'Ao que tudo indica, foi uma vítima aleatória', diz guarda sobre vendedora esfaqueada na Glória

Homem esfaqueou vendedora dentro de loja na Glória, em Vila Velha Crédito: Reprodução

TV Gazeta, que Carla não resistiu aos ferimentos e morreu. Na manhã desta terça-feira (11), familiares da vítima confirmaram à repórter Priciele Venturini, da, que Carla não resistiu aos ferimentos e morreu. Clique aqui para ler mais detalhes

"Ao que tudo indica, foi uma vítima aleatória. Não foi levado nada da vítima. Não existe nenhuma relação entre eles, como namorado, marido ou ex-marido" Vieira - Subinspetor da Guarda

Câmeras de segurança gravaram o momento em que o Wenderson se passa por cliente e sai da loja após o crime. As imagens mostram ele rindo enquanto mostra o celular para a vítima e segura o cachorro da raça pinscher. Em seguida, ele segue para os fundos do estabelecimento com a funcionária do comércio de produtos eletrônicos. Nesse momento ele desferiu as facadas, segundo a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV).

"Comerciantes de estabelecimentos ao lado ouviram pedidos de socorro e foram até essa loja de onde vinham os gritos. Dois homens entraram nessa loja e olharam o que estava ocorrendo. Deram de cara com o indivíduo que esfaqueou a vítima. Ele saiu correndo. As pessoas perceberam que tinha algo de errado e começaram a pedir socorro", detalhou o subinspetor Vieira, da GMVV.

A repórter Any Cometti, da TV Gazeta, esteve no local do crime. Lojistas relataram que ouviram gritos, mas, inicialmente, suspeitaram de assalto. Momentos depois, uma funcionária da loja vizinha viu um homem saindo ensanguentado do local e encontraram a mulher no chão do comércio.

Vítima não resistiu

A vítima foi internada em estado grave e passou por cirurgia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Na terça-feira (11), familiares informaram que Carla não resistiu aos ferimentos.

Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, morreu após ser esfaqueada dentro de loja Crédito: Reprodução redes sociais

O Wenderson foi encontrado por agentes da Guarda cerca de 500 metros do estabelecimento onde a jovem trabalhava e acabou golpeada com facadas. No momento em que foi abordado, o homem se feria com a faca. Devido aos machucados, ele permanece sob escolta no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, na mesma cidade.



Autuação

A Polícia Civil informa que a Guarda Municipal entregou a ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e permanece sob escolta hospitalar, aguardando alta para ser encaminhado ao presídio.