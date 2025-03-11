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Em Vila Velha

Bilhetes ameaçadores espalhados na Glória não têm relação com crime, diz polícia

Autor das facadas, conhecido na região por vender doces vestido do personagem homem-aranha, não teria escrito as mensagens distribuídas horas antes do ataque

Publicado em 11 de Março de 2025 às 07:47

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

11 mar 2025 às 07:47
Movimentação na rua onde ocorreu o crime na Glória, Vila Velha
Movimentação na rua onde ocorreu o crime na Glória, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização

11/03/2025 - 10:25
Na manhã desta terça-feira (11), familiares da vítima confirmaram à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que Carla não resistiu aos ferimentos e morreu. O texto foi atualizado.
Segundo comerciantes do Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, horas antes da vendedora Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, ser esfaqueada, na tarde de segunda-feira (10), um homem teria passado deixando bilhetes ameaçadores em vários estabelecimentos, o que levantou o questionamento se haveria uma ligação com o ataque. Segundo a Polícia Civil, as mensagens e o crime não estão relacionados.
Por nota, a corporação informou que, durante o registro da ocorrência referente ao ataque, um outro homem, de 56 anos, se apresentou espontaneamente na delegacia, afirmando ser o responsável pelos bilhetes. Já o autor do ataque a facadas, identificado como Wenderson Rodrigues de Souza, de 30 anos, é conhecido na região por se vestir do personagem homem-aranha para vender doces
"Ele relatou que colou os cartazes sem intenção criminosa, apenas para expressar revolta e desespero diante de ameaças de vizinhos, negando vínculo com o autor do crime no Polo da Glória. Após depoimento, foi liberado, pois não há indícios de envolvimento nos fatos", disse a Polícia Civil. 

O crime

Uma mulher de 25 anos foi esfaqueada em uma loja no Polo de Moda da Glória na tarde da última segunda-feira (10). A vítima foi encontrada por outros lojistas coberta de sangue. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu/ 192) fez o resgate e a levou para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Ela chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu, conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.
Imagens de monitoramento mostram quando Wenderson Rodrigues de Souza sai caminhando calmamente após o esfaqueamento. Do lado de fora, outra mulher, aos gritos, pede socorro desesperada ao ver a cena. O subinspetor Vieira, da Guarda Municipal de Vila Velha, em entrevista à repórter Any Cometti, da TV Gazetaexplicou que a vítima não possui ligação com o agressor. Nas investigações preliminares da corporação, não foram encontrados contatos entre os dois.
Wenderson foi encontrado na rua de trás do crime, a cerca de 500 metros de distância. Segundo a Guarda, ele estava se ferindo uma faca quando foi abordado. Ele foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
A Polícia Civil também informou que a Guarda Municipal entregou a ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e permanece sob escolta hospitalar, aguardando alta para ser encaminhado ao presídio.

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