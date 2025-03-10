Mulher é atingida por tiro de raspão em bar de Alegre

Montagem com imagens do estilhaço de tiro na vítima, o local do disparo e a arma e munições apreendidas com funcionário do Iases Crédito: Isabele Oliveira

Uma dona de bar foi atingida por um tiro de raspão no rosto enquanto trabalhava em Alegre, Caparaó capixaba, no domingo (9). Segundo a Polícia Militar, a arma pertence a um funcionário do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), de 52 anos. Ele estava com outros dois homens bebendo no bar, mas o trio saiu do local após o disparo.

O funcionário do Iases foi encontrado pelos militares em outro bar da cidade e contou que um amigo havia tirado a arma da cintura dele e acabou disparando acidentalmente. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Alegre e acabou autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, mas foi liberado para responder em liberdade, após pagar fiança. O valor cobrado não foi informado. Os outros dois envolvidos na cena do disparo não foram localizados.

A mulher de 47 anos foi socorrida e levada a um hospital. Ela contou à repórter Isabele Oliveira, da TV Gazeta Sul, que recebeu alta médica, mas ainda há um estilhaço no rosto para ser retirado. “Foi um susto, não sabia o que era, coloquei a mão e estava sangrando. Depois do atendimento médico, voltei lá e descobri que era um tiro e chamei a polícia".