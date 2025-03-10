Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caparaó

Mulher é atingida por tiro de raspão em bar de Alegre

Segundo a PM, arma é de um funcionário do Iases, que relatou que um amigo a pegou da cintura e atirou acidentalmente

Publicado em 10 de Março de 2025 às 13:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 mar 2025 às 13:05
Vítima sofreu tiro de raspão em Alegre
Montagem com imagens do estilhaço de tiro na vítima, o local do disparo e a arma e munições apreendidas com funcionário do Iases Crédito: Isabele Oliveira
Uma dona de bar foi atingida por um tiro de raspão no rosto enquanto trabalhava em Alegre, Caparaó capixaba, no domingo (9). Segundo a Polícia Militar, a arma pertence a um funcionário do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), de 52 anos. Ele estava com outros dois homens bebendo no bar, mas o trio saiu do local após o disparo. 
O funcionário do Iases foi encontrado pelos militares em outro bar da cidade e contou que um amigo havia tirado a arma da cintura dele e acabou disparando acidentalmente. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Alegre e acabou autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, mas foi liberado para responder em liberdade, após pagar fiança. O valor cobrado não foi informado.  Os outros dois envolvidos na cena do disparo não foram localizados.
A mulher de 47 anos foi socorrida e levada a um hospital. Ela contou à repórter Isabele Oliveira, da TV Gazeta Sul, que recebeu alta médica, mas ainda há um estilhaço no rosto para ser retirado. “Foi um susto, não sabia o que era, coloquei a mão e estava sangrando. Depois do atendimento médico, voltei lá e descobri que era um tiro e chamei a polícia".
O Iases esclareceu que o servidor trabalha na modalidade de designação temporária há um ano no Instituto, e que um os agentes socioeducativos não possuem porte de arma institucional, logo não trabalham armados. Foi instaurado um procedimento administrativo para apuração imparcial dos fatos, que será realizado em sigilo. O nome do suspeito não foi divulgado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Polícia Civil Polícia Militar Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados