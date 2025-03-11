Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • 'Ao que tudo indica, foi uma vítima aleatória', diz guarda sobre vendedora esfaqueada na Glória
Ataque em Vila Velha

'Ao que tudo indica, foi uma vítima aleatória', diz guarda sobre vendedora esfaqueada na Glória

Motivação do crime ainda é desconhecida, mas, segundo subinspetor da Guarda de Vila Velha, escolha da vítima foi aleatória; mulher de 25 anos foi internada mas não resistiu

Publicado em 11 de Março de 2025 às 07:13

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

11 mar 2025 às 07:13
Homem esfaqueou vendedora dentro de loja na Glória, em Vila Velha
Homem esfaqueou vendedora dentro de loja na Glória, em Vila Velha Crédito: Reprodução
O que teria motivado o ataque à vendedora Carla Gobbi Fabrete, no Polo de Moda da Glória, na tarde de segunda-feira (10), ainda é desconhecido. No entanto, até o momento, não há informações sobre uma ligação entre a vítima, de 25 anos, e o agressor, identificado como Wenderson Rodrigues de Souza, de 30 anos. Em entrevista à TV Gazeta, o subinspetor Vieira, da Guarda Municipal de Vila Velha, disse que o ataque foi aleatório.
Na manhã desta terça-feira (11), familiares da vítima confirmaram à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que Carla não resistiu aos ferimentos e morreu. Clique aqui para ler mais detalhes.  
"Ao que tudo indica, foi uma vítima aleatória. Não foi levado nada da vítima. Não existe nenhuma relação entre eles, como namorado, marido ou ex-marido"
Vieira - Subinspetor da Guarda
Câmeras de segurança gravaram o momento em que o Wenderson se passa por cliente e sai da loja após o crime. As imagens mostram ele rindo enquanto mostra o celular para a vítima e segura o cachorro da raça pinscher. Em seguida, ele segue para os fundos do estabelecimento com a funcionária do comércio de produtos eletrônicos. Nesse momento ele desferiu as facadas, segundo a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV).
"Comerciantes de estabelecimentos ao lado ouviram pedidos de socorro e foram até essa loja de onde vinham os gritos. Dois homens entraram nessa loja e olharam o que estava ocorrendo. Deram de cara com o indivíduo que esfaqueou a vítima. Ele saiu correndo. As pessoas perceberam que tinha algo de errado e começaram a pedir socorro", detalhou o subinspetor Vieira, da GMVV.
A repórter Any Cometti, da TV Gazeta, esteve no local do crime. Lojistas relataram que ouviram gritos, mas, inicialmente, suspeitaram de assalto. Momentos depois, uma funcionária da loja vizinha viu um homem saindo ensanguentado do local e encontraram a mulher no chão do comércio.

Veja Também

Bilhetes ameaçadores espalhados na Glória não têm relação com crime, diz polícia

Imagens mostram suspeito de esfaquear vendedora antes e depois do crime em Vila Velha

Homem que atacou mulher em loja da Glória vendia doces vestido de super-herói

Vítima não resistiu

A vítima foi internada em estado grave e passou por cirurgia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Na terça-feira (11), familiares informaram que Carla não resistiu aos ferimentos.
Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, morreu após ser esfaqueada dentro de loja
Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, morreu após ser esfaqueada dentro de loja Crédito: Reprodução redes sociais
O Wenderson foi encontrado por agentes da Guarda cerca de 500 metros do estabelecimento onde a jovem trabalhava e acabou golpeada com facadas. No momento em que foi abordado, o homem se feria com a faca. Devido aos machucados, ele permanece sob escolta no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, na mesma cidade.

Autuação

A Polícia Civil informa que a Guarda Municipal entregou a ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e permanece sob escolta hospitalar, aguardando alta para ser encaminhado ao presídio.

Atualização

11/03/2025 - 10:20
Na manhã desta terça-feira (11), familiares da vítima confirmaram à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que Carla não resistiu aos ferimentos e morreu. O texto foi atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados