira, da GMVV, em entrevista para a repórter Any Cometti, da TV Gazeta, explicou que a vítima não possui ligação com o agressor. Nas investigações preliminares da corporação, não foram encontrados contatos entre os dois.