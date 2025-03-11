Bilhetes ameaçadores espalhados na Glória não têm relação com crime, diz polícia

Movimentação na rua onde ocorreu o crime na Glória, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização Na manhã desta terça-feira (11), familiares da vítima confirmaram à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que Carla não resistiu aos ferimentos e morreu. O texto foi atualizado.

"Ele relatou que colou os cartazes sem intenção criminosa, apenas para expressar revolta e desespero diante de ameaças de vizinhos, negando vínculo com o autor do crime no Polo da Glória. Após depoimento, foi liberado, pois não há indícios de envolvimento nos fatos", disse a Polícia Civil.

O crime

TV Gazeta. Uma mulher de 25 anos foi esfaqueada em uma loja no Polo de Moda da Glória na tarde da última segunda-feira (10). A vítima foi encontrada por outros lojistas coberta de sangue. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu/ 192) fez o resgate e a levou para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Ela chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu, conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da

TV Gazeta, Imagens de monitoramento mostram quando Wenderson Rodrigues de Souza sai caminhando calmamente após o esfaqueamento. Do lado de fora, outra mulher, aos gritos, pede socorro desesperada ao ver a cena. O subinspetor Vieira, da Guarda Municipal de Vila Velha, em entrevista à repórter Any Cometti, da explicou que a vítima não possui ligação com o agressor . Nas investigações preliminares da corporação, não foram encontrados contatos entre os dois.

Wenderson foi encontrado na rua de trás do crime, a cerca de 500 metros de distância. Segundo a Guarda, ele estava se ferindo uma faca quando foi abordado. Ele foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.