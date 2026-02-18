Sombrinhas decorativas de Carnaval são furtadas em Jerônimo Monteiro

À esquerda, área vazia após o furto das sombrinhas; à direita, os objetos como parte da decoração de Carnaval em Jerônimo Monteiro Crédito: Divulgação/Prefeitura de Jerônimo Monteiro

Cerca de 40 sombrinhas que faziam parte da ornamentação de Carnaval foram furtadas no Centro de Jerônimo Monteiro, no Caparaó do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (18). A prefeitura explicou que servidores foram ao local pela manhã para recolher a decoração, mas perceberam que a estrutura já estava vazia. Após confirmar que o material não havia sido recolhido pela empresa responsável, foi confirmado o furto.

Embora a decoração tenha sido montada por uma empresa terceirizada, as sombrinhas seriam disponibilizadas para uso do município em outras ações culturais. O prejuízo total estimado é de R$ 4 mil. Segundo o secretário de turismo, Paulo Carvalho Filho, a prefeitura recebeu vídeos de moradores que registraram o momento do furto. As imagens devem ser encaminhadas à polícia e um boletim de ocorrência será registrado.