Mulher é esfaqueada dentro de loja na Glória em Vila Velha

TV Gazeta. A vendedora Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, foi esfaqueada em uma loja no Polo de Moda da Glória, em Vila Velha , na tarde de segunda-feira (10). A vítima foi encontrada por outros lojistas coberta de sangue. Uma equipe do Samu/192 fez o resgate da jovem e a levou para um hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu . A informação foi confirmada nesta terça-feira (11) junto a familiares pela repórter Pricieli Venturini, da

suspeito de cometer o crime, identificado como Wenderson Rodrigues de Souza , de 30 anos, foi encontrado na rua de trás do crime. Segundo a Guarda, ele estava se ferindo uma faca, quando foi abordado. Ele foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.

A repórter Any Cometti, da TV Gazeta, esteve no local do crime. Lojistas relataram que ouviram gritos, mas, inicialmente, suspeitaram de assalto. Momentos depois, uma funcionária da loja vizinha viu um homem saindo ensanguentado do local e encontraram a mulher no chão do comércio.

Assustadas, as pessoas que estavam no centro de compras e trabalhadores saíram gritando pelas ruas pedindo socorro. Horas antes do crime, uma pessoa que trabalha em outro comércio da região contou que um homem deixou bilhetes ameaçadores em vários estabelecimentos, mas ainda não há confirmação da relação com o ataque desta tarde.

TV Gazeta que vítima e agressor não tinham algum tipo de relação. Polícia Civil disse que somente após a ocorrência ser entregue terá mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado. A Polícia Militar também foi demandada, mas ainda não houve retorno. A Guarda Municipal informou à reportagem daPolícia Civil disse que somente após a ocorrência ser entregue terá mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado. A Polícia Militar também foi demandada, mas ainda não houve retorno.

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