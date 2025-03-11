Homem que atacou mulher em loja da Glória vendia doces vestido de super-herói

Wenderson foi preso pela Guarda de Vila Velha no mesmo dia do crime, a cerca de 500 metros da loja onde esfaqueou Carla Gobbi Fabrete Crédito: Reprodução

TV Gazeta. A jovem era natural de São Gabriel da Palha e deixa uma filha de apenas dois anos. Após ser golpeada pelo homem (que se passou por cliente), Carla foi internada e chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu. A informação foi confirmada por familiares na manhã desta terça-feira (11) à repórter Pricieli Venturini, da. A jovem era natural de São Gabriel da Palha e deixa uma filha de apenas dois anos.

Quem é o criminoso

Nas redes sociais, Wenderson se apresenta como técnico em Enfermagem, animador de eventos, fotógrafo e poeta. Em outro perfil, ele se descreve como bicampeão estadual de fisiculturismo e coach de emagrecimento e desenvolvimento pessoal. No bairro Glória, ele ficou conhecido por vender doces fantasiado de super-herói. Ele dizia que essas vendas o ajudavam custear seus estudos na área da Saúde.

Wenderson era conhecido por se vestir de heróis para vender doces Crédito: Reprodução redes sociais

Wenderson já deu diversas entrevistas contando uma trajetória de altos e baixos. Em 2016, ele participou de uma competição de fisiculturismo, mas, frustrado por não vencer, mergulhou no abuso de álcool e drogas. Em meio a essa fase conturbada, tentou assaltar um carro, foi espancado por populares e passou três meses preso. Na cadeia, afirmou ter se convertido ao cristianismo e decidido mudar de vida.

Uma dessas entrevistas aconteceu em 2023, ao programa Em Movimento, da TV Gazeta, onde ele fala sobre vender doces para pagar curso e também diz ter tido uma infância humilde. Veja, abaixo, trechos dessa reportagem seguidos de vídeos que o próprio Wenderson postou em uma rede social:

Ao sair da prisão, passou a vender doces na ruas de Vitória e Vila Velha como forma de arcar com os custos do curso de técnico em Enfermagem. Em entrevistas concedidas anos antes do crime, o homem relatava sua mudança e demonstrava otimismo sobre o futuro. Nas redes sociais, ele compartilhava imagens com frases motivacionais.

Wenderson também já teve, contra ele, um pedido de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. O caso, porém, foi arquivado ano passado, segundo texto da decisão judicial, por "ausência de manifestação da requerente".

O ataque na loja

Conforme boletim de ocorrência da Guarda Municipal de Vila Velha, na tarde de segunda-feira (10) Wenderson entrou em uma loja de eletrônicos no Polo de Moda da Glória e foi flagrado por câmeras de segurança interagindo com a vendedora de 25 anos. Em um determinado momento, ele a conduziu para os fundos do estabelecimento e a esfaqueou no pescoço.

Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, morreu após ser esfaqueada dentro de loja Crédito: Redes Sociais

A vítima foi encontrada coberta de sangue por outros lojistas, que rapidamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Socorristas a levaram ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ela chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu.

Preso a poucos metros do local do crime

Ainda de acordo com o registro da GMVV, após o crime Wenderson fugiu para uma rua próxima. Quando foi encontrado por agentes da Guarda, ele estava se ferindo com a mesma faca usada no crime.

O suspeito foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias para atendimento médico, onde permanece sob escolta policial. Consta no boletim que, durante o atendimento, ele apresentou comportamento agressivo e tentou remover os curativos, sendo necessário o uso de algemas.

Motivação ainda desconhecida

"Durante o registro da ocorrência (do ataque à mulher de 25 anos), um homem de 56 anos se apresentou espontaneamente na delegacia, afirmando ser o autor dos bilhetes. Ele relatou que colou os cartazes sem intenção criminosa, apenas para expressar revolta e desespero diante de ameaças de vizinhos, negando vínculo com o autor do crime no Polo da Glória. Após depoimento, foi liberado, pois não há indícios de envolvimento nos fatos", informou a corporação.

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