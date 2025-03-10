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5 anos de Covid-19: CBN Vitória entrevista Ethel Maciel e Lauro Ferreira Pinto

Na semana em que a pandemia de Covid-19 completa 5 anos, a CBN Vitória inicia uma série de entrevistas sobre o papel da ciência no controle da doença e o medo da população

Publicado em 10 de Março de 2025 às 09:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2025 às 09:45
Nesta segunda-feira (10), a CBN Vitória inicia uma série de entrevistas especiais para relembrar a início da pandemia de Covid-19, há cinco anos. Os primeiros entrevistados, a partir das 10h, serão a cientista, enfermeira e doutora em Epidemiologia, atual Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, e o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto.
Durante a conversa, eles relembram os principais desafios enfrentados na época e como a ciência foi essencial para combater o medo e a resistência à vacinação. Além dos problemas na saúde pública, a pandemia também pressionou os sistemas de saúde, impactou as interações sociais e mudou até formatos de trabalho. 

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