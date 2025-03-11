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Conhecido na região

Homem que atacou mulher em loja da Glória vendia doces vestido de super-herói

Wenderson Rodrigues de Souza dizia, nas redes sociais, que era técnico em Enfermagem e coach desenvolvimento pessoal; jovem esfaqueada por ele não resistiu

Publicado em 11 de Março de 2025 às 10:56

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

11 mar 2025 às 10:56
Wenderson foi preso pela Guarda de Vila Velha no mesmo dia do crime
Wenderson foi preso pela Guarda de Vila Velha no mesmo dia do crime, a cerca de 500 metros da loja onde esfaqueou Carla Gobbi Fabrete Crédito: Reprodução
O ataque brutal que resultou na morte da vendedora Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, no Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, na tarde de segunda-feira (10), chocou comerciantes e moradores do bairro. O suspeito do crime foi identificado como Wenderson Rodrigues de Souza, de 30 anos, conhecido na região por vender doces vestido de Homem-Aranha. 
Após ser golpeada pelo homem (que se passou por cliente), Carla foi internada e chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu. A informação foi confirmada por familiares na manhã desta terça-feira (11) à repórter Pricieli Venturini, da TV Gazeta. A jovem era natural de São Gabriel da Palha e deixa uma filha de apenas dois anos.

Quem é o criminoso

Nas redes sociais, Wenderson se apresenta como técnico em Enfermagem, animador de eventos, fotógrafo e poeta. Em outro perfil, ele se descreve como bicampeão estadual de fisiculturismo e coach de emagrecimento e desenvolvimento pessoal. No bairro Glória, ele ficou conhecido por vender doces fantasiado de super-herói. Ele dizia que essas vendas o ajudavam custear seus estudos na área da Saúde.
Wenderson era conhecido por se vestir de heróis para vender doces
Wenderson era conhecido por se vestir de heróis para vender doces Crédito: Reprodução redes sociais
Wenderson já deu diversas entrevistas contando uma trajetória de altos e baixos. Em 2016, ele participou de uma competição de fisiculturismo, mas, frustrado por não vencer, mergulhou no abuso de álcool e drogas. Em meio a essa fase conturbada, tentou assaltar um carro, foi espancado por populares e passou três meses preso. Na cadeia, afirmou ter se convertido ao cristianismo e decidido mudar de vida.
Uma dessas entrevistas aconteceu em 2023, ao programa Em Movimento, da TV Gazeta, onde ele fala sobre vender doces para pagar curso e também diz ter tido uma infância humilde. Veja, abaixo, trechos dessa reportagem seguidos de vídeos que o próprio Wenderson postou em uma rede social:
Ao sair da prisão, passou a vender doces na ruas de Vitória e Vila Velha como forma de arcar com os custos do curso de técnico em Enfermagem. Em entrevistas concedidas anos antes do crime, o homem relatava sua mudança e demonstrava otimismo sobre o futuro. Nas redes sociais, ele compartilhava imagens com frases motivacionais.
Wenderson também já teve, contra ele, um pedido de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. O caso, porém, foi arquivado ano passado, segundo texto da decisão judicial, por "ausência de manifestação da requerente".

O ataque na loja

Conforme boletim de ocorrência da Guarda Municipal de Vila Velha, na tarde de segunda-feira (10) Wenderson entrou em uma loja de eletrônicos no Polo de Moda da Glória e foi flagrado por câmeras de segurança interagindo com a vendedora de 25 anos. Em um determinado momento, ele a conduziu para os fundos do estabelecimento e a esfaqueou no pescoço.
Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, morreu após ser esfaqueada dentro de loja
Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, morreu após ser esfaqueada dentro de loja Crédito: Redes Sociais
A vítima foi encontrada coberta de sangue por outros lojistas, que rapidamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Socorristas a levaram ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ela chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu.

Preso a poucos metros do local do crime

Ainda de acordo com o registro da GMVV, após o crime Wenderson fugiu para uma rua próxima. Quando foi encontrado por agentes da Guarda, ele estava se ferindo com a mesma faca usada no crime. 
O suspeito foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias para atendimento médico, onde permanece sob escolta policial. Consta no boletim que, durante o atendimento, ele apresentou comportamento agressivo e tentou remover os curativos, sendo necessário o uso de algemas.

Motivação ainda desconhecida

Informações preliminares da Guarda indicam que não havia qualquer relação prévia entre Wenderson e a vítima. "Ao que tudo indica, foi uma vítima aleatória. Não foi levado nada dela. Não existe nenhuma relação entre eles, como namorado, marido ou ex-marido", disse o subinspetor Vieira, da GMVV. 
O episódio deixou comerciantes e moradores assustados. Testemunhas relataram que, momentos antes do ataque, um homem havia deixado bilhetes ameaçadores em alguns estabelecimentos, mas a Polícia Civil esclareceu que essa ação foi realizada por outra pessoa e não tem ligação com o crime.
"Durante o registro da ocorrência (do ataque à mulher de 25 anos), um homem de 56 anos se apresentou espontaneamente na delegacia, afirmando ser o autor dos bilhetes. Ele relatou que colou os cartazes sem intenção criminosa, apenas para expressar revolta e desespero diante de ameaças de vizinhos, negando vínculo com o autor do crime no Polo da Glória. Após depoimento, foi liberado, pois não há indícios de envolvimento nos fatos", informou a corporação.

Autuado 

Na manhã desta terça-feira (11), a Polícia Civil informou que o suspeito ainda estava internado no hospital sob escolta policial. "O suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e permanece sob escolta hospitalar, aguardando alta para ser encaminhado ao presídio", diz a nota da corporação.

Mais sobre o caso:

Bilhetes ameaçadores espalhados na Glória não têm relação com crime, diz polícia

'Ao que tudo indica, foi uma vítima aleatória', diz guarda sobre vendedora esfaqueada na Glória

Imagens mostram suspeito de esfaquear vendedora antes e depois do crime em Vila Velha

Mulher é esfaqueada dentro de loja na Glória em Vila Velha

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