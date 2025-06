Em Muqui

Sombrinhas decorativas de festa junina são roubadas em cidade do ES

Cerca de 20 sombrinhas que faziam parte da ornamentação das festas de São João celebradas no Jardim Municipal, que fica no Centro de Muqui, no Sul do Espírito Santo, foram furtadas entre a noite de terça-feira (24) e a manhã de quarta-feira (25). No total, oitenta delas decoravam o local até o ocorrido.