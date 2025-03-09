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Igreja Católica

Missa celebra nomeação de padre do ES como novo bispo da arquidiocese do Rio

Celebração de ação de graças ao monsenhor Joselito foi realizada na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro; missa de ordenação episcopal vai ocorrer em abril

Publicado em 09 de Março de 2025 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2025 às 15:23
A celebração contou com a presença de fiéis, do clero diocesano e de diversas lideranças
Dom Luiz Fernando participou da missa pela nomeação do monsenhor Joselito Crédito: Divulgação
Uma missa em ação de graças pela nomeação de monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, de 60 anos, como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro foi celebrada no sábado (8) na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A celebração contou com a presença de fiéis, do clero diocesano e de diversas lideranças, incluindo o bispo Dom Luiz Fernando Lisboa.
A nomeação ocorreu no último dia 25 de fevereiro e a missa de ordenação episcopal vai ser realizada no dia 27 abril. Mas ainda não foi confirmado o local onde acontecerá a cerimônia religiosa. A data prevista para o padre da diocese de Cachoeiro se mudar para o Rio de Janeiro ainda não foi divulgada.
Representando o início da caminhada episcopal do padre, durante a celebração, Dom Luiz impôs sobre a cabeça de Joselito o solidéu (um pequeno barrete usado na cabeça). “Das palavras latinas soli Deo, significa só a Deus, isto é, só para Deus. Então, este solidéu simboliza esse início da caminhada episcopal”, explicou o bispo.

Trajetória vocacional

Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira nasceu em Conceição de Muqui, no Espírito Santo, e iniciou sua caminhada vocacional em 1987, no Seminário Bom Pastor. Antes de seguir sua vocação religiosa, formou-se engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1986. Após concluir seus estudos em Teologia, foi ordenado presbítero em 19 de junho de 1993.
Sua trajetória inclui funções importantes, como administrador da Paróquia São José, em Mimoso do Sul (1993); pároco na Paróquia Santíssima Trindade, em Marataízes (1993-1998); diretor da Rádio Diocesana; pároco nas paróquias Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Graças; e, desde 2023, pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Novo do Sul.

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