Homem tem carro roubado durante assalto à mão armada na Serra

Um supervisor de vigilância privada, de 44 anos, teve o carro roubado na manhã desta segunda-feira (10) no bairro Manoel Plaza, na Serra. A ação foi flagrada por uma câmera de videomonitoramento da empresa onde a vítima trabalha.
O vídeo mostra que, em menos de dois minutos, o homem estaciona o veículo (veja acima), pega alguns pertences no banco traseiro e acaba surpreendido pelo suspeito armado. “Ele veio em minha direção, pediu para que eu não reagisse e entregasse a chave do carro e o que eu tinha em mãos”, disse. Além do carro, o criminoso também levou a mochila com pertences pessoais e documentos.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado.
A corporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.