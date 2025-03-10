Um homem foi preso no Aeroporto de Vitória após comprometer a segurança do local com ameaças e agressões contra funcionários do terminal e de uma companhia aérea. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), quando, após chegar atrasado para o embarque com destino a Belo Horizonte (MG), ele utilizou um equipamento de segurança (uma espécie de organizador/separador de fila) para depredar o local na tentativa de forçar a entrada na aeronave, que já se preparava para iniciar o procedimento de decolagem rumo à capital mineira.

Segundo a Polícia Federal , o suspeito ainda conseguiu entrar uma área restrita do aeroporto, chegando a um dos portões de embarque, porém não conseguiu seguir em direção ao avião porque entrou no acesso errado. O nome do detido não foi informado.

Ainda segundo a polícia, o passageiro foi detido em flagrante e autuado pelos crimes de ameaça (art. 147), dano qualificado com violência (art. 163, parágrafo único, inciso I) e atentado contra a segurança de transporte aéreo (art. 261), todos do Código Penal e foi encaminhado para Sistema Penitenciário do Espírito Santo.

O suspeito quebrou áreas do aeroporto e foi contido pela polícia na área de embarque Crédito: Divulgação Polícia Federal

Em nota, a assessoria da Zurich Airport Brasil, afirmou que a Polícia Federal foi acionada e solicitou a presença da Polícia Militar no local. Ninguém ficou ferido", disse a concessionária.

Your browser does not support the audio element. Passageiro promove quebradeira no Aeroporto de Vitória e acaba preso

Procurada pela reportagem, a assessoria da Azul Linhas Aéreas destacou que averiguaria o ocorrido e não deu detalhes iniciais do caso. Posteriormente, em nota, a companhia informou que, um "cliente indisciplinado", do voo AD4413 (Vitória-Confins), se apresentou para embarcar após o horário previsto, danificando o portão de acesso à aeronave, que já estava com as portas fechadas. Na sequência, a Polícia Federal foi acionada e o conduziu para a delegacia do aeroporto.