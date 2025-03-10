ES propõe reajuste salarial de 10% a profissionais da enfermagem

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Uma forte chuva de granizo foi registrada neste domingo (19) em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Moradores registraram e compartilharam em diversos grupos de moradores da região. A chuva durou entre 15 e 20 minutos.
De acordo com a prefeitura do município, até o momento, não há registro de danos na zona urbana. Ainda não há informações sobre possíveis impactos na zona rural. As equipes seguem em monitoramento e, caso necessário, novas atualizações serão divulgadas. Também houve registro de granizo em outros municípios do Estado, como Fundão.
Duas pessoas foram baleadas após uma confusão em um bar no Centro de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (18). Segundo a Polícia Militar (PM), a briga começou porque cadeiras do estabelecimento estavam ocupando uma vaga de estacionamento na rua. Ao tentar parar o carro no local, o suspeito se irritou com a situação, houve discussão com clientes e a confusão terminou em disparos de arma de fogo.
O homem de 31 anos e a mulher de 27, baleados durante a briga, foram socorridos e encaminhados ao pronto atendimento do município. O estado de saúde deles não foi divulgado. Após o crime, o suspeito fugiu.
Durante buscas, a PM localizou e abordou o veículo utilizado na fuga. A condutora do carro, de 37 anos, companheira do suspeito, foi detida e encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com a Polícia Civil (PC), ela foi ouvida e liberada, já que não foram identificados elementos suficientes para a prisão em flagrante. O automóvel foi apreendido e removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).
Segundo a PM, as buscas pelo suspeito continuaram, inclusive em áreas rurais, mas ele não havia sido localizado até a última atualização desta matéria. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Dores do Rio Preto.
Uma oficial de Justiça teve um prejuízo após o apartamento dela ser arrombado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no final da tarde do último sábado (18). Segundo a Polícia Militar, os criminosos levaram R$ 45 mil em dinheiro e aproximadamente R$ 120 mil em joias.
Conforme apuração da TV Gazeta, os suspeitos conseguiram entrar no condomínio se passando por trabalhadores de uma obra que acontece no prédio. Imagens de câmera de segurança (veja acima) mostram a dupla saindo com uma mochila, onde teriam levado os objetos furtados. Os rostos deles foram borrados pois não há confirmação de que os dois são maiores de idade.
A Polícia Militar foi até o local e depois acompanhou a vítima até a Delegacia Regional de Vila Velha, onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso.
Uma mulher ficou gravemente ferida após ser agredida com uma barra de ferro na noite de sábado (18), no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada e, no local, a equipe encontrou a vítima desacordada, com sangramento na cabeça, causado por trauma, além de uma fratura no antebraço esquerdo.
Testemunhas relataram aos policiais que a mulher estava em um bar, onde consumia bebida alcoólica, e foi atacada ao sair do estacionamento do estabelecimento. Segundo os relatos, o suspeito utilizou uma barra de ferro para desferir dois golpes na região da cabeça da vítima e, em seguida, fugiu.
Ainda de acordo com uma testemunha, momentos antes da agressão, o homem estava no bar jogando sinuca quando teria sido ofendido e ameaçado pela mulher. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Rio Doce. O estado de saúde dela não foi divulgado. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Segundo a corporação, a população pode contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181). Basta acessar o serviço ao discar o 181; pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou pelo WhatsApp (enviar para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual).
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um carro na ES 257, na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (18). De acordo com apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, a vítima foi identificada como Cherlles Pereira da Silva, de 32 anos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os agentes chegaram ao local, o motociclista já estava sendo atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM informou que a vítima não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já o motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. Segundo a Polícia Civil, o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde prestou depoimento e foi liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A corporação explicou que a medida foi adotada porque ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante.
Uma chuva de granizo foi registrada no município de Fundão, na Grande Vitória, no início da tarde deste domingo (19). O fenômeno começou por volta das 13h e durou cerca de 30 minutos (veja no vídeo acima).
Segundo relato da professora e pedagoga Dayanne Alves, de 34 anos, a chuva teve mudança na intensidade durante o período, com aumento no tamanho das pedras de gelo. Ela contou ainda que nunca tinha visto chuva de granizo de perto. "Foi impressionante. Logo depois o sol voltou", disse.
Fundão está entre os municípios sob alerta amarelo de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, válido até o fim deste domingo, prevê chuva de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h, com baixo risco para ocorrências como alagamentos, queda de energia e descargas elétricas.
Morreu na manhã deste domingo (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o ex-jogador de futebol Jonathas Gonçalves Silva, de 28 anos. Conhecido como “Babal”, ele teve passagem pelo Estrela do Norte em 2018. O jovem estava internado desde a última sexta-feira (17) na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a prefeitura, Jonathas procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, realizou exames, mas não aguardou o resultado. No dia seguinte, ele retornou à unidade, recebeu hidratação e foi transferido para o hospital.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim não informou os sintomas apresentados pelo jovem, mas disse que havia suspeita de leptospirose ou chikungunya. A reportagem procurou a Santa Casa de Misericórdia, que apenas confirmou a morte de Jonathas, mas disse não poder informar detalhes sobre o paciente.
A morte do ex-jogador causou comoção e levou o Estrela do Norte a se manifestar nas redes sociais: “Hoje nos despedimos de Jonathas Silva, o nosso ‘Babal’. Atleta que vestiu a camisa do Estrela em 2018 e fez parte do acesso à elite do futebol capixaba. Sua história ficará marcada no clube. Nossos sentimentos à família e amigos. Descanse em paz”, lamentou o clube.
Um homem de 60 anos morreu após o carro que dirigia capotar na ES 315, na entrada do bairro Village, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (18). De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local, os policiais encontraram o motorista preso às ferragens e já sem vida. Um outro ocupante do veículo ficou ferido. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
O homem ferido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), com apoio do Corpo de Bombeiros, e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde dele não foi informado.
O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia. A Polícia Civil (PC) informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.
O nome e a idade da vítima não foram divulgados. As três pessoas feridas — dois homens e uma mulher — foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. O estado de saúde delas não foi divulgado, assim como a dinâmica do acidente.
O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. A Polícia Civil (PC) informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.
Um praticante de escalada foi resgatado de helicóptero depois de cair enquanto subia o Monte Aghá, localizado em Piúma, no Sul do Espírito Santo, no fim da tarde de sábado (18). Ele foi encontrado preso em um platô rochoso, 50 metros abaixo do topo da montanha.
O Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) foi acionado após o Corpo de Bombeiros constatar que o acesso por cordas seria insuficiente para realizar o resgate, devido à distância.
Como estava anoitecendo, a vítima utilizou uma lanterna para sinalizar sua posição exata para o helicóptero. De acordo com o Notaer, a manobra escolhida foi o uso do cesto com uma extensão de 20 metros, garantindo a segurança da aeronave enquanto os agentes alcançavam o escalador.
O homem foi levado ao campo de pouso na base do monte, onde uma equipe do Samu/192 já aguardava para realizar o atendimento pré-hospitalar. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.
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