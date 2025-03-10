Restaurantes abrem mais de 220 vagas de emprego na Grande Vitória

Três redes de restaurantes e lanchonete têm oportunidades abertas na Grande Vitória Crédito: Divulgação

Três redes de restaurantes e de lanchonete estão com mais de 220 vagas de emprego abertas na Grande Vitória. As oportunidades são para diferentes funções, desde atendimento ao público até atividades na cozinha, além de serviços de limpeza.

O restaurante Outback Steakhouse tem oportunidades de emprego em sua nova unidade do Shopping Mestre Álvaro, na Serra. São 77 vagas para atendente de restaurante, atendente de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha. Para ocupar a vaga, é preciso ser maior de 18 anos e ter ensino médio ou técnico completo, além da disponibilidade de trabalhar aos fins de semana e feriados.

Não é preciso ter experiência na área. Além do salário, os contratados recebem benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica. Para se candidatar, é preciso preencher uma ficha de inscrição no site https://outback.pandape.infojobs.com.br/

O restaurante Coco Bambu também tem vagas abertas em Vitória e Vila Velha. Na unidade do Shopping Praia da Costa, as chances são para as funções de cozinheiro, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, atendente de delivery, auxiliar de cozinha, lavador de pratos e auxiliar de serviços gerais.

Além disso, há oportunidades de estágio em administração ou logística, nutrição e vagas para o cargo de técnico em nutrição, qualidade e em alimentos. Todas as vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 98804-7660.

Para ocupar as vagas de técnico, é preciso ter conselho de classe ativo e disponibilidade para trabalhar à noite. Para as outras vagas, o requisito é ter ensino médio completo.

Já para o estabelecimento localizado na Praia do Canto, em Vitória, as vagas são para auxiliar de serviços gerais, copeiro, cumim, recepção, manobrista, auxiliar de almoxarifado, atendente de delivery, auxiliar de cozinha, caixa, controlador de acesso, recreadora e lavador de pratos. Para esta unidade, os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected]

O McDonalds tem mais de 150 vagas de emprego nos restaurantes na Grande Vitória e em Guarapari. As oportunidades são para os cargos de atendente e técnico em manutenção de equipamentos.

Para vaga de atendente, os candidatos devem ter o ensino médio completo e não é necessário ter experiência anterior. Os interessados devem levar o currículo no escritório do McDonald's e se apresentar à equipe selecionadora às segundas-feiras, às 9h. O escritório fica localizado na Avenida Princesa Isabel, nº 287, no Centro de Vitória, no segundo andar do restaurante.