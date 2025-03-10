Rede Gazeta tem programação especial para relembrar os 5 anos da Covid-19

A OMS declarou pandemia do novo coronavírus em 11 de março de 2020 Crédito: Agência Brasil

Rede Gazeta lança, a partir desta segunda-feira (10), uma programação especial sobre os cinco anos da pandemia de Com uma produção integrada de todos os seus veículos jornalísticos — site, TV e rádio —, alança, a partir desta segunda-feira (10), uma programação especial sobre os cinco anos da pandemia de Covid-19 , decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020.

Naquela data, o então ‘novo coronavírus’ era destaque nos noticiários mundiais. Nos veículos da Rede não foi diferente. A cobertura multimídia na linha de frente trouxe para a população capixaba todos os detalhes sobre meios de transmissão da doença, cuidados com a saúde, ondas de contágio, estudos sobre vacinas e a chegada dos imunizantes ao sistema de saúde, o auxílio do Espírito Santo à pacientes de outros estados, como os 36 transferidos de Manaus , e as ferramentas para manter atividades da economia e a educação em funcionamento.

Cinco anos depois...

Entre outros detalhes, cinco anos depois, a produção do documentário, dividido em quatro episódios, resgata a história de pacientes que sobreviveram após períodos críticos de internação, profissionais da saúde que adaptaram toda a sua forma de trabalho, familiares que perderam pessoas queridas e profissionais de imprensa que trabalharam desde os primeiros dias da crise sanitária, seja na porta — e dentro de hospitais — seja se aprofundando nos conhecimentos sobre a enfermidade com os especialistas para melhor informar a população.

A programação especial

Entre os conteúdos, estão materiais de A Gazeta que explicam as mudanças no secretariado do governo do Estado, três episódios de um documentário que conta a história de sobreviventes da pandemia e médicos que atuaram na linha de frente contra a Covid-19 e um episódio bônus que mostra a ótica de profissionais de imprensa na cobertura dos detalhes da pandemia.

Além disso, entrevistas na Rádio CBN Vitória vão resgatar quais eram as ferramentas do Estado no enfrentamento à doença. Ainda no rádio, outros entrevistados vão compartilhar mais detalhes sobre o período que deixou ruas vazias e mudou o cenário de todo o planeta.

Na TV Gazeta, reportagens especiais e interações com a produção integrada dão ainda mais detalhes sobre os materiais produzidos durante a programação e dentro dos telejornais: Bom Dia Espírito Santo, Gazeta Meio Dia e Boa Noite Espírito Santo.

'Jornalismo joga luz no que impacta a sociedade'

Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e Rádio CBN Vitória, explica que a produção destaca as transformações no mundo e nas formas de relacionamento entre as pessoas. Para ele, os materiais ainda apontam a relevância de se entender como foram tomadas decisões em variadas esferas e os impactos de cada uma delas na sociedade.

“Nesses cinco anos, tudo se modificou. Parece que tem muito mais tempo, mas observamos por quantas transformações passamos em variadas esferas. Resgatar tudo isso, lembrando de ruas vazias, pessoas de máscara, é importante para entendermos como chegamos aqui e agora”, pondera Geraldo.

"O papel do jornalismo é jogar luz naquilo que impacta a sociedade e em tudo o que aprendemos, mesmo que tenha sido um período doloroso para muitas famílias" Geraldo Nascimento - Editor-chefe de A Gazeta e Rádio CBN Vitória

Resgatando a memória de quem se foi e revelando detalhes sobre o trabalho técnico e cauteloso de profissionais da saúde, o material também conta a visão de jornalistas e fotojornalistas que atuaram na cobertura para deixar a população capixaba bem informada. Entre eles, Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta, g1 e ge ES, coordenava a produção dos telejornais quando ele próprio foi diagnosticado com a doença.

“A pandemia tem um contexto histórico muito grande para o mundo e o ornalismo tem a função de escrever essa história. Ao recontar o que aconteceu naqueles anos, cumprimos uma missão com as gerações futuras de mostrar o que foi esse tempo vivido pelo mundo inteiro”, destaca Bruno, pontuando ainda a relevância da ciência em conjunto com outros segmentos em busca de entender o melhor para a população mundial.

"O óbvio precisou ser dito novamente. Foi um momento em que ninguém podia imaginar que a ciência fosse colocada à prova. [...] O óbvio precisou ser dito para que vidas fossem salvas e que os impactos da pandemia fossem reduzidos" Bruno Dalvi - Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta, g1 e ge ES

A programação

O primeiro episódio em A Gazeta conta a história de quem carrega sequelas físicas e emocionais da pandemia, tratando a saudade de quem se foi e os impactos no corpo. O conteúdo mostra as várias facetas da pandemia para resgatar os primeiros momentos da doença que já deixou mais de 15 mil mortos no Espírito Santo.

Já a Rádio CBN Vitória abre a série de entrevistas com gestores que tiveram papel fundamental nas principais tomadas de decisão para a proteção da saúde da população e com especialistas que pontuam os desafios no enfrentamento.

No segundo vídeo, o documentário parte para o trabalho de empresários e empresárias, além da atuação de professores em salas de aula. Como manter as contas em dia? Como preservar recursos? Como não deixar a educação de crianças e jovens ser impactada? Das ferramentas do governo estadual à reinvenção de receitas e adaptação de métodos de entrega, a produção mostra histórias de quem fez de tudo um pouco para manter as portas abertas.

Já no terceiro episódio, a lembrança de quem perdeu filhos, pais e amigos. As sequelas físicas da doença e as dores sentimentais de quem ficou e viu a vida por um fio são contadas por quem não esquece nenhum detalhe desde que o coronavírus passou a circular no Espírito Santo.