Homem tem carro roubado durante assalto à mão armada na Serra

Um supervisor de vigilância privada, de 44 anos, teve o carro roubado na manhã desta segunda-feira (10) no bairro Manoel Plaza, na Serra . A ação foi flagrada por uma câmera de videomonitoramento da empresa onde a vítima trabalha.

O vídeo mostra que, em menos de dois minutos, o homem estaciona o veículo (veja acima), pega alguns pertences no banco traseiro e acaba surpreendido pelo suspeito armado. “Ele veio em minha direção, pediu para que eu não reagisse e entregasse a chave do carro e o que eu tinha em mãos”, disse. Além do carro, o criminoso também levou a mochila com pertences pessoais e documentos.

Imagem mostra momento exato do assalto no bairro Manoel Plaza, na Serra, na manhã desta segunda-feira (10) Crédito: Videomonitoramento

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado.