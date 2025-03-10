Polícia prende homem investigado por agressão contra mulher trans na Serra

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, prendeu Marcos de Jesus Silva, um homem de 35 anos investigado pela tentativa de homicídio praticada contra uma mulher trans , no dia 13 de janeiro deste ano, em um posto de combustível localizado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra.

Marcos de Jesus foi preso no dia 30 de janeiro. Ele trabalha como mecânico automotivo e, segundo a Polícia Civil, tem registros criminais dos anos de 2010 e 2016 por porte ilegal de arma de fogo. O homem preso é casado e morava com a companheira. De acordo com a Polícia Civil, ele confessou o crime, foi indiciado por tentativa de homicídio e é réu em ação penal.

O caso

Uma mulher trans, que é garota de programa, foi agredida com golpes de facão em um posto de combustíveis. De acordo com Thaynnara Moreira, de 29 anos, mulher agredida, a confusão aconteceu porque o cliente não quis fazer o pagamento após o programa.

Imagens de câmeras de videomonitoramento do estabelecimento registraram o momento em que o agressor desceu do carro, abriu a porta de trás do carona e pegou um facão (assista acima). Ela passou pela traseira do veículo, foi até o outro lado, tirou Thaynnara de dentro do carro e começou a desferir os golpes.

A garota de programa caiu no chão e ele continuou com as agressões. Depois, ele a puxou e a empurrou para longe do carro, derrubando a vítima novamente. O suspeito fechou a porta e voltou correndo para o banco do motorista, ligou o carro e arrancou. Objetos pessoais de Thaynnara ficaram jogados no chão do posto.

Em entrevista ao g1, Thaynnara disse que, mesmo ferida, conseguiu ligar para o irmão para pedir ajuda. Uma enfermeira, que passava pelo local, prestou os primeiros socorros e um frentista do posto de gasolina ligou para a ambulância. "Esperei, mas a ambulância não chegava. Com a situação crítica, meu irmão e minha amiga decidiram me colocar no carro e me levaram imediatamente ao Hospital Estadual Jaime dos Santos Neves", relatou.

Motivo da confusão

Segundo Thaynnara, a confusão começou porque o cliente teve o problema no PIX e não quis fazer o pagamento do programa contratado. "Ele começou a se alterar porque não queria me pagar. Eu gravei um vídeo e disse: 'Ele saiu com uma travesti e não quer pagar'. Mas depois, falei para ele: 'Quer saber? Deixa para lá, não quero confusão por causa de R$ 50", afirmou.

Segundo a mulher, antes de sair do carro, ela se abaixou para pegar o próprio celular. "Quando pisei para fora do carro, de repente fiquei tonta e voltei para dentro. Na hora, achei que era minha pressão que tinha subido. Pedi ajuda a ele e logo em seguida percebi que já tinha sido golpeada com um facão", comentou. Thaynnara disse ainda que colocou a mão na frente do rosto para se proteger, mas o agressor continuou desferindo os golpes e a jogou para fora do carro e no chão.

"Eu tentei me levantar para correr, mas não conseguia. Comecei a gritar por socorro, e foi quando o frentista veio me ajudar. O agressor entrou no carro e fugiu em alta velocidade", desabafou.

O chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, afirmou que a vítima também relatou ter tido uma desavença com o suspeito em relação ao uso ou não do preservativo. A agressão, porém, aconteceu após a realização do programa.

Marcos de Jesus Silva, homem de 35 anos investigado pela tentativa de homicídio praticada contra uma mulher trans Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Marcos de Jesus contou à polícia que a discussão teria começado após a vítima exigir um valor maior do que o combinado inicialmente. O suspeito ainda alegou ter sido chantageado pela vítima - que teria ameaçado divulgar vídeos gravados durante a relação sexual entre os dois.

Crânio trincado e dedo quebrado

No hospital, segundo Thaynnara, os exames mostraram que ela teve o crânio trincado, um dedo quebrado e lesionado o nervo e o tendão da mão. "Na quinta-feira, fiz uma cirurgia para tratar a mão e o crânio, que havia trincado devido ao golpe com o facão. Desde então, sinto muita dor de cabeça e tontura", disse.

No dia 20, Thaynnara informou que teve alta hospitalar, mas ainda sofria com as consequências da agressão que sofreu. "Não quero ficar falando porque eu estou com síndrome do pânico e muito assustada com tudo que aconteceu", desabafou ao g1.

Segundo a garota de programa, falar sobre o caso ainda a deixa desconfortável. "Falar e tentar lembrar de tudo me dá angústia, medo, medo de sair lá fora. Ainda estou assustada, não consigo dormir. Fecho os olhos e vejo esse homem aqui. Fico com medo dele entrar aqui a qualquer momento e fazer qualquer coisa.