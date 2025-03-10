Imagens mostram suspeito de esfaquear vendedora antes e depois do crime em Vila Velha

TV Gazeta, que Carla não resistiu aos ferimentos e morreu. Na manhã desta terça-feira (11), familiares da vítima confirmaram à repórter Priciele Venturini, da, que Carla não resistiu aos ferimentos e morreu. Clique aqui para ler mais detalhes

TV Gazeta, O vídeo ainda registra quando o homem sai caminhando calmamente após o esfaqueamento. Do lado de fora, outra mulher, aos gritos, pede socorro desesperada ao ver a cena. O subinspetor Vieira, da GMVV, em entrevista para a repórter Any Cometti, da explicou que a vítima não possuía ligação com o agressor . Nas investigações preliminares da corporação, não foram encontrados contatos entre os dois.

Ao sair da loja, o homem seguiu com a faca usada. A ajuda à funcionária veio de comerciantes do entorno. Ao perceberem os chamados por ajuda, dois homens e uma mulher foram até o local. Lá, viram a jovem ensanguentada já no chão.

Os agentes da GMVV o encontraram cerca de 500 metros do estabelecimento onde a jovem trabalhava e acabou golpeada com facadas. No momento em que foi abordado, o homem se feria com a faca. Devido aos machucados, ele permanece sob escolta no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, na mesma cidade. A vendedora foi levada em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu.

Suspeita de assalto

Lojistas relataram que ouviram gritos, mas, inicialmente, suspeitaram se tratar de um assalto. Momentos depois, uma funcionária da loja vizinha viu um homem saindo ensanguentado do local e encontraram a mulher no chão do comércio.

Movimentação na rua onde ocorreu o crime na Glória, Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

Horas antes, uma pessoa que trabalha em outro comércio da região contou que um homem deixou bilhetes ameaçadores em vários estabelecimentos, mas ainda não há confirmação da relação com o ataque desta tarde.

Autuação

A Polícia Civil informa que a Guarda Municipal entregou a ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e permanece sob escolta hospitalar, aguardando alta para ser encaminhado ao presídio.